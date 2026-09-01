باشگاه خبرنگاران جوان - شهرام شکری، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کردستان، با اعلام گزارش ماهیانه تردد وسایل نقلیه در محورهای مواصلاتی استان، گفت: بر اساس عملکرد سامانه‌های هوشمند در مردادماه سال ۱۴۰۵ مجموع تردد وسایل نقلیه بین‌استانی به میزان ۳,۲۲۱,۹۰۳ وسیله نقلیه ثبت شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بدون تغییر بوده است.

وی افزود: تردد روزانه وسایل نقلیه سبک بین‌استانی در این مدت به تعداد ۲,۸۰۱,۷۳۶ وسیله نقلیه رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته یک درصد کاهش داشته است.

شکری با اشاره به محورهای پرتردد استان اظهار کرد: بیشترین افزایش تردد در محور مریوان – پاوه با ۶ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ثبت رسیده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کردستان در پایان خاطرنشان کرد: در مقابل، بیشترین کاهش تردد مربوط به محور قروه – همدان بوده که ۳۴ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

منبع روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کردستان: