وزیر نیرو با اشاره به ضرورت اصلاح اقتصاد صنعت برق‌ گفت: باید قیمت این کالای ارزشمند را اصلاح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در آیین افتتاح و بهره‌برداری از طرح‌های برق منطقه‌ای غرب و نیروگاه ۳ مگاواتی و طرح‌های شرکت توزیع نیروی برق کرمانشاه، با تقدیر و تشکر از مردم کرمانشاه، گفت: برق و آب کالا‌های بسیار مهمی هستند و زیرساخت زیرساخت‌ها محسوب می‌شوند. زمانی که در منطقه‌ای جریان می‌یابند، آبادانی را با خود همراه می‌کنند. امروز با همت کارکنان صنعت و ظرفیت‌های ایجاد شده در استان کرمانشاه، مشکل برق وجود ندارد.

وزیر نیرو با اشاره به اقدامات حوزه آب، افزود: در بخش آب نیز دست به سوی آسمان داریم و همراهی مردم برای مصرف بهینه و همچنین موضوع بازچرخانی در دستور کار قرار گرفته است. شیرین‌سازی منابع آبی شور و لب‌شور نیز با جدیت دنبال می‌شود. پروژه‌های خوبی در دولت در دستور کار قرار دارد که به‌قدری بزرگ هستند که می‌توانند تمدن‌ساز باشند.

علی‌آبادی با تقدیر از مدیران و کارکنان صنعت برق، تصریح کرد: این عزیزان در راه خدمت شب و روز نداشتند تا هموطنان در آرامش باشند، در زمانی که در تهدیدات مستقیم دشمن بودند. سیمبانانی که همیشه در صحنه بودند، شایسته تقدیر و تشکر هستند.

وزیر نیرو با اشاره به اهمیت انرژی در جهان، گفت: حرکت تازه جهان نیاز به برق دارد و تعریف انرژی نیز برق است. انواع مختلف انرژی وجود دارد و انرژی در صورت ثانویه خود اهمیت پیدا می‌کند که برق است، چرا که به هر نوعی تبدیل می‌شود.

علی‌آبادی با بیان اینکه فعالیت در استان کرمانشاه پایان نیافته است، تأکید کرد: ظرفیت انرژی تکمیل شد، اما این برای مصرف دیروز است. برای مصرف فردا باید آماده باشیم و ظرفیت ۲۳۰۰ مگاواتی پایان کار نیست.

وزیر نیرو با توصیه به مصرف بهینه و درست، گفت: مصرف نکردن مدنظر نیست، بلکه هدف این است که این کالای گران‌بها را به GDP تبدیل کنیم. تدبیر دولت چهاردهم بر این است که برق را برای فعالیت‌های مولد مصرف کند. شاید امسال مردم برای تامین برق صنایع با مشکلاتی مواجه شدند، اما برای اینکه برق صنایع جدی‌تر تأمین شود، نقشه راه جامعی ترسیم شده تا بتوانیم نیاز صنایع را برای توسعه هرچه بیشتر GDP کشور تأمین کنیم.

علی‌آبادی با اشاره به ضرورت اصلاح اقتصاد صنعت برق، گفت: برای تأمین برق، سرمایه‌گذاری نیاز است. برای جذب سرمایه باید اقتصاد صنعت را اصلاح کرد و قیمت این کالای ارزشمند را اصلاح کرد. برای صرفه‌جویی باید انگیزه ایجاد کرد؛ اگر قیمت متعادل باشد، صرفه‌جویی ارزشمند خواهد بود.

وزیر نیرو با اشاره به ظرفیت‌های ایران در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، گفت: ایران یکی از پرظرفیت‌ترین کشور‌ها برای تولید انرژی‌های تجدیدپذیر است. در این کشور پیشرفته‌ترین دستگاه‌ها و ماشین‌ها ساخته شده است. در شرایط سخت تحریمی و تمام سختی‌ها، پایداری و ایستادگی کرده‌ایم و این مسیر را با قدرت ادامه خواهیم داد.

علی‌آبادی در پایان با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر «هر نیروگاه یک خانه»، گفت: امروز در اینجا شاهد افتتاح ۳ مگاوات نیروگاه هستیم و این مسیر همچنان ادامه خواهد داشت. از تمام دست‌اندرکاران، متولیان و تمام کارکنانی که در این راه صنعت برق را همراهی می‌کنند، تشکر می‌کنم.