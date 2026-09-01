باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفیراد - فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت امروز سهشنبه ۱۰ شهریور و در نهمین نشست خبری هفتگی خود در سال ۱۴۰۵، درباره نتیجه تصمیم جلسه سران قوا برای دورکاری برخی ادارات در فصل زمستان که از سوی رئیسجمهور پزشکیان مطرح شده بود، تصریح کرد: این موضوع در جلسه امروز هیئت دولت نیز به بحث گذاشته شد. قرار است سازمان امور اداری و استخدامی برنامه مورد نظر را آماده کند که انشاءالله در جلسه هیات دولت به تصویب خواهد رسید.
سخنگوی دولت افزود: طبیعتاً تمامی جزئیات آن پس از تصویب، بهطور کامل اطلاعرسانی خواهد شد. مسلماً بهینهسازی و بهرهور ساختن فضاهای اداری یکی از موضوعاتی است که هم دستور جناب آقای رئیسجمهور بوده و هم طبیعتاً مطالبه مردم است که انشاءالله این مهم به انجام خواهد رسید.
وی یادآور شد: دقیقاً ۶ ماه از اعلام خبر شهادت رهبر عزیز و امام بزرگ جامعه اسلامی میگذرد. شش ماه پیش، در دهم اسفندماه، با اعلام خبر شهادت ایشان، قاطبه امت به خیابانها آمدند و مردم عزیز ما همچنان در خیابانها حضور دارند.
وی افزود: فراموش نمیکنیم که همزمان با اعلام خبر شهادت رهبر شهیدمان، خبر شهادت کودکان میناب، ورزشکاران لامرد و ملوانان ناو دنا را نیز شنیدیم، اخباری که ما را هر روز بر عهد خود استوارتر کرد.
سخنگوی دولت با گرامیداشت یاد و خاطره ۲ شهید لارک که در حملات جنایتکارانه چند روز گذشته آمریکا به شهادت رسیدند، گفت: عهدشکنیهای آمریکا همچنان کار را بر جهانیان دشوارتر میکند.
سخنگوی دولت در خصوص مشکلات ایجاد شده برای برخی از هموطنان و قطع کالابرگ الکترونیک آنان به دلیل عدم احراز هویت، بیان کرد: براساس قانون، کالابرگ باید به تمامی ایرانیان مقیم کشور تعلق گیرد؛ لذا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شد تا افراد ساکن در داخل کشور را شناسایی کند. در همین راستا، پیامکی برای افرادی که طبق آمارهای دریافتی از وزارت امور خارجه در لیست خروجیهای کشور قرار داشتند، ارسال شد.
مهاجرانی تصریح کرد: کسانی که تا سوم شهریور به اماکن اعلامشده مراجعه کرده و محل سکونت خود را اعلام کردهاند، کالابرگ مردادماه به آنها تعلق گرفته است؛ افرادی هم که این اقدام را انجام ندادهاند، همچنان فرصت دارند تا پایان شهریورماه نسبت به این امر اقدام کند و قطعاً هر زمان که این موضوع محقق شود، کالابرگ به آنان تعلق خواهد گرفت.
وی در خصوص اختصاص سهمیه بنزین به خودروهای تولید پیش از سال ۱۳۸۵ نیز گفت: یکی از موضوعاتی که بهطور مشخص در حوزه سوخت خودروها باید درباره آن بحث و تصمیمگیری شود، خودروهایی با سال ساخت قدیمی است. از این رو، موضوع اسقاط خودروها بهصورت جدی دنبال میشود.
برنامه دولت برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص کاهش ۲۳۰ میلیون متر مکعبی تولید ظرفیت گاز کشور از یک سو و چالش مدیریت مصرف از سوی دیگر، اظهار کرد: بخشی از گاز تولیدی کشور پس از فرآیند پالایش، صرف مصارف خانگی و صنعتی میشود و بخش دیگری نیز به نیروگاههای کشور اختصاص مییابد. بهطور جدی در حال برنامهریزی و اقدام در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر هستیم تا بتوانیم سوخت جایگزین نیروگاهها را تأمین کنیم.
مهاجرانی با تاکید بر اینکه در راستای افزایش تابآوری شبکه گاز کشور، اقدامات مؤثری صورت گرفته است، خاطر نشان کرد: تدوین برنامههای مدیریت مصرف در بخش صنایع و تکمیل و تعمیرات ایستگاههای تقویت فشار از جمله این اقدامات است.
وزرای پیشنهادی اطلاعات و دفاع در موعد مقرر به مجلس معرفی میشوند
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه وزرای پیشنهادی اطلاعات و دفاع چه زمانی به مجلس شورای اسلامی معرفی میشوند؟ گفت: دولت از تمام مهلت قانونی یکماه و نیمه خود استفاده خواهد کرد و برای راهبری این دو وزارتخانه بسیار مهم یعنی اطلاعات و دفاع، بهترین گزینهها معرفی خواهند شد.
سخنگوی دولت ضمن قدردانی از سرپرستهای وزارت دفاع و اطلاعات در ایام جنگ، افزود: با توجه به هماهنگیهای شایستهای که وجود دارد، هیچ مشکلی برای معرفی وزرا وجود ندارد.
مهاجرانی همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص سخنان اخیر وزیر صمت مبنی بر تخصیص مبلغ ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات یا حمایتهای مالی به بنگاههای کوچک و متوسط آسیبدیده از جنگ، اظهار کرد: با توجه به اهمیت اشتغال و حفظ جریان پایدار صنعت، در جریان اصلاحات اقتصادی آذرماه، مبلغ ۷۰۰ هزار میلیارد تومان (۷۰۰ همت) برای بنگاههای بزرگتر و مبلغ ۴۰۰ هزار میلیارد تومان (۴۰۰ همت) نیز برای بنگاههای کوچکتر پیشبینی شده است. بانک مرکزی و بانکهای زیرمجموعه آن، متولی انجام این کار خواهند بود و یاری خواهند کرد تا جریان تولید کشور همچنان پابرجا و پایدار بماند.
آموزش مدارس، حضوری دنبال میشود مگر در شرایط اضطرار
وی با رد شایعه مجازی بودن مدارس در سال تحصیلی جاری، گفت: باور داریم که آموزش یک فرایند جمعی است و یادگیری عمیق که منجر به تغییر رفتار شود، تنها در فضای تعاملی کلاس درس و با حضور فراگیران در کنار یکدیگر محقق میشود. بنابراین، برنامهریزیهای دولت دقیقاً بر همین مبنا است و آموزشها به صورت حضوری برگزار خواهد شد، مگر آنکه شرایط اضطراری و پیشبینینشدهای رخ دهد.
سخنگوی دولت با اشاره به اجرای پروژههای آموزشی در هفته دولت، خاطرنشان کرد: بیش از ۲۳۰۰ پروژه آموزشی در سراسر کشور به بهرهبرداری رسید که بالغ بر ۷۳۴ هزار میلیارد تومان (۷۳۴ همت) برای آن هزینه شده است. امیدواریم این فضاها مورد استفاده بهینه همکاران ما در وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد و بتوانیم فرزندانی میهندوست و با غیرت ملی تربیت کنیم.
معوقات بازنشستگان در اسرع وقت پرداخت میشود
مهاجرانی در خصوص پرداخت معوقات بازنشستگان، گفت: طبق اعلام وزارت تعاون، فرآیند پرداخت معوقات مربوط به ماه فروردین، از روز گذشته آغاز شده است. دولت تلاش میکند تا در کوتاهترین زمان ممکن، بدهیهای خود را تسویه کند تا مطالبات معوقه این عزیزان در اسرع وقت پرداخت شود.
وی با اشاره به پیگیریهای صورت گرفته برای بازگشت دانشجویان در اعتراضات اخیر به دانشگاه، ضمن تشکر از رهبر انقلاب بابت موافقت با عفو ۲۵۰۰ نفر از زندانیان، اظهار کرد: همانگونه که رسانهها رکن چهارم دموکراسی محسوب میشوند، قانون اساسی نیز رکن اول آن است. ما دانشگاهها را مکانی برای نقد، گفتوگو و شنیدن دیدگاههای مختلف میدانیم و معتقدیم که حفظ آرامش و اعتماد، در کنار استقلال دانشگاهها، برای انجام وظایف آموزشی و پژوهشی، امری ضروری است.
سخنگوی دولت افزود: درست است که قانون موظف است با تخلفات برخورد کند، اما امیدواریم با آغاز سال تحصیلی جدید و با همراهی و گفتوگوی سازنده در فضای دانشگاهی، شاهد سال تحصیلی موفقی برای تمام دانشجویان باشیم.
«حفظ اشتغال پایدار» و «تأمین معیشت» ۲ اولویت مهم اقتصادی دولت است
مهاجرانی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای کنترل نرخ تورم به ویژه در کالاهای اساسی، گفت: کشور در شرایط یک «جنگ ترکیبی» قرار دارد که ابعاد رسانهای، نظامی و اقتصادی آن همزمان فعال است و در حال حاضر، ما با فشار شدیدی در جبهه اقتصادی روبهرو هستیم. دولت در این راستا، یک برنامه هفتمحوری برای مدیریت بحران طراحی کرده است که دو محور اصلی آن، «حفظ اشتغال پایدار» و «تأمین معیشت» است. در محور معیشت، هدف ما کنترل نرخ تورم است؛ لازم به تأکید است که کاهش تورم به معنای توقف افزایش قیمتها نیست، بلکه به معنای کاهش «شیب رشد قیمتها» است. در واقع، ما تلاش میکنیم از شدت و سرعت افزایش قیمتها بکاهیم تا فشار بر مصرفکننده تعدیل شود.
وی اضافه کرد: در محور اشتغال نیز، دولت از تمامی ظرفیتها، از جمله نظام بانکی، اوراق گواهی نفت و طرحهای ملی برای حفظ جریان تولید و اشتغال استفاده میکند. هدف اصلی دشمن، تکمیل چرخه «بیکاری و فشار اقتصادی» برای بیثباتی بیشتر است لذا تلاش ما بر این است که با بهکارگیری تمامی ظرفیتهای کشور، از تحقق این هدف جلوگیری کرده و همزمان با کنترل تورم، پایداری اشتغال و معیشت را تضمین کنیم.
ملت ایران معنای ایستادگی را به جهانیان نشان داد
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات اخیر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بار دیگر با تاکید بر اینکه امروز کشورمان در شرایط «جنگ ترکیبی» تمام عیار قرار داد، تصریح کرد: دکتر قالیباف با درک عمیق از ماهیت جنگ و تجربه فرماندهی در دوران دفاع مقدس، به خوبی از معنای مقاومت آگاه هستند. این ملت همان ملتی است که همواره اعلام کرده است با وجود سختیها، از حاکمیت و خاک خود دفاع میکند.
مهاجرانی افزود: باید به جهانیان اعلام کنیم که این بازیهای رسانهای کهنه با هدف ایجاد شکاف میان سران جمهوری اسلامی و مخدوش کردن باورها صورت میگیرد، اما این اقدامات بیاثر است. ما همگی پیرو منافع ملی هستیم و با برنامهریزی دقیق، تنها اقداماتی را انجام میدهیم که در راستای منافع کشور و مردم باشد.
وی با بیان اینکه ملت ایران معنای واقعی ایستادگی را در ماههای اخیر به جهانیان نشان دادند، اظهار کرد: ما توانستیم با هماهنگی بالا، حتی در شرایط دشوار جنگی، رضایتمندی قابلتوجهی را در میان مردم ایجاد کنیم و امیدواریم که از این مسیر برای حفظ ثبات و رفاه استفاده کنیم.
سخنگوی دولت در بخش دیگری از نشست خبری با بیان اینکه دولت در مقطع کنونی هیچگونه برنامهای برای اعمال فشار مضاعف و غیرمتعارف بر اقتصاد خانوارها جهت واقعیسازی قیمتها ندارد، گفت: چراکه واقفیم درآمدها نیز متناسب با شرایط، واقعی نشدهاند. طبیعتاً هرگونه سیاستگذاری در این حوزه مستلزم آن است که ابتدا درآمدها واقعی شوند تا بتوان قیمتها را نیز متعادل ساخت.
مهاجرانی افزود: در حوزه مدیریت مصرف سوخت، وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی پیگیری تولید خودروهای کممصرف و همچنین بهرهگیری از سوختهای ترکیبی است. پیرو تأکیدات رئیسجمهور، خودروسازان مکلف به تولید خودروهای کممصرف هستند. با توجه به اینکه ظرفیت زیرساختی برای استفاده از سوخت «سیانجی» در کشور بسیار بالاست، امکان افزایش بهرهبرداری از این سوخت وجود دارد. تاکنون حدود ۳ میلیارد دلار در این بخش سرمایهگذاری شده و ظرفیت عرضه سوخت سیانجی بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.
وی اضافه کرد: با این حال، متأسفانه سهم این سوخت از ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۸ به ۱۱ درصد کاهش یافته که نشاندهنده لزوم ترغیب مردم به دوگانهسوز کردن خودروهاست؛ خدماتی که ارائه آن برای شهروندان رایگان است. علاوه بر این توسعه ایستگاههای «الپیجی» جهت تنوعبخشی به سبد سوخت کشور، حمایت تعرفهای از واردات خودروهای برقی و هیبریدی متناسب با حجم موتور آنها، تسریع در فرآیند اسقاط خودروهای فرسوده را در دستور کار داریم.
برنامه الزام آور دولت برای اسقاط خودروها
سخنگوی دولت با بیان اینکه در خصوص اسقاط خودروها، دولت برنامهای جدی و الزامآور دارد، گفت: خودروهای سواری با عمر بیش از ۲۰ سال، وانتها با عمر بیش از ۱۵ سال و کامیونها با عمر بیش از ۵۰ سال، مشمول طرح اسقاط اجباری هستند. مالکان این خودروها موظفاند جهت طی مراحل قانونی به «سامانه ستاد اسقاط خودرو» مراجعه کنند. بدیهی است در صورت عدم اقدام، کارت سوخت این خودروها با نرخهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان غیرفعال شده و مالکان ناچار به دریافت سوخت با نرخ آزاد (۵۰۰۰ تومان) خواهند بود.