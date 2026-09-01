روحانی اصفهانی گفت: در شرایط فعلی، حمل یک کانتینر از چین به ایران به صورت زمینی حدود ۱۸ هزار دلار هزینه دارد که رقم قابل توجهی برای فعالان حوزه تجارت و واردات محسوب می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه‌کباری - سید جلال روحانی اصفهانی،  در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص میزان کاهش واردات کالا  با اشاره به افزایش قابل توجه هزینه‌های حمل‌ونقل در پی شرایط جنگی، گفت: هزینه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای از ابتدای جنگ تاکنون حداقل سه برابر افزایش پیدا کرده است.

وی اظهار کرد: هزینه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای در این بازه زمانی بین دو تا سه برابر افزایش داشته و در مجموع، می‌توان گفت که این هزینه‌ها از ابتدای جنگ حداقل سه برابر شده است.

روحانی اصفهانی درباره تأثیر هزینه سوخت بر نرخ حمل‌ونقل نیز گفت: هزینه‌های سوخت نیز در ساختار هزینه‌های حمل‌ونقل مؤثر است، اما رقم دقیق افزایش آن را در اختیار ندارم.

وی با اشاره به افزایش هزینه حمل‌ونقل بین‌المللی افزود: در شرایط فعلی، حمل یک کانتینر از چین به ایران به صورت زمینی حدود ۱۸ هزار دلار هزینه دارد که رقم قابل توجهی برای فعالان حوزه تجارت و واردات محسوب می‌شود.

مدیر شرکت سپاهان همراه همچنین درباره وضعیت واردات تلفن همراه و قطعات آن گفت: افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و مشکلات ایجادشده در مسیر واردات، بر بازار تلفن همراه و قطعات آن نیز تأثیر گذاشته است.

وی با اشاره به کاهش حجم واردات تلفن همراه از ابتدای سال ادامه داد: میزان واردات تلفن همراه نسبت به گذشته به حدود یک‌پنجم کاهش پیدا کرده است.

روحانی اصفهانی تأکید کرد: افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل در کنار محدودیت‌های موجود در مسیر واردات، موجب شده است فعالان این حوزه با هزینه‌های بیشتری مواجه شوند و این مسئله در نهایت می‌تواند بر قیمت تمام‌شده کالاها و بازار تلفن همراه نیز اثرگذار باشد.

 

 

برچسب ها: تجارت ، حمل‌ونقل
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