باشگاه خبرنگاران جوان - فرجی کارشناس هواشناسی مازندران گفت: بارندگی و کاهش دما، پدیده‌های مهم جوی امروز سه‌شنبه و فردا چهارشنبه در مازندران خواهد بود.

او افزود: دمای استان یک پله از اوج تابستان فاصله گرفته است و دیگر دما‌های بالای ۳۵ درجه در مازندران پیش‌بینی نمی‌شود.

فرجی گفت: روز پنجشنبه، دست‌کم تا ظهر، انتظار داریم آسمان استان نیمه‌ابری تا ابری همراه با بارش‌های پراکنده باشد. وی افزود: از بعدازظهر پنجشنبه با کاهش ناپایداری، از پوشش ابر‌ها کاسته خواهد شد.

کارشناس هواشناسی مازندران ادامه داد: روز‌های جمعه و شنبه عمدتاً آفتابی خواهد بود و روند افزایشی دما در استان پیش‌بینی می‌شود.

فرجی افزود: دریای خزر امروز و فردا مواج است و برای شنا و قایقرانی مناسب نیست.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران