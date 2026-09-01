باشگاه خبرنگاران جوان - فرجی کارشناس هواشناسی مازندران گفت: بارندگی و کاهش دما، پدیدههای مهم جوی امروز سهشنبه و فردا چهارشنبه در مازندران خواهد بود.
او افزود: دمای استان یک پله از اوج تابستان فاصله گرفته است و دیگر دماهای بالای ۳۵ درجه در مازندران پیشبینی نمیشود.
فرجی گفت: روز پنجشنبه، دستکم تا ظهر، انتظار داریم آسمان استان نیمهابری تا ابری همراه با بارشهای پراکنده باشد. وی افزود: از بعدازظهر پنجشنبه با کاهش ناپایداری، از پوشش ابرها کاسته خواهد شد.
کارشناس هواشناسی مازندران ادامه داد: روزهای جمعه و شنبه عمدتاً آفتابی خواهد بود و روند افزایشی دما در استان پیشبینی میشود.
فرجی افزود: دریای خزر امروز و فردا مواج است و برای شنا و قایقرانی مناسب نیست.
منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران