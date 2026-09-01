مردم خراسان جنوبی از ابتدای سال تاکنون ۱۲ میلیارد تومان به بازسازی و توسعه عتبات عالیات کمک کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان, فهیمه کدخدا -  رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان در جمع مسئولان ستاد عتبات عالیات ادارت کل استان افزود: مردم خراسان جنوبی از ابتدای سال تاکنون ۱۲ میلیارد تومان به بازسازی عتبات عالیات کمک کردند که با این کمک نیمی از تعهد کشوری را به سرانجام رساندیم. 

جوینده افزود: تمامی کمک‌ها از طریق کمک‌های نقدی مردم جمع آوری شده است. 

وی گفت: پنج میلیارد تومان در صحن حضرت زینب (س) در کربلا، ۴ میلیارد تومان در صحن امام باقر (ع) در کاظمین و مابقی در دیگر حرم‌های عراق هزینه شده است.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی همچنین با اشاره به اینکه در سال گذشته دانش‌آموزان و فرهنگیان خراسان جنوبی در پویش کاشی حرم پیشتاز بوده‌اند و ۲ میلیارد تومان مشارکت کردند افزود: امروز این دستگاه به عنوان دستگاه برتر در مشارکت به عتبات عالیات معرفی شد و مورد تقدیر قرار گرفت.

همچنین ۳ دستگاه کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان ،اداره کل زندان ها و بنیاد مسکن از جمله اداره های فعال در مشارکت با عتبات عالیات بودند که مورد تقدیر قرار گرفتند.

برچسب ها: کمک عتبات ، عتبات عالیات
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