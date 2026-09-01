باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - جلسه کمیسیون فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شورای اسلامی شهرکرد با محوریت بازگشایی مدارس و سرویس‌های دانش‌آموزی برگزار شد.

ماشاالله ایزدی رئیس شورای اسلامی شهرکرد گفت: در این جلسه، موضوع آمادگی برای بازگشایی مدارس و ساماندهی سرویس‌های دانش‌آموزی مورد بررسی قرار گرفت و بر برنامه‌ریزی و هماهنگی مجموعه‌های مرتبط برای ارائه خدمات ایمن و مطلوب به دانش‌آموزان و ایجاد آرامش و اطمینان برای خانواده‌ها تأکید شد.

وی با اشاره به بررسی مسائل و دغدغه‌های شرکت‌های سرویس مدارس بر رعایت ضوابط و مقررات، ارتقای کیفیت خدمات، نظارت بر عملکرد رانندگان و حفظ کرامت و امنیت دانش‌آموزان تأکید کرد.