باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - جلسه کمیسیون فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شورای اسلامی شهرکرد با محوریت بازگشایی مدارس و سرویسهای دانشآموزی برگزار شد.
ماشاالله ایزدی رئیس شورای اسلامی شهرکرد گفت: در این جلسه، موضوع آمادگی برای بازگشایی مدارس و ساماندهی سرویسهای دانشآموزی مورد بررسی قرار گرفت و بر برنامهریزی و هماهنگی مجموعههای مرتبط برای ارائه خدمات ایمن و مطلوب به دانشآموزان و ایجاد آرامش و اطمینان برای خانوادهها تأکید شد.
وی با اشاره به بررسی مسائل و دغدغههای شرکتهای سرویس مدارس بر رعایت ضوابط و مقررات، ارتقای کیفیت خدمات، نظارت بر عملکرد رانندگان و حفظ کرامت و امنیت دانشآموزان تأکید کرد.