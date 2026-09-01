باشگاه خبرنگاران جوان - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با حمایت از ایجاد یک مشوق مالیاتی فدرال برای تولید فیلم و سریال، وارد بحثی شده است که سال‌هاست میان هالیوود، اتحادیه‌های سینمایی و سیاست‌گذاران آمریکایی جریان دارد. هدف اصلی این طرح، بازگرداندن بخشی از تولیدات سینمایی و تلویزیونی به خاک آمریکا و مقابله با مهاجرت این فعالیت‌ها به کشور‌هایی مانند کانادا، بریتانیا و استرالیاست.

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» اعلام کرد که جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها باید برای تصویب قانونی در این زمینه با یکدیگر همکاری کنند. او تأکید کرد که کنگره باید هرچه سریع‌تر مشوقی برای تولیدات سرگرمی تصویب کند؛ مشوقی که به گفته او می‌تواند به ایجاد مشاغل جدید و افزایش درآمد دولت منجر شود.

این موضع‌گیری در حالی مطرح شده که ترامپ پیش از این بار‌ها تهدید کرده بود برای فیلم‌هایی که خارج از آمریکا تولید می‌شوند، تعرفه ۱۰۰ درصدی اعمال خواهد کرد. با این حال، فعالان صنعت سینما تلاش کرده‌اند به جای استفاده از تعرفه، رئیس‌جمهور را به سمت سیاستی تشویقی سوق دهند؛ یعنی ارائه اعتبار یا تخفیف مالیاتی به شرکت‌هایی که تولیدات خود را در آمریکا انجام می‌دهند.

مسئله اصلی، کاهش تولید داخلی در سال‌های اخیر است. طبق گزارش مطرح‌شده، از زمان پایان رونق صنعت استریمینگ در سال ۲۰۲۲، تولیدات سینمایی و تلویزیونی آمریکا به شکل قابل توجهی کاهش یافته و حدود ۷۳ هزار شغل در این صنعت از بین رفته است.

حدود دو سوم این مشاغل از دست‌رفته نیز مربوط به لس‌آنجلس، مرکز سنتی صنعت سرگرمی آمریکا، بوده است. در سال‌های اخیر بسیاری از کشور‌ها و حتی ایالت‌های آمریکا با ارائه مشوق‌های مالیاتی توانسته‌اند تولیدات سینمایی را به سمت خود جذب کنند.

در آمریکا حدود ۳۹ ایالت دارای نوعی مشوق برای تولیدات سینمایی هستند. در سطح بین‌المللی نیز حدود ۸۰ کشور از چنین سیاست‌هایی برای توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و جذب سرمایه استفاده می‌کنند. در همین راستا، آدام شیف، سناتور دموکرات، سال گذشته طرحی ارائه کرد که بر اساس آن ۱۵ درصد از هزینه نیروی کار در آمریکا به‌عنوان اعتبار مالیاتی در نظر گرفته می‌شد.

انجمن سینمایی آمریکا نیز به دنبال اعتباری حدود ۲۰ درصد است. این اعتبار می‌تواند علاوه بر مشوق‌های مالیاتی ایالتی در مناطقی مانند کالیفرنیا، نیویورک، جورجیا و نیوجرسی اعمال شود.

حامیان این طرح معتقدند مشوق فدرال تنها به نفع هالیوود نخواهد بود و می‌تواند تولید را به ایالت‌هایی که تاکنون سهم کمی از صنعت سینما داشته‌اند نیز منتقل کند. فلوریدا و میشیگان از جمله ایالت‌هایی هستند که به دلیل نداشتن مشوق‌های ایالتی قدرتمند، تولیدات کمتری را جذب کرده‌اند.

نکته مهم دیگر، حمایت دوحزبی از این ایده است. آدام شیف و لورا فریدمن از دموکرات‌های حامی طرح هستند و انجمن سینمایی آمریکا و انجمن کارگردانان آمریکا نیز از آن استقبال کرده‌اند. لورا فریدمن تأکید کرده است که آمریکا همچنان از بهترین عوامل سینمایی جهان برخوردار است، اما برای حفظ این نیروی انسانی باید شرایط اقتصادی تولید در داخل کشور فراهم شود.

ترامپ همچنین در این مسیر با جان وویت بازیگر آمریکایی و نماینده ویژه او در هالیوود، همکاری کرده است. وویت از منتقدان وضعیت فعلی هالیوود است و از مشوق‌های مالیاتی برای بازگرداندن تولیدات به آمریکا حمایت می‌کند.

در مجموع، طرح مورد حمایت ترامپ را می‌توان تلاشی برای بازگرداندن صنعت فیلم و تلویزیون آمریکا به داخل کشور از طریق ابزار اقتصادی دانست. این سیاست قرار است در برابر مشوق‌های مالیاتی کشور‌های رقیب قرار گیرد و با کاهش هزینه تولید در آمریکا، استودیو‌ها را به تولید داخلی ترغیب کند.

البته موفقیت آن به جزئیات قانون، میزان اعتبار مالیاتی و نحوه اجرای آن در کنار مشوق‌های ایالتی بستگی خواهد داشت.

منبع: فارس