باشگاه خبرنگاران جوان - در مراسم آیین بهرهبرداری از ناوگان شهرداریهای استان که روز سهشنبه با حضور اسکندر مومنی وزیر کشور برگزار شد، ۶۱ دستگاه کامیون کمپرسی، ۲۳ دستگاه اتوبوس، ۱۷ دستگاه ون، ۹ دستگاه لودر، پنج دستگاه خودروی عملیاتی آتشنشانی، پنج دستگاه مینیبوس و چهار دستگاه جرثقیل سنگین است که در اختیار شهرداریهای استان قرار گرفت.
بر اساس اطلاعات ارائهشده، در مجموع ۲ هزار و ۲۷۶ میلیارد تومان برای تأمین و تجهیز این ناوگان اختصاص یافته که از این میزان، شهرداری قزوین با یکهزار و ۴۵۰ میلیارد تومان بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.
همچنین شهرداری محمدیه با ۳۰۰ میلیارد تومان و شهرداری شریفآباد با ۹۰ میلیارد تومان در ردههای بعدی میزان بهرهمندی از اعتبارات و تجهیزات جدید قرار دارند.
ورود این تجهیزات به ناوگان شهرداریهای استان، علاوه بر کاهش وابستگی به ماشینآلات فرسوده، ظرفیت مدیریت شهری را برای اجرای طرحهای عمرانی، خدماترسانی روزمره، مدیریت پسماند، توسعه حملونقل عمومی و واکنش سریعتر در شرایط بحرانی افزایش میدهد.
استان قزوین همزمان با تقویت ناوگان مدیریت شهری، در حوزه اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی نیز عملکرد قابل توجهی داشته است.
بر اساس ارزیابیهای کشوری، استان قزوین در رتبهبندی وزنی تعداد پروژههای قابل بهرهبرداری نسبت به جمعیت، رتبه نخست کشور را به دست آورده و همچنین شهرداریهای استان از نظر تعداد پروژههای آماده بهرهبرداری در میان شهرداریهای سراسر کشور، رتبه نخست را کسب کردهاند.
در همین راستا، هزار و ۳۵۷ پروژه شهری با اعتباری بالغ بر ۶۲ هزار میلیارد ریال در سامانه منتاک ثبت و آماده بهرهبرداری شده است.
در مجموع طرحهای شهری و روستایی نیز استان قزوین با ۲ هزار و ۸۵۴ پروژه، رتبه سوم کشور را از نظر تعداد پروژههای قابل بهرهبرداری به خود اختصاص داده است.
در بخش روستایی استان نیز همزمان با توسعه زیرساختهای شهری، ۶۰۵ پروژه با اعتباری بالغ بر هشت هزار میلیارد ریال در سامانه منتاک نهایی شده و به مرحله بهرهبرداری رسیده است.
مجموع این اقدامات، از نوسازی ناوگان و تجهیزات مدیریت شهری تا اجرای پروژههای عمرانی و توسعه زیرساختهای روستایی، بخشی از برنامههای استان قزوین برای ارتقای کیفیت خدمات عمومی، افزایش آمادگی در برابر بحرانها و توزیع متوازن امکانات در مناطق مختلف استان به شمار میرود.
۶۶ دستگاه ماشین آلات سنگین وارد چرخه ناوگان شهرداری قزوین شد
سیدمحمد علمی سرپرست شهرداری قزوین گفت: با ورود ۶۶ دستگاه ماشینآلات جدید شامل ۵۰ دستگاه کامیون بنز و ۱۶ دستگاه اتوبوس به ناوگان شهری، توان عملیاتی شهرداری برای اجرای پروژههای عمرانی، مدیریت پسماند و توسعه حملونقل عمومی افزایش یافت.
وی افزود: ورود ۵۰ دستگاه کامیون بنز و ۱۶ دستگاه اتوبوس به ناوگان شهرداری، صرفا خرید و اضافه شدن چند دستگاه ماشین آلات نیست، بلکه اقدامی زیرساختی برای افزایش توان اجرایی شهرداری و پاسخگویی بهتر به نیازهای روزآمد شهروندان است.
سرپرست شهرداری قزوین تصریح کرد: این تجهیزات نقش مهمی در تسریع اجرای پروژههای عمرانی، مدیریت بهینه پسماند و ارتقای کیفیت خدمات حملونقل عمومی خواهند داشت.
علمی ادامه داد: ورود ناوگان جدید، فشار عملیاتی وارد بر ماشینآلات فرسوده و قدیمی را کاهش داده و موجب افزایش سرعت و توان پاسخگویی شهرداری در مواجهه با بحرانها و نیازهای روزمره شهر خواهد شد.
وی با تاکید بر ضرورت حرکت قزوین به سمت مدیریت شهری هوشمند و کارآمد گفت: هدف نهایی ما ارائه خدمات شهری با بالاترین سرعت و کیفیت و با کمترین آثار منفی زیستمحیطی است و نوسازی تجهیزات یکی از الزامات تحقق این هدف به شمار میرود.
سرپرست شهرداری قزوین با اشاره به همزمانی بهرهبرداری از این تجهیزات با هفته دولت و روز قزوین اضافه کرد: این پروژهها بخشی از یک زنجیره بزرگتر توسعه در شهر قزوین هستند و بهرهبرداری از آنها در هفته دولت، پیام روشنی از عزم مدیریت شهری برای اجرای برنامههای توسعهای و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارد.
علمی افزود: مدیریت شهری تنها به نوسازی ناوگان بسنده نکرده و همزمان پروژههای عمرانی متعددی را در دستور کار دارد که به صورت مستقیم با کیفیت زندگی شهری و آسایش شهروندان ارتباط دارند.
وی با اشاره به برنامههای آتی شهرداری قزوین بیان کرد: تمرکز مدیریت شهری بر توسعه پایدار و توزیع عادلانه خدمات در تمامی مناطق شهر است.
علمی خرید اتوبوسهای جدید را بخشی از تعهد شهرداری برای بهبود شبکه حملونقل عمومی عنوان کرد و گفت: توسعه ناوگان حملونقل عمومی میتواند در کاهش ترافیک و آلودگی هوا مؤثر باشد و از سوی دیگر، کامیونهای جدید امکان اجرای پروژههای عمرانی، ساختوساز و ساماندهی شهری را با سرعت و دقت بیشتری فراهم میکنند.
ناوگان حملونقل عمومی قزوین به تجهیزات جدید نیازمند است
فرجالله فصیحی رامندی رییس شورای اسلامی شهر قزوین، در مراسم افتتاح و بهرهبرداری از ۵۰ دستگاه کامیون بنز و ۱۶ دستگاه اتوبوس و سایر پروژههای عمرانی شهرداری قزوین، به مناسبت هفته دولت و روز قزوین، با تقدیر از تلاش مدیران شهری گفت: قزوین در دورهای از تاریخ، بهعنوان پایتخت خوشنویسی و آزادگان مطرح شد؛ پیشنهادی که البته به رسمیت کامل نرسید، اما جایگاه این شهر را در خلق حماسههای ماندگار نشان میدهد.
فصیحی رامندی در ادامه با بیان اینکه ناوگان حملونقل عمومی قزوین به تجهیزات جدید نیازمند است، از وزیر کشور خواست تا در تامین اتوبوس و نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهر، وزارت کشور نقشآفرین و هماهنگکننده باشد.
وی یادآور شد: در گذشته نیز اتوبوسی از ترکیه تهیه شد، اما پاسخگوی نیاز امروز شهر نبود و تقاضای ما همچنان پابرجاست.
منبع: استانداری قزوین