کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرد: اقدامات صداوسیما در عمل به وظایف خود نسبت به پوشش اخبار قوای سه‌گانه و دستگاه‌ها بر اساس قوانین انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به گزارش ناظران مجلس در خصوص عملکرد سازمان صداوسیما اظهار کرد: بر اساس این گزارش، رسانه ملی در جریان جنگ ۱۲ روزه، کودتای دی‌ماه و جنگ رمضان، در انجام مأموریت‌های خود و روایتگری تحولات، عملکرد موفقی داشته است.

وی افزود: کمیسیون فرهنگی مجلس در بیانیه‌ای ضمن قدردانی از عملکرد سازمان صداوسیما، بر ضرورت حمایت و تقویت جایگاه راهبردی رسانه ملی و توجه به نقش آن در مقابله با جنگ شناختی تأکید کرده است.

متن این بیانیه که از سوی احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، در اختیار خبرگزاری فارس قرار گرفته، به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم 

نظر به دریافت گزارش ناظران مجلس شورای اسلامی بر سازمان صدا و سیما و بررسی گزارش عملکرد رسانه ملی در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به استحضار ملت بزرگ ایران اسلامی می‌رساند.

دشمن آمریکایی صهیونی از جنگ ۱۲ روزه تا اغتشاشات کودتای دی ماه تا جنگ رمضان همه ظرفیت‌های خود را در عرصه‌های نظامی و جنگ شناختی به میدان آورد تا نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را سرنگون سازد و به آرزوی دیرینه خود یعنی سلطه بر جریان انرژی، تجزیه ایران و البته رویای دست نیافتنی صهیونیست‌ها یعنی اسرائیل بزرگ در منطقه دست یابد، اما با عنایات خاص خداوند متعال و سرورمان حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه و در کنار طراحی‌های هوشمندانه امام شهید و مقام معظم رهبری و البته صف پولادین ملت، مقاومت تاریخی ایرانیان و فرزندان غیور نیرو‌های مسلح همه راهبرد‌های آنها شکست خورد و در این اثنا نقش رسانه ملی در مبارزه با جنگ شناختی در به تصویر کشیدن عظمت ملت ایران، پیوند ملت با امام خود و اقتدار نیرو‌های مسلح و روایتگری هوشمند بر کسی پوشیده نیست.

عصبانیت دشمن از این نقش محوری رسانه ملی تا آنجا بود که تلاش کرد با حمله مستقیم به تمام مراکز رسانه ملی صدای حقیقت را خاموش کند، اما اقدامات هوشمندانه سازمان صدا و سیما در پدافند غیرعامل حضور غیرتمندانه ارکان آن در طول جنگ در میدان به حفظ و پایداری آنتن انجامید و دقیقه‌ای صدای حقیقت خاموش نگردید. 

از طرفی دیگر گزارش نمایندگان ناظر مجلس بر صدا و سیما که در کمیسیون فرهنگی ارائه گردید ناظر بر این حقیقت بود که اولاً موفقیت رسانه ملی در انجام ماموریت‌ها و حفظ پایداری آنتن در طول جنگ قابل تمجید است ثانیاً اقدامات سازمان صدا و سیما در عمل به وظایف خود نسبت به پوشش حداکثری اخبار قوای سه گانه و دستگاه‌ها و نهاد‌ها جهت امید آفرینی حداکثری بر اساس قوانین آن سازمان و قانون اساسی صورت پذیرفته و تخلفی در آن گزارش نگردیده است و موضوعات مطرح شده در فضای مجازی، مطبوعات و سایر دستگاه‌های خبری در خصوص اعمال سلیقه در بازنشر اخبار و اطلاعات قوای سه گانه بر خلاف حقیقت بوده و صرفاً تلاش برای به حاشیه بردن این سازمان می‌باشد؛ ثالثاً موفقیت رسانه ملی در روایتگری هوشمند در شکست سناریوی جنگ شناختی دشمن مورد تاکید قرار گرفت؛ لذا کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از عملکرد مطلوب رسانه ملی در جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان و کودتای دی ماه، همگان به ویژه سران محترم قوا و مسئولین ذی‌ربط را به حمایت و تقویت رسانه ملی دعوت نموده و تاکید می‌گردد که باید همگان مراقب طراحی دشمنان انقلاب در تضعیف جایگاه راهبردی رسانه ملی برای درهم شکستن نقش و تاثیرگذاری بر اراده ملی در دفاع از ایران عزیز باشیم. 

اتحاد مقدس حول محور ولایت نیازمند حفظ ابزار‌های هوشمند جنگ شناختی بوده و رسانه ملی از مهم‌ترین ابزار‌ها در حفظ این وحدت مقدس است و انتقاد‌های دلسوزانه جهت ارتقاء این جایگاه همواره مورد توجه بوده، اما تخریب جایگاه رسانه ملی به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست. 

امید است که همگان با درک درست و دقیقی از این جایگاه به مسئولیت‌های تاریخی خود عمل نمایند و رسانه ملی با دریافت نظرات کارشناسی و انتقاد‌های دلسوزانه همه دغدغه‌مندان انقلاب در راستای ارتقاء هرچه بیشتر جایگاه خود تلاش نماید.

برچسب ها: مجلس ، صداوسیما
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۷ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
عملکرد صفر صفر فقط اون خانم مجری که ندانسته و ازترس انگشتش را بالا گرفت وقهرمانش کردید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۱ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
درود بر کمیسیون فرهنگی مجلس
۲۹
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۶ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
اوامر رهبر را انجام دهید و از هیچ کس نترسید
۲۵
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۶ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
به نظرم هر سازمانی حق دادخواهی باید داشته باشه حتی در مقابل مسوولین درجه یک
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