در ادامه رقابت‌های تور جهانی تنیس، مشکات الزهرا صفی با غلبه بر نماینده لتونی به مرحله بعدی صعود کرد. کیمیا ثاقب تهرانی، اما مغلوب حریف خود شد

باشگاه خبرنگاران جوان-  در ادامه رقابت‌های تور جهانی تنیس کیمیا ثاقب تهرانی که در دور نخست جدول مقدماتی با قرعه استراحت رو به رو شده بود در دومین دیدار خود به مصاف نماینده لتونی رفت و در یک دیدار فشرده این بازی را با نتایج ۶ بر ۷، ۶ بر ۴ و ۶ بر ۱۰ واگذار کرد.

در دیگر بازی این مرحله، مشکات الزهرا صفی پس از قرعه استراحتی که با آن مواجه شد به مصاف نماینده ای دیگر از لتونی رفت و توانست با برتری ۷ بر ۵ و ۶ بر ۲ به پیروزی برسد تا حریفی از انگلیس را پیش روی خود داشته باشد.

در جدول اصلی این رقابت ها ماندگار فرزامی باید در اولین بازی خود به مصاف نماینده ای از نیوزیلند برود. ماندگار در صورت برتری در این مسابقه باید آماده دیدار با برنده تنیسورهای تونس و لتونی شود.

برچسب ها: تنیس ، تنیس بازی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۱ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
خدا قوت دلاوران
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