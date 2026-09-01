بر اساس مصاحبه‌های انجام‌شده با دانشجویان دانشگاه‌های نیویورک و کلمبیا، کلمه «نسل‌کشی» به عنوان اولین ارتباط ذهنی بسیاری از دانشجویان با اسرائیل شناسایی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - دانشجویان دانشگاه‌های ایالت نیویورک به طور فزاینده‌ای کلمه «نسل‌کشی» را به عنوان اولین ارتباط ذهنی خود با اسرائیل شناسایی می‌کنند، که نشان‌دهنده تغییر در جایگاه بین‌المللی این رژیم در میان جوانان آمریکایی است.

عملیات نظامی، اشغالگری و نقض حقوق بشر در غزه و کرانه باختری اشغالی، باعث شده بسیاری مشروعیت بین‌المللی این رژیم را زیر سوال ببرند.

مصاحبه‌های انجام‌شده در دانشگاه نیویورک (NYU) و دانشگاه کلمبیا در منهتن،نشان می دهد بیشتر دانشجویان نسل کشی و نتانیاهو را با اسرائیل مرتبط می دانند.

ساموئل، دانشجوی دانشگاه نیویورک، به آناتولی گفت که اولین چیزی که از اسرائیل به ذهن او می رسد نسل‌کشی است که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، علیه مردم فلسطین مرتکب می‌شود. او سه ارتباط اول خود را به عنوان «نتانیاهو، نسل‌کشی و فلسطین» ذکر کرد.

دانشجوی دیگری به نام مدی از دانشگاه نیویورک، با حالتی پریشان بر چهره‌اش هنگامی که کلمه اسرائیل مطرح شد، گفت که کلمه‌ای که به شدت به ذهنش می‌رسد «نسل‌کشی» است.

او این ارتباط را «ترسناک» توصیف کرد و توضیح داد که برداشت او از اسرائیل، رژیمی است که از قدرت نظامی خود علیه کسانی که به طور قابل توجهی ضعیف‌تر هستند، استفاده می‌کند.

گروهی از دانشجویان که برای یک انجمن دانشگاهی کمک جمع می‌کردند، از اظهارنظر خودداری کرده و پس از اینکه متوجه شدند موضوع اسرائیل است، از مصاحبه کناره‌گیری کردند.

در دانشگاه کلمبیا، دانشجویی به نام رام در پاسخ به این سوال که چه چیزی به ذهنش می‌رسد، عبارت «بیایید جهان را نجات دهیم» را بیان کرد و سپس افزود: «بیایید صلح را حفظ کنیم.»

این تغییر درک، پس از ارزیابی اخیر نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل، در مورد تصویر عمومی این رژیم در ایالات متحده صورت می‌گیرد.

بنت در مصاحبه‌ای اخیر گفت: «برای اولین بار از زمان تأسیس اسرائیل، در میان مردم آمریکا، اسرائیل به یک برند منفی تبدیل شده است.»

بنت گفت: «اگر از یک دانشجوی آمریکایی بپرسید، "اسرائیل – چه چیزی به ذهنت می‌رسد؟ " آنها می‌گویند نسل‌کشی. این وضعیت است.»

او با مقایسه‌ای با نحوه ارتباط رایج کشور‌ها با نمادها، افزود: «شما می‌گویید ایتالیا – "پاستا، اسپاگتی. " شما می‌گویید اسرائیل – "قاتل نوزادان."»

به گفته وزارت بهداشت غزه، از اکتبر ۲۰۲۳ که اسرائیل جنگ خود را در غزه آغاز کرد، بیش از ۷۳٬۳۰۰ فلسطینی شهید و بیش از ۱۷۴٬۲۰۰ نفر زخمی شده‌اند.

نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر جنگ پیشین، همچنین با حکم بازداشت دادگاه کیفری بین‌المللی به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه مواجه هستند.

آفریقای جنوبی در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳، با استناد به نقض کنوانسیون نسل‌کشی ۱۹۴۸، رسیدگی‌های حقوقی علیه اسرائیل را در دیوان بین‌المللی دادگستری آغاز کرد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: جنایات اسرائیل در فلسطین ، دانشگاه کلمبیای آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۱ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
نتانیاهو تا کی میتونه با سر زیر برف کردن جنایتهای جنگیش رو مخفی کنه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۱ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
از خودتون که دختر بچه ها رو قتل عام کردین چه تصوری دارین ؟؟؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۳ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
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