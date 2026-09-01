باشگاه خبرنگاران جوان - اسکندر مومنی روز سهشنبه در آیین افتتاح و بهرهبرداری از ناوگان جدید شهرداریهای استان قزوین اظهار کرد: قلعه الموت میراث تمدنی تمام مردم جهان به شمار میرود؛ این اثر باشکوه هویتی تنها محدود به قزوین و مرزهای جغرافیایی ایران نیست، بلکه متعلق به حافظه جمعی بشریت است و باید ثبت جهانی آن را به ملت بزرگ ایران تبریک گفت.
وی با قدردانی از مدیریت راهبردی استاندار و خدمتگزاران مردم در استان قزوین افزود: از تمامی متولیانی که در طول یک سال گذشته علیرغم تمام شرایط سخت ناشی از توطئهها و جنگ تحمیلی دشمنان پای کار ایستادند تا زندگی عمومی مردم با بهترین کیفیت اداره شود، صمیمانه سپاسگزاری میکنیم و قدردان تلاشهای جهادی استاندار قزوین هستیم.
مومنی افتتاح طرحهای عمرانی را نماد بارز شکست راهبرد دشمن خواند و اضافه کرد: افتتاح پروژهها همواره نویدبخش نشاط اجتماعی است، اما دستاوردهای امسال یک ویژگی تاریخی دارد؛ اینکه با وجود جنگ تحمیلی، حوادث سخت و داغ شهیدان والامقامی که سنگینی فراقشان همچنان بر سینههای ما احساس میشود، نه تنها چرخهای پیشرفت و سازندگی از حرکت بازنایستاد، بلکه موتور محرکه تولید و کار با عزمی مضاعف به گردش درآمد، حضور مستمر و حماسی بیش از ششماهه مردم در صحنه و دفاع مقتدرانه از نیروهای مسلح، بار دیگر پرچم انسجام و همدلی ملی را به اهتزاز درآورد.
این مسئول با اشاره به پیشتازی چشمگیر استان در عمران و نوسازی شهری بیان کرد: در سراسر کشور بیش از ۶ هزار طرح در عرصه مدیریت شهری کلید خورد که از این میان، استان قزوین با ثبت و اجرای هزار و ۳۵۷ پروژه، رتبه نخست کشوری را از آن خود کرد، امروز نیز در فاز نخست، بیش از ۱۴۰ دستگاه انواع ماشینآلات و ناوگان لجستیکی به مدیریت شهری و دهیاریهای استان الحاق میشود؛ نهادهایی که پیشانی ارتباط مستقیم حاکمیت با شهروندان هستند و نوسازی آنها ضرورتی اجتنابناپذیر است.
وی جایگاه این خطه را در پازل استراتژیک اقتصاد کشور تعیینکننده ارزیابی کرد و گفت: قزوین شاهرگ تامین محصولات راهبردی کشور است و حتی زمانی که هدف اصابت پرتابههای خصمانه دشمن قرار گرفت، سنگر تولید را تخلیه نکرد و با کمترین تعدیل نیرو، حداکثر بهرهوری صنعتی را رقم زد، با این حال، به موازات قطب صنعتی بودن، اولویت قطعی مدیران باید معطوف به حفاظت از محیطزیست و سلامت پایدار شهروندان باشد؛ از این رو نوسازی ناوگان و ورود خودروهای جدید، گامی در راستای آرامش زیستمحیطی و کاهش آلایندگیها است.
وزیر کشور با تاکید بر گسترش افقهای تجارت خارجی متذکر شد: ورود هدفمند این استان به عرصه دیپلماسی منطقهای اقدامی ستودنی است، اما نباید به بازارهای نزدیک اکتفا شود؛ مدیران باید چشمانداز تجارت فرامنطقهای و ارتباط با کشورهای دوردست را در دستور کار قرار دهند.
مومنی با اشاره به تقارن هفته دولت و روز قزوین اظهار کرد: با وجود پیشینه غنی و بناهای کهن کمنظیر، سهم گردشگری داخلی و خارجی قزوین متناسب با قدمت تاریخی آن نیست و باید جهشی محسوس در جذب گردشگر خلق شود؛ رویدادهایی نظیر برنامه ملی «ایرانجان» جلوهگاه شایستهای برای بازنمایی این پتانسیلهای بیبدیل است که مدیریت شهری و استانی باید استمرار آن را با جدیت دنبال کنند.
سختترین شرایط هم نتوانست چرخ تولید را متوقف کند
محمد نوذری استاندار قزوین در مراسم افتتاح و بهرهبرداری از ۵۰ دستگاه کامیون بنز، ۱۶ دستگاه اتوبوس و سایر پروژههای عمرانی و خدماتی شهرداری قزوین که به مناسبت هفته دولت و گرامیداشت روز قزوین برگزار شد، با اشاره به رخدادهای مهم و تاریخی اخیر در استان اظهار کرد: استان قزوین در روزهای گذشته شاهد رویدادهای سرنوشتسازی بود که مهمترین آن، ثبت جهانی تاریخی الموت محسوب میشود، این رویداد نه تنها افتخاری برای قزوین، بلکه یک دستاورد بزرگ برای تاریخ کشور و تمدن بشری است، چرا که بیش از یک هزار و ۲۰۰ سال تاریخ و مدنیت درخشان در پس نام الموت نهفته است.
وی در ادامه با اشاره به همزمانی برنامههای هفته دولت، هفته فرهنگی قزوین و اجرای ویژهبرنامه «ایرانجان» افزود: در شرایطی که کشور در فضای خاص و حساسی قرار دارد، با همدلی و برنامهریزی دقیق، فضایی سرشار از امید، همبستگی و شادابی را در سراسر استان شکل دادیم، حضور پرشور و باشکوه مردم در جشنهای روز قزوین نشان داد که جامعه بیش از هر زمان دیگری به تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش نشاط جمعی نیاز دارد و ما در کنار اهتمام جدی به اجرای پروژههای عمرانی، از این بعد اساسی نیز غافل نشدهایم.
نوذری به نقش کلیدی و راهبردی استان در حوزه تولید و اقتصاد ملی پرداخت و تصریح کرد: استان قزوین با در اختیار داشتن حدود ۱۰ درصد از صنایع کل کشور، به عنوان یکی از قطبهای اصلی صنعت و زنجیره تأمین مواد غذایی در کشور ایفای نقش میکند، تجربه نشان داد که حتی در سختترین شرایط و برهههای حساس، نه تنها چرخ تولید در این استان متوقف نشد و کاهشی صورت نگرفت، بلکه صنایع ما پویاتر از گذشته عمل کرده و به افزایش سطح تولید دست یافتند.
این مسئول با بیان اینکه پیشرفت و آبادانی استان در گرو همدلی و همافزایی همه ارکان مدیریتی و همراهی مردم است، خاطرنشان کرد: حاصل این نگاه توسعهمحور، افتتاح و بهرهبرداری از ۵۴ هزار میلیارد تومان طرح عمرانی، تولیدی و خدماتی با مشارکت بخش خصوصی و دولتی در هفته دولت است.
استاندار قزوین با اشاره به نوسازی و تقویت ناوگان خدمات شهری و حملونقل عمومی قزوین گفت: امروز شاهد الحاق و بهرهبرداری از ۱۴۰ دستگاه انواع خودروهای تخصصی و عمومی از جمله کامیونها و اتوبوسهای جدید به ناوگان شهری قزوین هستیم که این دستاورد ارزشمند را به مردم شریف، فهیم و شایسته قزوین تبریک میگوییم و امیدواریم این گامها منشأ ارتقای سطح رفاه و آسایش عمومی شهروندان باشد.
منبع: ایرنا