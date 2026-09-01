باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - امروز سه شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۲ میلیون و ۶۰ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۲۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۲۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۱۱۳ میلیون تومان
|ربع سکه
|۶۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۳۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۲۲ میلیون و ۶۰ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۲۹ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان