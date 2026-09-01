باشگاه خبرنگاران جوان - رهبرانقلاب روز ششم شهریور به مناسبت هفته دولت در پیامی به همه کارکنان و مدیران فعال دستگاه‌های دولتی و به‌خصوص رئیس‌جمهور صادق و دلسوز دولت چهاردهم تبریک و خداقوت گفتند و نکات مهمی را مطرح کردند.

اما شاید بتوان یک بند پیام رهبری را به دلایلی بخش ویژه‌تر آن دانست. ابتدا آن را بخوانید:

«از جمله مسائل اساسی کشور که همیشه باید در مرکز توجّه دولت و دولتیان و همه‌ی مسئولین و اجزای حکومتی قرار داشته باشد، رعایت وحدت و مراقبت از انسجام اجتماعی است. هر اقدام در هر یک از کلان‌عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی، و اقتصادی باید با ملاحظه‌ی پیوست مربوط به انسجام اجتماعی صورت بگیرد. بعضی از اقدامات که ممکن است در ظاهر، طرفدارانی هم در بین برخی از اقشار کشور داشته باشد، در صورتی‌که فاقد این پیوست باشد یا آنچه به‌عنوان پیوست در آن مورد تدوین شده در مقام عمل مغفول واقع شود، میتواند ضرر‌هایی به همان اقشار و دیگران وارد سازد. بی‌تردید هر سخن ناامیدکننده و تضعیف‌کننده‌ی انگیزه‌های ملّی و عمومی و هر نوع دوگانه‌سازی موهوم از قبیل جنگ یا مذاکره، وفاق یا تندروی، سازش یا جنگ‌طلبی که در گذشته به مردم عزیزمان خسارت‌هایی بی‌واسطه یا باواسطه وارد ساخته، از این پس هم میتواند همان تأثیر را به‌جا بگذارد؛ لذا بنده قاطعانه اعلام میکنم که ارتکاب هر آنچه به‌ضرر انسجام اجتماعی باشد، ممنوع است».

اما دلایل اهمیت:

- در صدر این بند، خطاب سخن به دولت و دولتیان و در مرحله بعد همه اجزای حکومت بیان شده است.

- دومین نکته، تاکید چندباره بر پرتکرارترین موضوع ماه‌های گذشته یعنی حفظ وحدت و انسجام اجتماعی است که باید در هر موضوع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی باید حفظ شود.

- نکته سوم: سخنان ناامیدکننده و تضعیف کننده انگیزه ملی نباید بیان شود؛ موضوعی که متاسفانه حتی ارشدترین مقامات دولت بار‌ها مرتکب این خطای خطرناک شده‌اند.

- اشاره صریح به دوگانه‌سازی‌های موهوم با این تفاوت که این بار به طور مصداقی از آنها نام بردند؛ جنگ یا مذاکره، وفاق یا تندروی، سازش یا جنگ‌طلبی.

- یادآوری خسارات دوگانه‌سازی‌های گذشته به مردم که در نتیجه رفتار غلط برخی مسئولین رخ داد.

- فرمان ممنوعیت؛ «بنده قاطعانه اعلام میکنم که ارتکاب هر آنچه به‌ضرر انسجام اجتماعی باشد، ممنوع است».

با این فرامین، حتما باید مقامات ارشد دولت و در رأس آنان رئیس جمهور محترم که در دلسوزی و صداقت او تردیدی وجود ندارد دقت خود را در بیان مواضع چند برابر کنند، اما از ایام انتخابات و روز‌های ابتدایی تشکیل دولت تاکنون دلسوزان ایران اسلامی عزیز در صدر آنها رهبر شهید انقلاب بار‌ها به رئیس جمهور محترم مبنی بر دقت در انتخاب نوع همکاران تاکید داشتند.

برای نمونه، سه روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری دوره چهاردهم، امام شهید در دیدار با مردم به مناسبت عید غدیر در توصیه به نامزد‌های انتخابات گفتند: «با خداوند خودتان عهد کنید که اگر موفّق شدید و توانستید مسئولیّتی به دست بیاورید، کسان و کارگزاران خود را از کسانی قرار ندهید که ذرّه‌ای با انقلاب زاویه دارند. آن کسی که با انقلاب، با امام راحل، با نظام اسلامی ذرّه‌ای زاویه داشته باشد، او به درد شما نمی‌خورد؛ او همکار خوبی برای شما نخواهد بود. آن کسی که دلبسته آمریکا باشد و تصوّر کند که بدون لطف آمریکا نمی‌شود قدم از قدم برداشت در کشور، او برای شما همکار خوبی نخواهد بود، او از ظرفیّت‌های کشور استفاده نخواهد کرد، او خوب مدیریّت نخواهد کرد؛ آن کسی که راهبرد دین و شریعت را مورد بی‌اعتنائی قرار بدهد، برای شما همکار خوبی نخواهد بود.»

همچنین در دیدار با نمایندگان مجلس ۱۲ معیار مهم از جمله «اعتقاد به جمهوری اسلامی و نظام اسلامی از بُن دندان» برای انتخاب کابینه دولت چهاردهم بیان کردند.

یا در نمونه دیگر امام شهید در اولین دیدار با دولت چهاردهم با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور درباره رجوع به کارشناسان برای تصمیم‌گیری، گفتند: «بنده تأیید می‌کنم و بر کار کارشناسی تأکید می‌کنم، منتها یک نکته‌ای این‌جا وجود دارد در انتخاب کارشناس: گاهی اوقات، در مواردی، ته‌نشین‌های ذهنیِ غلطِ یک کارشناس، با ادبیّات کارشناسی به میدان می‌آید، با لباس کارشناسی به میدان می‌آید، آن‌وقت مشکل درست می‌کند و آن نظرات غلط حاکم بر ذهن آن کارشناس را یا خصوصیّات اخلاقی او را به شما تحمیل می‌کند... خُلقیّات یک کسی که طرف مشورت ما است، می‌تواند در رأی مشورتی او اثر بگذارد و کار دست ما بدهد. بنابراین، مواظب باشیم از کارشناسی استفاده کنیم که مؤمن باشد، صادق باشد، به توانمندی داخلی و ملّی کشور معتقد باشد، سرمایه‌های ملّی را بشناسد. از کارشناس‌هایی استفاده نکنیم که دنبال نسخه‌های نسخ‌شده خارجی‌اند.»

مواضع چند هفته گذشته برخی دولت‌مردان و دولت‌زنان، رفتار‌های قابل‌تأمل تیم رسانه‌ای دولت نظیر انتشار بریده فیلم یک جلسه خصوصی از تذکر رئیس جمهور، مواضع معنادار رسانه‌های به‌ظاهر خصوصی برخی حاضران در دولت و ... همگی نشان می‌دهد که رئیس‌جمهور محترم باید بر پیام هفته دولت رهبری معظم انقلاب تمرکز بیشتری داشته باشند و هرچند دیر، اما در ادامه کار با برخی همکاران در دولت تجدیدنظر کنند؛ چرا که برخی رفتار‌ها آن هم در میانه شرایط جنگی سهوی نبوده و قابل گذشت هم نیست.

پیام به طور محسوس صریح‌تر شده رهبر معظم انقلاب نشان می‌دهد که ایشان کاملا بر شرایط کشور مسلط و البته بدون تعارف هستند؛ چرا که در نگاه خوش‌بینانه برخی‌ها متوجه شرایط خاص کشور نیستند و به اهمیت امیدآفرینی یا اتحاد مقدس آن طور که باید و شاید توجه نمی‌کنند.

«امروز روزی است که چشم‌انداز غلبه نهایی حق بر باطل، و اسلام بر کفر به‌مراتب بیش از همه ادوار گذشته به عینیت نزدیک شده است»؛ این فرازی از پیام امام مجتبی خامنه‌ای به مناسبت هفته وحدت ۲ روز پس از پیام هفته دولت است.

منبع: فارس