رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی آذربایجان‌غربی از اعزام بیش از ۳۲ هزار دانش‌آموز استان به مناطق عملیاتی جنوب و شمال‌غرب کشور و همچنین بهسازی و رنگ‌آمیزی ۶۲۵ مدرسه در قالب طرح‌های جهادی طی یک سال گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی آذربایجان‌غربی، در گفت‌وگو با خبرنگار ما و در تشریح دستاوردها و اقدامات یک‌ساله این سازمان و برنامه‌های پیش‌رو، اظهار کرد: یکی از اولویت‌های اصلی ما در حوزه تربیت معنوی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، برگزاری اردوهای راهیان نور است که در طول یک سال گذشته، ۲ هزار دانش‌آموز به مناطق عملیاتی جنوب و ۳۰ هزار دانش‌آموز به یادمان‌های دفاع مقدس در شمال‌غرب کشور اعزام شدند.

وی با اشاره به توانمندسازی کادر نوجوان تشکل‌های دانش‌آموزی اظهار کرد: در همین راستا، دوره آموزشی و توانمندسازی یاوران ولایت با حضور ۴۰۰ نفر از دانش‌آموزان نخبه و فعال برگزار شد تا با آمادگی کامل مسئولیت تشکل‌های مدارس را بر عهده بگیرند.

اسلام‌پرست در ادامه به اقدامات محرومیت‌زدایی و عمرانی در فضاهای آموزشی اشاره کرد و گفت: با راه‌اندازی قرارگاه جهادی شهید عجمیان در شهرستان سردشت، گام‌های موثری در بهسازی مدارس مناطق کم‌برخوردار برداشته شد؛ به‌طوری‌که با همت تشکل‌های دانش‌آموزی و نیروهای جهادی، ۶۲۵ مدرسه شامل ۳ هزار و ۴۰۰ کلاس درس در مناطق حاشیه‌ای و محروم زیباسازی، شاداب‌سازی و رنگ‌آمیزی شد.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی آذربایجان‌غربی در پایان با اشاره به ویژه‌برنامه‌های گرامیداشت هفته دفاع مقدس خاطرنشان کرد: به مناسبت این هفته، برنامه‌های متنوع و گسترده‌ای در سطح شهرهای استان تدارک دیده شده که مهم‌ترین آن‌ها تشکیل و فعالیت قرارگاه نوجوان مبارز جهت نقش‌آفرینی مستقیم دانش‌آموزان در برنامه‌های فرهنگی و تبیینی سطح شهر است.

برچسب ها: اعزام به راهیان نور ، اردوهای جهادی
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