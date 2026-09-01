باشگاه خبرنگاران جوان- متن پیام حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه بدین شرح است:

جناب آقای دکتر احمد دنیامالی

وزیر محترم ورزش و جوانان

سلام علیکم.

قهرمانی تاریخی تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان زیر ۱۷ سال و کسب نخستین مدال طلای جهانی این رده، جلوه‌ای درخشان از استعداد، خودباوری و همت بلند نوجوانان این مرزوبوم و نمادی از ظرفیت‌های کم‌نظیر نسل نوخاسته ایران اسلامی است.

این افتخار ارزشمند را به جنابعالی، جامعه ورزش کشور، جناب آقای میلاد تقوی، رئیس محترم فدراسیون والیبال، کادر فنی، بازیکنان و خانواده‌های گرانقدر آنان صمیمانه تبریک عرض می‌کنم.

بی‌تردید، میدان‌دادن به نوجوانان و جوانان مستعد و فراهم‌آوردن زمینه شکوفایی استعداد‌های آنان، صرفاً یک اقدام ورزشی نیست؛ بلکه سرمایه‌گذاری راهبردی برای ساختن آینده ایران و تقویت سرمایه انسانی و هویت ملی و انقلابی نسل آینده است.

توفیق روزافزون فرزندان عزیز ایران اسلامی و سربلندی ورزش کشور را در مسیر فتح قله‌های بلندتر از خداوند متعال مسئلت دارم.

عبدالحسین خسروپناه

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی