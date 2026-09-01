باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - به گزارش فایننشال تایمز، اولی رِهن، عضو شورای حکام بانک مرکزی اروپا (ECB) و رئیس بانک مرکزی فنلاند (در تصویر)، هشدار داد که ادامه درگیری در خاورمیانه می‌تواند تورم را در منطقه یورو بالا نگه دارد.

رهن در مصاحبه‌ای با این خبرگزاری گفت که بانک مرکزی اروپا باید نسبت به فشار‌های تورمی ناشی از قیمت‌های بالاتر انرژی و اختلال در تنگه هرمز هوشیار بماند. این سیاست‌گذار همچنین انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره به میزان یک چهارم واحد درصد را «قابل درک» توصیف کرد.

رهن تأکید کرد: «ما نمی‌توانیم بحران قدرت خرید را در اروپا تحمل کنیم.»

پیشتر، کمیسیون اروپا نسبت به کند شدن چشمگیر رشد اقتصادی منطقه یورو تحت تاثیر جنگ آمریکا و رژیم تروریستی علیه ایران و افزایش قیمت انرژی هشدار داد.

والدیس دومبروفسکیس، کمیسر اقتصاد اروپا نیز به نوبه خود گفت که جنگ در غرب آسیا منجر به یک شوک بزرگ در بخش انرژی شده است و تاکید کرد که اروپا در سایه تنش‌های ژئوپلیتیک و تجاری فعلی، با چالش‌های مضاعفی رو‌به‌رو است. دومبروفسکیس افزود که اروپا «با خطر واقعی شوک رکود تورمی همراه با رشد پایین و تورم بالا مواجه است.»

مقامات در بروکسل هشدار دادند که تداوم طولانی‌مدت اختلالات ناشی از جنگ، می‌تواند منجر به تضعیف فعالیت‌های اقتصادی و ادامه روند افزایش قیمت‌ها تا سال آینده شود.

احتمال می‌رود که تورم بیش از این افزایش یابد و هرگونه انقباض بیشتر در سیاست‌های پولی، بار اضافی بر دوش روند از قبل کندشده‌ی فعالیت‌های اقتصادی بگذارد.

اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ بهره در ماه‌های آینده به میزان یک‌چهارم واحد درصد افزایش یابد؛ معامله‌گران نیز روی دو یا سه بار افزایش نرخ بهره در سال جاری شرط‌بندی کرده‌اند.