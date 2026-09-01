کشور‌های عضو سازمان شانگهای ضمن محکومیت حملات علیه ایران، بر حمایت از حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور و حل‌وفصل مسائل از مسیر دیپلماتیک تاکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اجلاس سازمان همکاری شانگهای با «بیانیه بیشکک» که شامل بسته‌ای از مواضع سیاسی و پروژه‌های اقتصادی بود و بر رد مداخلات یکجانبه در امور بین‌المللی تاکید داشت، به کار خود در قرقیزستان پایان داد.

اعضای سازمان همکاری شانگهای بر اهمیت گفت‌و‌گو با سازمان ملل و نهاد‌های وابسته به آن در راستای تحقق صلح تاکید کردند. کشور‌های عضو همچنین اعلام کردند ارائه خدمات اینترنت ماهواره‌ای بدون مجوز در قلمرو کشور‌های عضو، نقض حاکمیت آنها محسوب می‌شود.

کشور‌های سازمان همکاری شانگهای آمادگی خود را برای توسعه مشارکت‌های متقابل و سودمند در حوزه صنعت اعلام کردند و بر توسعه زیرساخت‌های تجارت الکترونیک فرامرزی تاکید داشتند.

در این بیانیه آمده است که وضعیت بین‌المللی همچنان دشوار است و درگیری‌ها و چالش‌های مختلف ادامه دارد. کشور‌های عضو همچنین تاکید کردند تقویت نظام‌های امنیتی جهانی از سوی کشور‌ها یا ائتلاف‌های منفرد، تاثیر منفی بر امنیت بین‌المللی دارد و هیچ کشوری نباید امنیت خود را به بهای امنیت دیگران تامین کند.

کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای از گسترش همکاری‌های متقابل و سودمند در حوزه انرژی حمایت کردند. آنها همچنین بر حفظ دستاورد‌های جنگ جهانی دوم تاکید و اعلام کردند به مقابله با تحریف تاریخ ادامه خواهند داد.

کشور‌های عضو بر ضرورت تدوین یک سند بین‌المللی برای جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی در فضا تاکید کردند. آنها همچنین نقش محوری کشور‌های دارای حاکمیت و نهاد‌های مسئول آنها در مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی را به رسمیت شناختند.

در بخش اقتصادی نیز کشور‌های سازمان همکاری شانگهای از اصلاح ساختار مالی بین‌المللی، از جمله تقویت نقش کشور‌های در حال توسعه در صندوق بین‌المللی پول، حمایت کردند. آنها همچنین خواستار پایبندی به کنوانسیون منع توسعه و استفاده از سلاح‌های شیمیایی شدند.

کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای نگرانی عمیق خود را نسبت به تحولات غرب آسیا و اوضاع پیرامون ایران ابراز کردند. آنها شهادت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای، رهبر معظم ایران را تسلیت گفتند و بار دیگر موضع خود را در محکومیت حملات نظامی علیه ایران که به شهید شدن غیرنظامیان منجر شده است، اعلام کردند. این کشور‌ها همچنین بر حمایت خود از حاکمیت و تمامیت ارضی ایران تاکید کرده و خواستار حل‌وفصل مسائل از مسیر‌های دیپلماتیک شدند.

در ادامه، کشور‌های عضو آمادگی خود را برای حمایت از تلاش‌ها در راستای تامین صلح، ثبات و توسعه در افغانستان اعلام کردند و تاکید داشتند که حل عادلانه مسئله فلسطین تنها راه تضمین صلح در غرب آسیا است.

رهبران کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای همچنین ۲۸ سند را امضا کردند که از جمله آنها می‌توان به «اعلامیه بیشکک» به مناسبت بیست‌وپنجمین سالگرد تاسیس این سازمان، آیین‌نامه کمیته اجرایی مرکز مبارزه با مواد مخدر سازمان همکاری شانگهای، اعلامیه درباره انتخاب لاهور به‌عنوان پایتخت گردشگری و فرهنگی سازمان همکاری شانگهای در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ و اعلامیه شورای سران کشور‌های عضو درباره تقویت مشارکت چندجانبه برای ایمنی و امنیت هسته‌ای اشاره کرد.

همزمان با این نشست، اجلاس «سازمان همکاری شانگهای پلاس» نیز با حضور نمایندگان ۱۷ کشور و ۶ سازمان بین‌المللی برگزار شد. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند و مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران از جمله شرکت‌کنندگان در این نشست بودند.

منبع: آر تی

برچسب ها: سازمان شانگهای ، حمله به ایران
خبرهای مرتبط
پوتین: روسیه شجاعت و پایداری مردم ایران را تحسین می‌کند
سه پیشنهاد ایران برای ارتقای نقش سازمان همکاری شانگهای
پوتین: سازمان شانگهای یکی از مراکز قدرت جهان است
افزایش قیمت نفت در پی تشدید تنش‌ها در غرب آسیا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
دکتر محسن نصیرون.
۰۰:۴۹ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
دنیا باید علیه رژیم تروریستی اپستینی آمریکایی صهیونی متحد شود نتانیای کفتار پیر وحشی کودک کش و ترامپ قماربازه سگ زرد بیمار جنسی در پی نابودی خاورمیانه و آسیا هستند,ما باید سلاح بازدارنده هسته ای داشته باشیم.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۲ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
سپاس از سازمان شانگهای.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۱ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
نزدیکی ایران و رابطه با کره شمالی نقشه نتانیاهو و آمریکا هست برای هسته ای جلوه دادن ایران و حمله اتی به ایران.
۱
۰
پاسخ دادن
تکرار ادعا‌های جنگ‌طلبانه ترامپ درباره ایران
گستاخی تازه رئیس جمهور آمریکا؛ پیشنهاد تغییر نام «تنگه هرمز» به «تنگه ترامپ»
هلند بخش بزرگی از ذخایر طلای خود را از آمریکا و کانادا خارج کرد
وزارت خارجه روسیه: اقدامات ضدروسی آلمان با واکنش سخت مواجه خواهد شد
راشا تودی: نظم جدید جهانی در سازمان همکاری شانگهای شکل می‌گیرد
ترامپ: انتخابات ونزوئلا فعلاً برگزار نمی‌شود
هیل: سومین تلاش برای استیضاح ترامپ تقریباً اجتناب‌ناپذیر است
بیش از ۲۳۰ مقام سابق هلندی خواستار تشدید فشار بر اسرائیل شدند
شی جین‌ پینگ: کشور‌های آسیای غربی با مداخله خارجی مخالفت کنند
سازمان ملل: گوترش حملات علیه غیرنظامیان را محکوم می‎‌کند
آخرین اخبار
تمدید استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه تا سال ۲۰۲۷
دیدار ویتکاف با مقام امنیتی امارات درباره ایران
ترامپ: از اسرائیل در مقابل ایران مراقبت می‌کنم
وزارت خارجه روسیه: اقدامات ضدروسی آلمان با واکنش سخت مواجه خواهد شد
ترامپ: انتخابات ونزوئلا فعلاً برگزار نمی‌شود
تکرار ادعا‌های جنگ‌طلبانه ترامپ درباره ایران
راشا تودی: نظم جدید جهانی در سازمان همکاری شانگهای شکل می‌گیرد
سازمان ملل: گوترش حملات علیه غیرنظامیان را محکوم می‎‌کند
هیل: سومین تلاش برای استیضاح ترامپ تقریباً اجتناب‌ناپذیر است
شی جین‌ پینگ: کشور‌های آسیای غربی با مداخله خارجی مخالفت کنند
گستاخی تازه رئیس جمهور آمریکا؛ پیشنهاد تغییر نام «تنگه هرمز» به «تنگه ترامپ»
هلند بخش بزرگی از ذخایر طلای خود را از آمریکا و کانادا خارج کرد
بیش از ۲۳۰ مقام سابق هلندی خواستار تشدید فشار بر اسرائیل شدند
اتحادیه اروپا خواستار بازنگری در صدور ویزا برای روس‌ها شد
ادعای کاتس: اسرائیل برای خروج فلسطینیان از غزه آماده است
زلنسکی تهدیدات خود علیه هوانوردی غیرنظامی در آسمان روسیه را تکرار کرد
آلمان مجوز صادرات نزدیک به ۹۳۰ میلیون دلار تجهیزات نظامی به اسرائیل را صادر کرده است
احتمال دیدار سه‌جانبه پوتین، ترامپ و شی در پاییز امسال
نتانیاهو عقب نشینی اشغالگران از نوار غزه را رد کرد
پوتین: روابط روسیه و چین به‌ صورت پویا در حال توسعه است
بسنت از احتمال تحریم دارایی‌های دیجیتال ایران خبر داد
آمریکا آزمایش نظامی هوش مصنوعی را در اوکراین انجام می‌دهد
تنش‌های منطقه محموله‌های نفتی عازم هند را به تاخیر انداخت
شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۴۷۰ نفر رسید
روسیه کاردار آلمان را احضار کرد
اردوغان: آماده کمک به آغاز روند صلح اوکراین هستیم
مرگ دو خدمه فیلیپینی نفتکش سعودی در تنگه هرمز
فرانسه خواستار توقف تجارت اتحادیه اروپا با شهرک‌های اسرائیلی شد
هشدار ایندیپندنت درباره انتشار ویدئوی جعلی ترامپ از حمله به جزیره خارک
پاکستان: آمریکا و ایران می‌توانند به مسیر مذاکره بازگردند