باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اجلاس سازمان همکاری شانگهای با «بیانیه بیشکک» که شامل بسته‌ای از مواضع سیاسی و پروژه‌های اقتصادی بود و بر رد مداخلات یکجانبه در امور بین‌المللی تاکید داشت، به کار خود در قرقیزستان پایان داد.

اعضای سازمان همکاری شانگهای بر اهمیت گفت‌و‌گو با سازمان ملل و نهاد‌های وابسته به آن در راستای تحقق صلح تاکید کردند. کشور‌های عضو همچنین اعلام کردند ارائه خدمات اینترنت ماهواره‌ای بدون مجوز در قلمرو کشور‌های عضو، نقض حاکمیت آنها محسوب می‌شود.

کشور‌های سازمان همکاری شانگهای آمادگی خود را برای توسعه مشارکت‌های متقابل و سودمند در حوزه صنعت اعلام کردند و بر توسعه زیرساخت‌های تجارت الکترونیک فرامرزی تاکید داشتند.

در این بیانیه آمده است که وضعیت بین‌المللی همچنان دشوار است و درگیری‌ها و چالش‌های مختلف ادامه دارد. کشور‌های عضو همچنین تاکید کردند تقویت نظام‌های امنیتی جهانی از سوی کشور‌ها یا ائتلاف‌های منفرد، تاثیر منفی بر امنیت بین‌المللی دارد و هیچ کشوری نباید امنیت خود را به بهای امنیت دیگران تامین کند.

کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای از گسترش همکاری‌های متقابل و سودمند در حوزه انرژی حمایت کردند. آنها همچنین بر حفظ دستاورد‌های جنگ جهانی دوم تاکید و اعلام کردند به مقابله با تحریف تاریخ ادامه خواهند داد.

کشور‌های عضو بر ضرورت تدوین یک سند بین‌المللی برای جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی در فضا تاکید کردند. آنها همچنین نقش محوری کشور‌های دارای حاکمیت و نهاد‌های مسئول آنها در مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی را به رسمیت شناختند.

در بخش اقتصادی نیز کشور‌های سازمان همکاری شانگهای از اصلاح ساختار مالی بین‌المللی، از جمله تقویت نقش کشور‌های در حال توسعه در صندوق بین‌المللی پول، حمایت کردند. آنها همچنین خواستار پایبندی به کنوانسیون منع توسعه و استفاده از سلاح‌های شیمیایی شدند.

کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای نگرانی عمیق خود را نسبت به تحولات غرب آسیا و اوضاع پیرامون ایران ابراز کردند. آنها شهادت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای، رهبر معظم ایران را تسلیت گفتند و بار دیگر موضع خود را در محکومیت حملات نظامی علیه ایران که به شهید شدن غیرنظامیان منجر شده است، اعلام کردند. این کشور‌ها همچنین بر حمایت خود از حاکمیت و تمامیت ارضی ایران تاکید کرده و خواستار حل‌وفصل مسائل از مسیر‌های دیپلماتیک شدند.

در ادامه، کشور‌های عضو آمادگی خود را برای حمایت از تلاش‌ها در راستای تامین صلح، ثبات و توسعه در افغانستان اعلام کردند و تاکید داشتند که حل عادلانه مسئله فلسطین تنها راه تضمین صلح در غرب آسیا است.

رهبران کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای همچنین ۲۸ سند را امضا کردند که از جمله آنها می‌توان به «اعلامیه بیشکک» به مناسبت بیست‌وپنجمین سالگرد تاسیس این سازمان، آیین‌نامه کمیته اجرایی مرکز مبارزه با مواد مخدر سازمان همکاری شانگهای، اعلامیه درباره انتخاب لاهور به‌عنوان پایتخت گردشگری و فرهنگی سازمان همکاری شانگهای در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ و اعلامیه شورای سران کشور‌های عضو درباره تقویت مشارکت چندجانبه برای ایمنی و امنیت هسته‌ای اشاره کرد.

همزمان با این نشست، اجلاس «سازمان همکاری شانگهای پلاس» نیز با حضور نمایندگان ۱۷ کشور و ۶ سازمان بین‌المللی برگزار شد. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند و مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران از جمله شرکت‌کنندگان در این نشست بودند.

منبع: آر تی