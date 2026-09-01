باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجعفر قائم‌پناه در همایش مدیران سراسری صندوق کارآفرینی امید اظهار کرد: هر پرونده‌ای که عنوان اشتغال داشته باشد، الزاماً به اشتغال منجر نمی‌شود و باید بررسی کنیم تسهیلات پرداخت‌شده چه میزان به تولید واقعی و اشتغال پایدار منجر شده است.

وی افزود: وامی مولد است که به تولید واقعی بینجامد و اقساط آن نیز از محل همان فعالیت پرداخت شود و چند ماه بعد آن فعالیت از بین نرود؛ برخی بانک‌ها همین کار را انجام می‌دهند، وام پرداخت می‌شود، اما اثری از اشتغال‌زایی و تولید باقی نمی‌ماند.

قائم‌پناه با اشاره به ضرورت توسعه متوازن کشور تصریح کرد: توسعه متوازن با تقسیم مساوی منابع میان استان‌ها به دست نمی‌آید. وقتی دسترسی به بازار در مناطق مختلف یکسان نیست، توزیع مساوی منابع در واقع همان بی‌عدالتی را بازتولید می‌کند؛ بنابراین مناطق روستایی و کم‌برخوردار باید سهم بیشتری از منابع داشته باشند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: نوع تخصیص منابع باید بر اساس جمعیت، میزان برخورداری و ایجاد زنجیره پایدار تولید تعیین شود. پرداخت وام به استانی مانند تهران ضرورتی ندارد، در حالی که سالانه حدود ۱۰۰ هزار نفر مهاجر وارد استان البرز می‌شوند.

وی گفت: باید پرسید این افراد از کجا می‌آیند و چه کسی حاضر است رنج غربت را به جان بخرد و به استانی مهاجرت کند که از نظر سرانه کلاس درس در رتبه ۳۱ کشور قرار دارد؟ در استان ایلام نسبت تعداد دانش‌آموزان به کلاس در رتبه نخست قرار دارد؛ چراکه منابع و اشتغال در تهران متمرکز شده و افراد شهر و استان خود را رها کرده و به مرکز می‌آیند. این مسئله علاوه بر تبعات اجتماعی و اقتصادی، می‌تواند تبعات امنیتی نیز برای کشور داشته باشد.

اقتصاد دیجیتال باید سهم مشخصی از تسهیلات صندوق داشته باشد

قائم‌پناه با بیان اینکه کارآفرین واقعی فردی است که مسئله‌ای را می‌بیند و مسئولیت حل آن را می‌پذیرد، اظهار کرد: صندوق کارآفرینی امید باید منابع خود را در اختیار افرادی قرار دهد که دانش و ایده را به بازار تبدیل می‌کنند.

وی اقتصاد دیجیتال را فرصتی مهم برای ایجاد اشتغال دانست و افزود: بسیاری از کسب‌وکار‌های این حوزه با سرمایه ثابت اندک می‌توانند اشتغال ایجاد کنند. ایجاد سکو‌های بومی و کسب‌وکار‌های مبتنی بر داده و فناوری اطلاعات باید سهم روشنی در سبد تسهیلات صندوق داشته باشد؛ چراکه امروز بسیاری از امور زندگی ما دیجیتال شده و حتی کرایه تاکسی را نیز با پول نقد پرداخت نمی‌کنیم.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: البته طرح‌های دیجیتال نیز باید امکان رشد داشته باشند. صندوق امید می‌تواند با استفاده از فناوری، کسب‌وکار‌های سنتی و محلی را به بازار‌های بزرگ‌تر متصل کند؛ از صنایع دستی و گردشگری روستایی گرفته تا سایر کسب‌وکار‌هایی که می‌توانند با بهره‌گیری از فناوری به بازار‌های گسترده‌تری دست پیدا کنند.

فرآیند پرداخت تسهیلات باید یکپارچه و داده‌محور شود

قائم‌پناه با تأکید بر ضرورت حرکت صندوق کارآفرینی امید به سمت بانکداری نوین و ایجاد درگاه‌های پرداخت الکترونیکی گفت: اقداماتی در این زمینه انجام شده، اما هنوز در ابتدای مسیر هستیم. فرآیند اعتبارسنجی، تشکیل پرونده، پرداخت و ارتباط با مشتری باید تا حد ممکن یکپارچه و داده‌محور باشد.

وی افزود: توسعه خدمات غیرحضوری برای همه مشتریان مفید است، اما برای کارآفرینی که کیلومتر‌ها با نزدیک‌ترین شعبه فاصله دارد، ایجاد فرآیند الکترونیکی عین عدالت است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت امنیت سایبری ادامه داد: اعتماد مردم سرمایه است و یک اختلال جدی می‌تواند به این سرمایه آسیب وارد کند.

افزایش سرمایه صندوق نباید وابستگی به دولت را افزایش دهد

قائم‌پناه با اشاره به موافقت دولت با افزایش سرمایه صندوق کارآفرینی امید اظهار کرد: این تصمیم نشانه توجه دولت به مأموریت صندوق است، اما افزایش سرمایه دولتی نباید ما را از تجهیز منابع جدید بی‌نیاز کند. تا چه زمانی می‌خواهیم خود را وابسته به دولت کنیم؟ باید انتظارمان را از دولت کاهش دهیم.

وی افزود: ارزش کار زمانی بیشتر می‌شود که هر ریال سرمایه جدید بتواند چند برابر خود منابع جدید از مسیر‌هایی مانند تفاهم با دستگاه‌ها، صندوق‌های توسعه‌ای و سایر منابع قانونی جذب کند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: مدیر موفق مدیری است که بتواند منابع جدید جذب کند، اعتماد سپرده‌گذاران را افزایش دهد و هزینه تمام‌شده پول را کاهش دهد.

ایجاد بیش از ۶۴ هزار فرصت شغلی با تسهیلات صندوق

قائم‌پناه با اشاره به عملکرد صندوق کارآفرینی امید اظهار کرد: سال گذشته از محل منابع صندوق، ۳۲ هزار و ۷۶۸ فقره وام اشتغال پرداخت و ۶۴ هزار و ۳۲۹ فرصت شغلی فراهم شد. در سال جاری نیز رشد پرداخت تسهیلات ادامه داشته و سهم زنان از تسهیلات اشتغال افزایش یافته است.

وی تأکید کرد: به جای اینکه معاونت‌های زنان ایجاد کنیم، باید زنان را توانمند کنیم تا عدالت جنسیتی ایجاد شود و کمک کنیم مادران این سرزمین در همه عرصه‌ها، چه مدیریتی و چه تولیدی، برکشیده شوند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور افزود: در سفرهای استانی زنانی را دیده‌ایم که به آنها افتخار می‌کنیم. در بسیاری از مناطق، به‌ویژه روستاها، همین تسهیلات موجب تداوم ماندگاری جمعیت شده است.

قائم‌پناه ادامه داد: ۲۲۲ تفاهم‌نامه به ارزش ۱۴ همت ظرفیت خوبی است. همچنین پرداخت ۲۲۱ فقره تسهیلات به ارزش ۱.۶ همت در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر از موفقیت‌های صندوق محسوب می‌شود.

وی کنترل مطالبات غیرجاری در محدوده ۲.۵ درصد را ارزشمند دانست و گفت: تحقق ۹۴ درصد درآمدهای پیش‌بینی‌شده و بهبود انضباط مالی صندوق نیز قابل توجه است.

ماندگاری تسهیلات باید معیار ارزیابی عملکرد صندوق باشد

قائم‌پناه با تأکید بر ضرورت ارزیابی آثار واقعی تسهیلات پرداخت‌شده اظهار کرد: باید ببینیم از میان ۱۶۴ هزار تسهیلات پرداخت‌شده، چه تعداد ماندگار بوده و کدام رشته فعالیت بیشترین ماندگاری و کمترین میزان معوقه را داشته است.

وی افزود: اصل را باید رضایت مشتری بدانیم و در نظرسنجی‌ها نیز رضایت‌مندی مشتریان مورد توجه قرار گیرد. انجام بیش از ۳۴ هزار مورد نظارت پیش، حین و پس از پرداخت، زیرساخت خوبی برای مدیریت داده‌محور فراهم کرده است و باید از این اطلاعات در تخصیص منابع استفاده کنیم.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور تصریح کرد: داده‌ای که فقط در گزارش باقی بماند، هزینه‌آور است و باید از آن در تصمیم‌گیری‌ها استفاده شود.

پرداخت مبتنی بر عملکرد باید در صندوق امید اجرا شود

قائم‌پناه پرداخت مبتنی بر عملکرد را یکی از کلان‌پروژه‌های کشور دانست و گفت: بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد نیز از همین جنس است و باید در صندوق امید اجرایی شود.

وی افزود: خودم در نهاد ریاست‌جمهوری محاسبه کردم که قیمت تمام‌شده نگهداری هر مترمربع فضا برای ما سالانه ۱۲ میلیون تومان است. باید روشن شود هر واحد سازمانی در برابر منابعی که مصرف می‌کند، چه خروجی‌ای دارد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: در سطح شعب نیز رضایت مشتری و سرعت رشد پرتفوی باید در کنار یکدیگر دیده شود. پرداخت مبتنی بر عملکرد زمانی مؤثر است که شاخص‌های روشنی برای سنجش داشته باشیم.

کنترل مصرف انرژی در شعب صندوق ضروری است

قائم‌پناه با تأکید بر ضرورت کاهش مصرف انرژی اظهار کرد: کاهش مصرف انرژی باید به یک برنامه اجرایی تبدیل شود. امسال در فصل زمستان باید مصرف انرژی را کنترل کنیم تا با کمبود گاز مواجه نشویم.

وی افزود: مصرف انرژی در سطح شعب باید کنترل شود و پایش ماهانه مصرف، اصلاح تجهیزات پرمصرف و نگهداشت پیشگیرانه قابل اجراست. مدیری که نسبت به اتلاف آب و انرژی بی‌توجه است، بخشی از مسئولیت مدیریتی خود را فراموش کرده است.

صندوق باید شریک قابل دفاع کارآفرین باشد

رئیس هیأت مدیره صندوق کارآفرینی امید با بیان اینکه انتظار مشخصی از این صندوق دارد، گفت: ستاد صندوق باید سامانه‌ها و پشتیبانی حرفه‌ای را تقویت و گلوگاه‌های غیرضروری را از سر راه بردارد.

وی افزود: در امر مدیریت باید صاحبان فرآیند در تصمیم‌گیری‌ها نقش‌آفرینی کنند. صندوق امید زمانی موفق است که کارآفرین آن را شریک قابل دفاع خود بداند.

قائم‌پناه در پایان با اشاره به شرایط کشور اظهار کرد: این روزها ایران در اوج عزت قرار دارد؛ چراکه در برابر ابرقدرتی مانند آمریکا دفاع و ایستادگی کرده است. باید افتخار کنیم که در جمهوری اسلامی زندگی می‌کنیم و نیروهای مسلح ما با هدایت رهبر معظم انقلاب در برابر دشمنان ایستاده‌اند.