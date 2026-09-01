باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از پیشرفت عملیات خارج‌سازی شناور مغروق شهید خانیان به عنوان بزرگترین مانع دریایی دوران جنگ در آبراه اروند خبر داد و گفت: با اتمام این عملیات در نیمه نخست آبان‌ماه، ۲ پست اسکله خرمشهر که ۴۶ سال از چرخه فعالیت خارج شده بودند، دوباره به بهره‌برداری می‌رسند و ایمنی تردد شناورها در این آبراه حیاتی به شکل چشمگیری افزایش می‌یابد.

محمد شکیبی‌نسب روز سه‌شنبه در حاشیه عملیات خارج‌سازی مغروقه شهید خانیان در بندر خرمشهر با اشاره به اهمیت این طرح ملی اظهار کرد: این مغروقه که از بزرگ‌ترین بقایای به‌جامانده از دوران جنگ تحمیلی در آبراه اروند محسوب می‌شود، از سال ۱۳۵۹ تاکنون مشکلات عدیده‌ای را برای ترددهای دریایی و عملیات بندری در خرمشهر ایجاد کرده بود.

وی با بیان اینکه تاکنون حدود چهار هزار تن از مجموع پنج هزار و ۵۰۰ تن محموله این مغروقه خارج شده است تصریح کرد: با دستور ویژه وزیر راه و شهرسازی و پیگیری‌های مستمر، عملیات پاکسازی بستر آبراه با سرعت در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود تا نیمه نخست آبان‌ماه، این مغروقه به‌طور کامل از بدنه آبراه خارج شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی بازگشت به چرخه عملیات را مهمترین دستاورد این طرح دانست و افزود: با خارج‌سازی کامل این شناور مغروق، ۲ پست اسکله خانیان که طی ۴۶ سال گذشته از دسترس بخش خصوصی خارج شده بود، مجددا فعال می‌شود که این امر گام موثری در جهت افزایش ظرفیت پذیرش شناورها و رونق اقتصادی بندر خرمشهر خواهد بود.

شکیبی‌نسب در ادامه به ارتقا سطح ایمنی آبراه اروند اشاره کرد و گفت: ایمنی تردد شناورها همواره یکی از اولویت‌های راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی بوده است، رفع این مانع تاریخی، ریسک دریانوردی را در آبراه حیاتی اروند به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد و بستر ایمن‌تری برای فعالیت‌ جامعه دریایی و بندری فراهم می‌آورد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر ظرفیت‌های استراتژیک بندر خرمشهر به عنوان یکی از بنادر مهم و پررونق جنوب کشور در دهه‌های گذشته، اظهار کرد: رویکرد وزارت راه و شهرسازی، بازگرداندن بندر خرمشهر به روزهای اوج و توسعه زیرساخت‌های آن برای جذب بیشتر بخش خصوصی است.