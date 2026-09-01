باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - حسین بهرامی مدیرکل جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری گفت: کشت کنگر، گیاه بومی و اندمیک استان، در سطح ۳۰۰ هکتار از اراضی شهرستان بروجن آغاز شد.
وی افزود: این طرح طی سه سال توسعه مییابد و سطح زیرکشت کنگر با افزایش سالانه ۳۰۰ هکتار، در نهایت به ۹۰۰ هکتار خواهد رسید.
بهرامی با اشاره به ظرفیتهای این طرح گفت: سایت الگویی کشت کنگر با سرمایهگذاری ۱۰۰ میلیارد تومان اجرا میشود و با تکمیل آن، برای ۴۰۰ نفر بهصورت مستقیم اشتغال ایجاد خواهد شد.
وی بیان داشت: این کشت از نوع پاییزه است و بهصورت بذری انجام میشود.
بهرامی تصریح کرد: هماکنون حدود ۶۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی چهارمحال و بختیاری به کشت گیاهان دارویی اختصاص دارد که محصولاتی از جمله موسیر، زعفران، آویشن، اسطوخودوس، گل محمدی و سیر در آن تولید میشود.
به گفته مدیرکل جهاد کشاورزی استان، اقلیم مناسب چهارمحال و بختیاری، اختلاف دمای قابلتوجه شب و روز، کمآببر بودن گیاهان دارویی و ارزش افزوده بالای این محصولات از مهمترین عوامل استقبال کشاورزان از توسعه کشت گیاهان دارویی در استان است.
بهرامی گفت: این طرح با مشارکت یک بانوی فعال بخش کشاورزی و گلخانهای با سابقه ۱۰ سال فعالیت در این حوزه آغاز شده است و توسعه آن میتواند گامی مؤثر در تنوعبخشی به الگوی کشت، افزایش بهرهوری منابع آب و ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی استان باشد.