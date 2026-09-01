چهارمحال و بختیاری با آغاز کشت کنگر بومی در شهرستان بروجن، میزبان بزرگ‌ترین سایت الگویی کشت گیاهان دارویی کشور شد؛ طرحی که با سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد تومان، زمینه اشتغال مستقیم ۴۰۰ نفر را فراهم می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - حسین بهرامی مدیرکل جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری گفت: کشت کنگر، گیاه بومی و اندمیک استان، در سطح ۳۰۰ هکتار از اراضی شهرستان بروجن آغاز شد.

وی افزود: این طرح طی سه سال توسعه می‌یابد و سطح زیرکشت کنگر با افزایش سالانه ۳۰۰ هکتار، در نهایت به ۹۰۰ هکتار خواهد رسید.

بهرامی با اشاره به ظرفیت‌های این طرح گفت: سایت الگویی کشت کنگر با سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد تومان اجرا می‌شود و با تکمیل آن، برای ۴۰۰ نفر به‌صورت مستقیم اشتغال ایجاد خواهد شد.

وی بیان داشت: این کشت از نوع پاییزه است و به‌صورت بذری انجام می‌شود.

بهرامی تصریح کرد: هم‌اکنون حدود ۶۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی چهارمحال و بختیاری به کشت گیاهان دارویی اختصاص دارد که محصولاتی از جمله موسیر، زعفران، آویشن، اسطوخودوس، گل محمدی و سیر در آن تولید می‌شود.

به گفته مدیرکل جهاد کشاورزی استان، اقلیم مناسب چهارمحال و بختیاری، اختلاف دمای قابل‌توجه شب و روز، کم‌آب‌بر بودن گیاهان دارویی و ارزش افزوده بالای این محصولات از مهم‌ترین عوامل استقبال کشاورزان از توسعه کشت گیاهان دارویی در استان است.

بهرامی گفت: این طرح با مشارکت یک بانوی فعال بخش کشاورزی و گلخانه‌ای با سابقه ۱۰ سال فعالیت در این حوزه آغاز شده است و توسعه آن می‌تواند گامی مؤثر در تنوع‌بخشی به الگوی کشت، افزایش بهره‌وری منابع آب و ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی استان باشد.

برچسب ها: جهاد کشاورزی ، گیاهان دارویی
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