فرمانده نیروی دریایی ارتش نوشت: رزمندگان پدافند هوایی با تکیه بر دانش و توانمندی بومی در برابر تهاجم دشمن جنایتکار آمریکایی ـ صهیونیستی ایستادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در پیامی ضمن تبریک فرارسیدن دهم شهریورماه روز تشکیل قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا (ص) خطاب به امیر سرتیپ علیرضا الهامی فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی نوشت: دهم شهریورماه روز تشکیل قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا (ص)، یادآور مجاهدت و تلاش خالصانه رزمندگان غیور و حافظان سرافراز و همیشه بیداری است که پهنه آسمان ایران اسلامی همواره سرشار از عطر شجاعت و فداکاری آنان بوده است. پدافند هوایی در تمامی عرصه‌ها، از دفاع مقدس هشت ساله تا جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی، در صف نخست دفاع حضور داشته و شهدای گرانقدری را در راه انجام این مسئولیت خطیر تقدیم میهن اسلامی نموده است.

در ادامه این پیام آمده است:، اما در جنگ اخیر، این نقش جلوه‌ای ویژه یافت؛ آنجا که رزمندگان پدافند هوایی با تکیه بر دانش و توانمندی بومی و بهره‌گیری از سامانه‌های ساخت داخل در برابر تهاجم دشمن جنایتکار آمریکایی ـ صهیونیستی ایستادند و با هوشیاری، شجاعت و آمادگی، از حریم آسمان میهن عزیز دفاع کردند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در پیام خود آورده است: این رشادت‌ها، جلوه‌ای ارزشمند از تجلی دانش و فناوری داخلی به قدرت دفاعی و پشتوانه‌ای برای استقلال و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود. بی‌تردید، حفظ این آمادگی و ارتقای توان دفاعی، با تأسی به سیره و مکتب امام شهید امت (قدس‌سره) و تبعیت از فرامین و تدابیر فرمانده معظم کل قوا (مدظله‌العالی) و در سایه هم‌افزایی همه نیرو‌های مسلح، می‌تواند پشتوانه‌ای مطمئن برای پاسداری از امنیت و منافع ملی کشور باشد.

در پیام دریادار ایرانی آمده است: اینجانب و هم‌رزمان و فرماندهان در نیروی دریایی حیاتی و تعیین‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران فرارسیدن روز تشکیل قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا (ص) را به جنابعالی، کارکنان محترم تحت امرتان و خانواده‌های محترم آنان تبریک و تهنیت عرض نموده و یاد و خاطره شهدای گرانقدر پدافند هوایی را که در راه دفاع از آسمان ایران اسلامی جان خویش را تقدیم نمودند، گرامی داشته؛ از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون جنابعالی و تمامی کارکنان تحت امر را در ادامه این مسیر پرافتخار و صیانت از حریم هوایی میهن اسلامی تحت توجهات ویژه اهل‌بیت (ع)، حضرت ولی عصر (عج) و امام شهید بسیار عزیز و رهبری خردمندانه فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه‌الله) مسئلت دارم.

منبع: ارتش

برچسب ها: پدافند هوایی ، ارتش
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۶ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
چطوری دفاع گرد که قابل تقدیرشد؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۳ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
بله خدا قوت
۱
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