باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - سینوش همت زاده مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری گفت: این استان به عنوان نخستین استان کشور، اجرای طرح برچسب انرژی برای ساختمان‌های اداری و دولتی را در دستور کار قرار داده است. اقدامی که با هدف مدیریت مصرف انرژی، اجرای مدیریت سبز و حفاظت از محیط زیست در دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود.

وی افزود: اجرای طرح برچسب انرژی ادارات، دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی، گامی پیشگامانه در مسیر تحقق مدیریت سبز کشور است و می‌تواند زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش آثار زیست‌محیطی فعالیت دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند.

همت زاده اضافه کرد: بر اساس ابلاغ استانداری چهارمحال و بختیاری، تمامی دستگاه‌های اجرایی استان موظف به اجرای برنامه مدیریت سبز و درج برچسب انرژی برای ساختمان‌های اداری خود هستند؛ ابلاغی که با استناد به قوانین بالادستی از جمله ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه صادر شده است.

وی با اشاره به الزامات فنی اجرای این طرح گفت: بازرسی انرژی ساختمان‌ها باید مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ۱۴۲۵۴ با عنوان ساختمان‌های غیرمسکونی ـ تعیین معیار مصرف انرژی و همچنین دستورالعمل برچسب انرژی مصوب سال ۱۴۰۴ انجام شود و ساختمان‌های مشمول نیز باید کاربری غالب اداری داشته باشند.

مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری ادامه داد: برچسب انرژی با فراهم کردن امکان ارزیابی میزان مصرف، به دستگاه‌های اجرایی کمک می‌کند الگوی مصرف انرژی خود را اصلاح و بهینه کنند و در کاهش آلودگی هوا، صیانت از منابع طبیعی و ارتقای بهره‌وری انرژی نقش داشته باشند.

وی همچنین بر نقش این برچسب‌ها در شفاف‌سازی وضعیت مصرف انرژی و افزایش آگاهی کارکنان و شهروندان تأکید کرد و افزود: برچسب انرژی می‌تواند به عنوان ابزاری برای پایش و نظارت بر مصرف انرژی ساختمان‌های دولتی مورد استفاده قرار گیرد.

همت‌زاده گفت: اجرای این طرح در چهارمحال و بختیاری علاوه بر ارتقای بهره‌وری و بهینه‌سازی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، ظرفیت تبدیل شدن به الگویی برای سایر استان‌های کشور در مسیر مدیریت سبز و حفاظت از محیط زیست را دارد.

به گفته وی، تاکنون ۳۰ برچسب انرژی برای ساختمان‌های ادارات دولتی چهارمحال و بختیاری صادر شده است.