رئیس کمیته عمران شورای شهر گفت: باید از ظرفیت هنرمندان برای طراحی آثار مرتبط با جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه استفاده کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام سید محمد آقامیری در جریان بررسی طرح «کتیبه اقتدار» که به یادبود شهدای جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه که قرار است در نزدیک محل‌های بمب باران شده نصب شود، در چهارصد و بیست و هشتمین جلسه صحن شورای اسلامی شهر تهران، بر استفاده از ظرفیت هنرمندان و صاحب‌نظران برای طراحی این آثار تأکید کرد.

آقامیری افزود: کتیبه اقتدار لزوماً نباید به شکل یک کتیبه مشخص و مشابه نمونه‌ای که در میدان انقلاب وجود دارد، طراحی شود؛ بلکه می‌توان آن را در قالب‌های مختلف، از جمله المان‌های شهری، طراحی و در نقاط مختلف شهر نصب کرد.

وی ادامه داد: این آثار نیز نباید الزاماً یک شکل و یک مدل داشته باشند، بلکه می‌توان آنها را متناسب با نوع آسیب‌ها و ویژگی‌های محل طراحی کرد؛ برای مثال، ممکن است یک محل مسکونی، اداری، نظامی یا دارای کاربری دیگری بوده باشد و بر اساس شرایط و اتفاقی که در آن نقطه رخ داده، المان متناسبی طراحی شود.

رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به یکی از نمونه‌های این اتفاق گفت: در میدان هفت‌تیر، یک کارگر فضای سبز حضور داشته که موشک یا پهپاد مقابل پای او اصابت کرده و به شهادت رسیده است. می‌توان برای چنین نقاطی نیز المان‌های مختلفی طراحی کرد، اما همه این آثار باید مختص جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه باشند.

آقامیری همچنین بر طراحی یک نماد اصلی برای درج اسامی شهدا تأکید کرد و گفت: در کنار این المان‌های مختلف، باید یک نماد اصلی نیز طراحی شود که قابلیت درج اسامی چند هزار شهید را داشته باشد؛ شبیه ایده‌ای که درباره «سرو اقتدار» مطرح شده است.

آقامیری در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی خارج از شهرداری و شورا گفت: کمیته‌ای که برای این موضوع تشکیل می‌شود، نباید صرفاً مختص افرادی باشد که در شهرداری و شورا حضور دارند؛ بلکه باید از ظرفیت مؤسسات فرهنگی، هنرمندان و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی خارج از این مجموعه نیز استفاده شود.

وی پیشنهاد کرد: می‌توان جمعی حدود ۱۰ تا ۱۵ یا حتی ۲۰ نفره از هنرمندان و صاحب‌نظران تشکیل داد تا با برگزاری جلسات و ایجاد یک طوفان فکری، از فضای ذهنی و ایده‌های آنان استفاده شود و طراحی آثار در قالب هنری و با مشارکت هنرمندان انجام گیرد.

رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: افرادی که در حوزه مجسمه‌سازی و طراحی المان فعالیت می‌کنند، می‌توانند در این زمینه کمک بسیار خوبی ارائه دهند و باید از ظرفیت این هنرمندان برای طراحی آثار مرتبط با جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه استفاده کرد.