رئیس اداره حفاظت محیط‌ زیست شهرستان آستارا از تلاش برای نجات پرنده‌ای خبر داد که شاید به سختی به طبیعت باز گردد.

باشگاه خبرنگاران جوانمحمد رضا سلامی ریک از تحویل یک بهله سارگپه پاه بلند  (Buteo rufinus) زخمی توسط یک شهروند دوستدار طبیعت به این اداره و انتقال فوری آن برای درمان و نگهداری خبر داد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آستارا، گفت: یک بهله سارگپه پاه بلند که از ناحیه بال و سینه دچار جراحات شدید  شده بود، پس از تحویل به اداره حفاظت محیط زیست آستارا مورد درمان و تیمار این اداره قرار گرفت و برغم تلاش دامپزشکان برای جلوگیری از اتلاف این گونه و مساعد شدن وضیعت عمومی و سلامت این پرنده ، متاسفانه به دلیل آسیب شدید به بال و شاهپرهای  اصلی این گونه ارزشمند، امکان پرواز بلند مدت برای آن در طبیعت فی الحال وجود ندارد.

سلامی با ابراز تأسف از این اقدام غیر اخلاقی شکارچیان غیر مجاز و میزان آسیب واردشده به این پرنده ارزشمند، اظهار کرد: متأسفانه شدت جراحات به این پرنده به گونه‌ای بود که حتی پس از درمان و نجات آن از مرگ، توانایی لازم برای ادامه زندگی‌ در زیستگاه طبیعی و تأمین نیازهای حیاتی خود را ندارد و‌ بالغ بر یکسال است که در پاسگاه محیط بانی لوندویل توسط محیطبانان تحت مراقبت و نگهداری قرار دارد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده حیات وحش آسیب‌دیده، موضوع را در اسرع وقت به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند و از هرگونه اقدام خودسرانه برای جابه‌جایی یا درمان حیوانات وحشی خودداری کنند.

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منبع : روابط عمومی 

برچسب ها: محیط زیست ، گیلان
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