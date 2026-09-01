باشگاه خبرنگاران جوان - محمد رضا سلامی ریک از تحویل یک بهله سارگپه پاه بلند (Buteo rufinus) زخمی توسط یک شهروند دوستدار طبیعت به این اداره و انتقال فوری آن برای درمان و نگهداری خبر داد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آستارا، گفت: یک بهله سارگپه پاه بلند که از ناحیه بال و سینه دچار جراحات شدید شده بود، پس از تحویل به اداره حفاظت محیط زیست آستارا مورد درمان و تیمار این اداره قرار گرفت و برغم تلاش دامپزشکان برای جلوگیری از اتلاف این گونه و مساعد شدن وضیعت عمومی و سلامت این پرنده ، متاسفانه به دلیل آسیب شدید به بال و شاهپرهای اصلی این گونه ارزشمند، امکان پرواز بلند مدت برای آن در طبیعت فی الحال وجود ندارد.

سلامی با ابراز تأسف از این اقدام غیر اخلاقی شکارچیان غیر مجاز و میزان آسیب واردشده به این پرنده ارزشمند، اظهار کرد: متأسفانه شدت جراحات به این پرنده به گونه‌ای بود که حتی پس از درمان و نجات آن از مرگ، توانایی لازم برای ادامه زندگی‌ در زیستگاه طبیعی و تأمین نیازهای حیاتی خود را ندارد و‌ بالغ بر یکسال است که در پاسگاه محیط بانی لوندویل توسط محیطبانان تحت مراقبت و نگهداری قرار دارد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده حیات وحش آسیب‌دیده، موضوع را در اسرع وقت به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند و از هرگونه اقدام خودسرانه برای جابه‌جایی یا درمان حیوانات وحشی خودداری کنند.



منبع : روابط عمومی