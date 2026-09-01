باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی رجبی مشهدی در حاشیه بازدید از نمایشگاه الکامپ، با اشاره به برنامههای وزارت نیرو برای توسعه نیروگاههای خورشیدی و استفاده از ظرفیت فناوریهای نوین برای مدیریت مصرف برق، گفت: فرآیند احداث نیروگاههای پشتبامی مشخص شده و تسهیلات مربوط به احداث این نیروگاهها نیز از سوی وزارت نیرو در حال پیگیری و فراهمسازی است.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو با تاکید بر اینکه در حوزه توسعه نیروگاههای خورشیدی، برنامهریزی شده است ظرفیت این نیروگاهها از حدود ۶ هزار مگاوات فعلی به ۱۲ هزار مگاوات تا پایان سال افزایش یابد افزود: هدفگذاری شده است که تا پایان سال ۱۴۰۶، ظرفیت قابل توجهی از نیروگاههای خورشیدی به بهرهبرداری برسد.
رجبی مشهدی با اشاره به برنامههای مدیریت مصرف و استفاده از ظرفیت بورس انرژی اظهار کرد: در چارچوب آییننامه بند ب ماده ۴۳، برای مشترکانی که میزان مصرف آنها بیش از ۱۵۰ کیلووات است، الزامات مشخصی در نظر گرفته شده است و این گروه عمدتاً شامل کارگاهها و واحدهای صنعتی متوسط و بزرگتر میشود که در شرایط اوج مصرف باید بخشی از مصرف خود را از بورس تامین کنند لذا مشترکان خانگی معمولی مشمول این طرح نیستند.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو هدف از اجرای این طرح را کمک به سرمایه گذاری در احداث نیروگاه و در نهایت کاهش ناترازی برق عنوان کرد و گفت: هدف این است که مشترکان در زمانهایی که انرژی به اندازه کافی در شبکه وجود دارد، امکان استفاده بیشتری از برق داشته باشند و در زمانهایی که با محدودیت مواجه هستیم، بتوانند مصرف خود را کاهش دهند و یا از نیروگاههای که جدید احداث میشوند برق خود را تامین کنند.
او افزود: برای ایجاد چنین ارتباط و انعطافی میان شبکه برق و مشترکان، استفاده از مسیرهای ارتباطی و زیرساختهای ارتباطی کشور ضروری است و صنعت ارتباطات میتواند در این زمینه نقش مهمی ایفا کند.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو در پاسخ به پرسشی درباره امکان خرید برق مازاد نیروگاههای خانگی از طریق بورس انرژی نیز گفت: دستورالعمل تجمیع کنندگان برق بزودی ابلاغ میشود و مشترکان خانگی دارای مولد خورشیدی از این طریق میتوانند برق خود را عرضه کنند.
وی افزود: در مرحله نخست، آییننامه بند ب ماده ۴۳ مربوط به مشترکان با میزان مصرف بیش از ۱۵۰ کیلووات را هدف قرار داده است. با توجه به اینکه مصرف یک مشترک خانگی معمولاً حدود ۷ کیلووات در نظر گرفته میشود، آستانه ۱۵۰ کیلووات فاصله قابل توجهی با مصرف معمول خانوارها دارد و بنابراین در حال حاضر مشترکان خانگی کوچک مشمول این برنامه نیستند.
رجبیمشهدی در پایان تصریح کرد: کمتر از ۱۰۰ مشترک خانگی با دیماند بالا وجود دارند که این دسته از مشترکان مشمول مقررات مربوط خواهند شد و لازم است برق مورد نیاز آنها که بیش از سقف تعیینشده است، از طریق بورس انرژی تأمین شود.
منبع: وزارت نیرو