وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه خوزستان یکی از استان‌های دارای اولویت در حوزه مسکن، راه و ریل است گفت: با توجه به ایثارگری مردم این دیار در دوران دفاع مقدس و تداوم آثار جنگ، تمام توان خود را برای تسریع در تکمیل زیرساخت‌های این استان به کار خواهیم بست.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق روز سه شنبه در آیین افتتاح باند دوم محور شادگان - دارخوین ضمن قدردانی از میهمان‌نوازی و ایستادگی مردم این خطه اظهار کرد: مردم خوزستان و به ویژه شادگان، سال‌ها از جان و مال خود برای دفاع از کشور مایه گذاشتند و امروز نیز با آثار و آسیب‌های باقی‌مانده از دوران جنگ دست‌ و پنجه نرم می‌کنند لذا خدمت به این مردم، وظیفه‌ای انکارناپذیر است.

وی با اشاره به مطالبات چندین‌ساله مردم شادگان در خصوص محورهای مواصلاتی افزود: طرح محور دارخوین به شادگان که از مطالبات جدی و مهم مردم منطقه محسوب می‌شود، با تکیه بر دانش و توان مهندسان ایرانی در حال اجراست و اکنون ۱۴ کیلومتر از این مسیر زیر بار ترافیکی رفته است.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر ضرورت اتمام این طرح گفت: تمام تلاش ما بر این است که عملیات اجرایی باقی‌مانده این مسیر نیز با سرعت و کیفیت مطلوب پیگیری شود چرا که تکمیل این محور برای ایمنی و رفاه مردم منطقه بسیار حیاتی است.

وی همچنین در خصوص حمایت از توسعه شهری شادگان افزود: برنامه‌ریزی لازم برای تخصیص قیر مورد نیاز جهت بهسازی بافت‌های فرسوده شهرستان شادگان و سایر مناطق استان خوزستان در دستور کار قرار دارد تا بخشی از مشکلات عمران شهری مرتفع شود.

صادق با اشاره به برنامه‌های سفر خود به خوزستان اظهار کرد: در این سفر علاوه بر بازدید از باند دوم محور دارخوین به شادگان، از طرح کنارگذر هندیجان به ماهشهر، محور ۱۲ کیلومتری رامهرمز به بهبهان و همچنین محور خیرآباد به بهبهان بازدید میدانی خواهیم داشت تا روند پیشرفت این طرح ها به دقت بررسی شود.

وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد: دولت با روحیه جهادی و در کنار مردم غیور ایران، برای حل مشکلات زیرساختی و توسعه متوازن منطقه گام‌های موثری برخواهد داشت.

برچسب ها: وزارت راه و شهرسازی ، ساخت مسکن
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