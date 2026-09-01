باشگاه خبرنگاران جوان - معاون هماهنگکننده ارتش جمهوری اسلامی تاکید کرد: بیتردید پدافند هوایی، یکی از ارکان اقتدار دفاعی کشور و سپر هوشیار امنیت ملی است؛ نیرویی که با حضور شبانهروزی و رصد مستمر حریم هوایی، از مراکزی حساس و حیاتی کشور صیانت میکند و در مسیر انجام این ماموریت مقدس، لحظهای از هوشیاری و آمادگی غافل نمیشود.
امیر دریادار حبیب الله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ کنننده ارتش به مناسبت روز پدافند هوایی در پیامی خطاب به فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور نوشت: فرا رسیدن دهم شهریورماه روز پدافند هوایی را به جنابعالی، فرماندهان و آحاد کارکنان مومن و ولایتمدار و پیشکسوتان این نیروی پر افتخار و خانوادههای صبور و فداکار آنان صمیمانه تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
در ادامه این پیام آمده است: روز پدافند هوایی، فرصت مغتنمی است برای گرامیداشت مردانی که با چشمانی بیدار و ارادهای استوار و روحیهای سرشار از ایمان و شجاعت، حریم آسمان ایران اسلامی را پاس میدارند.
دریادار سیاری در پیام خود تاکید کرده است: بیتردید پدافند هوایی، یکی از ارکان اقتدار دفاعی کشور و سپر هوشیار امنیت ملی است؛ نیرویی که با حضور شبانهروزی و رصد مستمر حریم هوایی، از مراکزی حساس و حیاتی کشور صیانت میکند و در مسیر انجام این ماموریت مقدس، لحظهای از هوشیاری و آمادگی غافل نمیشود.
رییس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش در پیام خود آورده است: این افتخار ریشه در حماسه مردانی دارد که در دوران دفاع مقدس شجاعانه در سنگرهای خود ایستادند و از حریم مقدس میهن حراست کردند؛ از حماسه ماندگار شهدای سوباشی تا مجاهدتهای خستگیناپذیر شهید سرلشکر منصور ستاری و هزاران رزمندهای که عرصه هوایی کشور را پاس داشتند.
در ادامه این پیام آمده است: این راه پر افتخار در جنگ تحمیلی دوم و سوم ادامه یافت و بار دیگر مردانی را به میدان آورد که انجام وظیفه را بر آرامش خود مقدم دانستند؛ بوستان افروزها و دهها دلاور مرد دیگری که با احساس مسئولیت و شجاعتی مثالزدنی سنگر ماموریت را برگزیدند و در این راه مقدس، در دفاع از تمامیت ارضی ایران عزیز به شهادت رسیدند و با خون خود نشان دادند که سربازان وطن، در لحظه آزمون، از هیچ خطری نهراسیده و در میدان دفاع از میهن، جان بر سر پیمان میگذارند.
دریادار سیاری در پیام خود آورده است: ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر پدافند هوایی، از درگاه خداوند متعال توفیق روزافزون جنابعالی و تمامی همرزمان مومن و ولایتمدار در آن نیروی مقتدر را در اجرای ماموریتهای خطیر و راهبردی محوله در ظل توجهات حضرت ولیعصر (عج) و تحت زعامت فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) مسئلت مینمایم.