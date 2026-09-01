اجلاسیه ملی شهدای جهاد و خدمت ۱۲ شهریور در راستای کنگره ملی دو هزار و ۴۰۰ شهید استان در مصلی امام خمینی (ره) فردوس برگزار می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران استان با اشاره به اینکه در آستانه ۱۳ شهریور سالروز ورود رهبر شهید انقلاب اسلامی به شهرستان فردوس که روز ملی حرکت‌های جهادی و امداد مردمی نامگذاری شده است گفت: اجلاسیه ملی شهدای جهاد و خدمت با محوریت امام شهید و شهدای جهادگر در فردوس برگزار می‌شود.

هنری افزود: در این اجلاسیه تعدادی از خانواده شهدا از سراسر کشور و بخشی از جهادگران در نقاط مختلف در این اجلاسیه حضور دارند.

وی همچنین از آغاز رزمایش ملی جهادگران فاطمی ۶ در سراسر کشور خبر داد و گفت: این رزمایش نیز ۱۲ شهریور در فردوس آغاز می‌شود و به مدت ده روز در سراسر کشور ادامه پیدا می‌کند.



مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ۱۰ هزار و ۱۲۸ جهادگر در غالب ۸۴۴ گروه جهادی همزمان با این رزمایش خدمت رسانی خواهند کرد گفت: در خراسان جنوبی با توجه به اینکه کنگره ملی دو هزار و ۴۰۰ شهید استان را در پیش داریم رزمایش خراسان جنوبی برنامه ریزی شده تا ۶ مهر ماه تا روز قبل از اجلاسیه نهایی ادامه پیدا کند.

هنری افزود: در حاشیه اجلاسیه ملی شهدای جهاد و خدمت همچنین رونمایی از آثار محتوای تولیدی جدید در غالب عکس نوشته، پادکست و کلیپ‌های هوش مصنوعی از محتوای کتاب دوباره فردوس اجرا می‌شود.

وی با اشاره به اینکه رویداد تولید محتوای جهاد مقدس در بخش‌های مختلف ادبی، شنیداری و دیداری برنامه ریزی شده و رونمایی می‌شود افزود: فراخوان آن هم به صورت سراسری در کل کشور با حضور افراد را در تولید محتوا خواهیم داشت تا بتوانیم آثار جدیدی در سال‌های بعد در این دبیرخانه به مرحله تولید برسانیم.

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی همچنین به دیگر برنامه‌های ملی اشاره کرد و گفت: برگزاری دومین دوره نشان ملی فردوس به صورت سراسری در تهران هجده شهریور برگزار می‌شود و جهادگران برتر استان‌ها در جایزه فردوس که به کشوری راه پیدا کردند، تجلیل خواهند شد.

وی افزود: امسال همچنین تلاش شده علاوه بر سیره رهبر شهید انقلاب اسلامی در سراسر کشور در حوزه بین الملل که با مقاومت پیوند خورده است به کشور‌های دیگر تفکر جهادی صادر شود.

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی همچنین افزود: از ابتدای سال گذشته تاکنون ۹۰۱ میلیارد تومان منابع به صورت ملی جذب شده است گفت:همچنین امسال به همت ۸۵ گروه جهادی ۱۳۰ مدرسه استان زیبا سازی شده است.