مدیریت شهری منطقه ۱۸ با تملک و عقب‌نشینی بخشی از املاک معارض و بن‌بست، گام دیگری برای توسعه و تعریض شبکه معابر برداشت؛ اقدامی که زمینه ایجاد سه معبر جدید و بازگشایی مسیرهای ارتباطی تازه در محلات منطقه را فراهم می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۸، رضا محمدی، شهردار منطقه، با اشاره به آخرین اقدامات انجام‌شده در حوزه تملک املاک معارض اظهار داشت: در تازه‌ترین توافقات صورت‌گرفته با مالکان، حدود ۶۵۰ مترمربع از املاک معارض تملک و با عقب‌نشینی این املاک، بخشی از معابر از حالت بن‌بست خارج شد.

وی افزود: در ادامه این اقدامات و با همکاری یکی از اپراتورهای تلفن همراه و تخریب بخش قابل توجهی از جداره‌های همجوار با باغ‌راه حضرت زهرا(س)، زمینه ایجاد سه معبر جدید فراهم شده است.

همچنین دو انبار متعلق به کارخانه‌های فعال در حوزه تولید نوشیدنی و فرآورده‌های گوشتی نیز در این محدوده عقب‌نشینی کرده‌اند.

محمدی ادامه داد: با تکمیل این عقب‌نشینی‌ها و الحاق یک ملک معارض دیگر به این محدوده، به‌زودی معبر جدیدی در محدوده هفده شهریور احداث خواهد شد؛ مسیری که می‌تواند با روان‌سازی ترافیک، دسترسی شهروندان به معابر اصلی و شاهراه‌های ارتباطی پایتخت را تسهیل کند.

این اقدامات در حالی دنبال می‌شود که مدیریت شهری منطقه ۱۸، توسعه شبکه معابر و رفع گره‌های ترافیکی محلات را با استفاده از ظرفیت تملک و آزادسازی املاک معارض در دستور کار قرار داده است.

برچسب ها: املاک معارض ، تملک
خبرهای مرتبط
تداوم عملیات بازآفرینی میدان جمهوری اسلامی؛ پیشرفت اجرای یادمان «مقاومت»
نور، رنگ و المان؛ مثلث تحول سیمای شهری منطقه ۱۴
تأکید بر تسریع اجرای کارویژه‌های ابلاغی در منطقه ۱۰؛ بررسی اولویت‌های مدیریت شهری
تعریض خیابان نونوار شمیران‌نو پس از ۳۰ سال بلاتکلیفی
برای نخستین بار در شهر تهران؛
اجرای روشنایی ضدسرقت درپل‌های عابر پیاده
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مشاوران ۴۰۳۰ نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری اجتماعی داشتند
آخرین اخبار
مشاوران ۴۰۳۰ نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری اجتماعی داشتند
قوه قضاییه: صدور حکم اعدام برای احسان خدادادی کذب است
کشف ۳۵ هزار سند جعلی و دستگیری ۱۰۰ متهم جاعل
معمای ۴۱ ساله ناپدید شدن نوزاد
ساماندهی و جمع‌آوری خودروهای اسقاطی و وانت‌بارهای فروشنده آغاز شد
کلاهبرداری با لباس پلیس از پشت میله‌های زندان / انهدام شبکه کلاهبرداری در تهران
حمله به مراسم عروسی؛ تعرض مستقیم آمریکا به حق حیات و امنیّت غیرنظامیان
پایانه مترویی آزادگان شکل گرفت
اعلام تعرفه‌های معاینه فنی سال ۱۴۰۵/ توضیح درباره نرخ‌های منتشره در رسانه‌ها
چک الکترونیکی؛ گامی برای افزایش امنیت و سرعت مبادلات بانکی
تداوم عملیات بازآفرینی میدان جمهوری اسلامی؛ پیشرفت اجرای یادمان «مقاومت»
جایزه ملی جمعیت باید به جریانی فرهنگی تبدیل شود/ تامین اعتبار کارت امید مادر
نور، رنگ و المان؛ مثلث تحول سیمای شهری منطقه ۱۴
حمله به مراسم عروسی در هرمزگان از مجاری بین‌المللی پیگیری می‌شود
عملکرد خانه‌های محیط زیست تهران رتبه‌بندی می‌شود
مطالبه ما از جامعه جهانی بیانیه نیست/ اقدام عملی می‌خواهیم
طلاق به خاطر حسرت زندگی دیگران
جزئیات برخورد خودرو با شهروندان مشهدی/ حادثه عمدی و امنیتی نبود
ترافیک سنگین در جاده چالوس، هراز و برخی محور‌های منتهی به تهران