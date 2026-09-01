باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۸، رضا محمدی، شهردار منطقه، با اشاره به آخرین اقدامات انجامشده در حوزه تملک املاک معارض اظهار داشت: در تازهترین توافقات صورتگرفته با مالکان، حدود ۶۵۰ مترمربع از املاک معارض تملک و با عقبنشینی این املاک، بخشی از معابر از حالت بنبست خارج شد.
وی افزود: در ادامه این اقدامات و با همکاری یکی از اپراتورهای تلفن همراه و تخریب بخش قابل توجهی از جدارههای همجوار با باغراه حضرت زهرا(س)، زمینه ایجاد سه معبر جدید فراهم شده است.
همچنین دو انبار متعلق به کارخانههای فعال در حوزه تولید نوشیدنی و فرآوردههای گوشتی نیز در این محدوده عقبنشینی کردهاند.
محمدی ادامه داد: با تکمیل این عقبنشینیها و الحاق یک ملک معارض دیگر به این محدوده، بهزودی معبر جدیدی در محدوده هفده شهریور احداث خواهد شد؛ مسیری که میتواند با روانسازی ترافیک، دسترسی شهروندان به معابر اصلی و شاهراههای ارتباطی پایتخت را تسهیل کند.
این اقدامات در حالی دنبال میشود که مدیریت شهری منطقه ۱۸، توسعه شبکه معابر و رفع گرههای ترافیکی محلات را با استفاده از ظرفیت تملک و آزادسازی املاک معارض در دستور کار قرار داده است.