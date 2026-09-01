شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در طرح یسنا ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طرح یسنا ۱۴۰۴ با هدف ایجاد تحول در مسیر پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور طراحی شد. این طرح جهت حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اجرا شد و هدف آن تقویت معیشت مادرانی است که نیازمند حمایت هستند.

اما مدتی است که اجرای این طرح به تعویق افتاده و مشکلاتی را برای خانواده‌ها به وجود آورده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام و عرض ادب وقت بخیر و خدا قوت فرزند من الان هفت ماهه است و در طرح یسنا، فقط یکبار آن هم پانصد هزار تومان واریز شد. لطفا واریز شد.

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