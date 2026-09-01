باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلیپور - در جریان معاملات امروز ۱۰ شهریور شاخص کل بورس با افزایش ۳۶ هزار و ۱۱ واحد در سطح ۶ میلیون و ۵۸۳ واحدی قرار گرفت. فملی، فارس و تابان سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، وبملت، فملی و شپنا سه نماد پرتراکنش بودند.
شاخص کل هموزن نیز با افزایش ۳ هزار و ۶۷۱ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۸۲۵ هزار واحد قرار گرفت.
برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس
امروز گروه بانکها بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۷ هزار و ۵۸۳ میلیارد تومان به خود اختصاص داد همچنین فلزات اساسی و فرآورده نفتی در رتبههای بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.
بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس
وتجارت، وبملت و اهرم بیشترین ارزش معامله و نمادهای خودرو، وبملت، ذوب و وبصادر بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.