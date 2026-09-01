در جریان معاملات امروز ۱۰  شهریور شاخص کل بورس با افزایش ۳۶ هزار و ۱۱ واحد در سطح ۶ میلیون و ۵۸۳ واحدی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۱۰  شهریور شاخص کل بورس با افزایش ۳۶ هزار و ۱۱ واحد در سطح ۶ میلیون و ۵۸۳ واحدی قرار گرفت. فملی، فارس و تابان سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، وبملت، فملی و شپنا سه نماد پرتراکنش بودند.

شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۳ هزار و ۶۷۱ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۸۲۵ هزار واحد قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه بانک‌ها بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۷ هزار و ۵۸۳ میلیارد تومان به خود اختصاص داد همچنین فلزات اساسی و فرآورده نفتی در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

وتجارت، وبملت و اهرم بیشترین ارزش معامله و نماد‌های خودرو، وبملت، ذوب و وبصادر بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
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