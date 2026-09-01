باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - سید جمال روحانی اصفهانی، مدیرعامل شرکت حملونقلی، در نشست خبری امروز خود با اشاره به فعالیت این مجموعه در حوزه تجارت با چین و ارائه خدمات حملونقل، گمرکی و تسهیلگری به فعالان اقتصادی گفت: تلاش کردهایم مسائل و مشکلات کسبوکارها در حوزه تجارت با چین، از جمله حملونقل هوایی و دریایی، بازرگانی، واردات و ترخیص کالا را با استفاده از ظرفیت حدود ۲۰۰ نیروی انسانی در دفاتر چین، تهران و دبی برطرف کنیم.
راه اندازی مسیر زمینی واردات
او گفت: بخش مهمی از فعالیت های مجموعه در حوزه تلفن همراه و لوازم جانبی است و در زمینه واردات محصولاتی مانند LCD، گلس، شارژر، پاوربانک، اسپیکر، ساعت و عینک هوشمند و همچنین قطعات تلفن همراه فعالیت داریم.
روحانی اصفهانی با اشاره به مشکلات ایجاد شده در حمل دریایی اظهار کرد: با توجه به شرایط جنگی و افزایش ریسک حمل دریایی، مسیر زمینی واردات از چین را راه اندازی کرده ایم و کالا از طریق ریل و تریلی در کمتر از ۴۰ روز به گمرکات ایران منتقل می شود.
وی با بیان اینکه هزینه حمل زمینی نسبت به مسیر دریایی بیشتر است، گفت: هزینه حمل یک کانتینر ۴۰ فوت در مسیر دریایی حدود ۸ تا ۹ هزار دلار است، در حالی که این رقم در مسیر زمینی تقریبا دو برابر می شود و می تواند حدود ۵۰ درصد بر هزینه تمام شده کالا تاثیر بگذارد.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی، واردات دریایی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش داشته، اما حجم حمل هوایی تغییر قابل توجهی نکرده است.
وی همچنین افزود: در این کارخانه گوشی های فیچر فون و ساعت هوشمند تولید می شود و امکان تولید بدون کارخانه و مونتاژ محصولات به صورت CKD و SKD برای سایر کسب و کارها نیز فراهم است.
مدیرعامل سپاهان همراه با اشاره به نوسانات ارزی گفت: توصیه ما به واردکنندگان این است که برای کالاهای کم حجم و گران قیمت از حمل هوایی استفاده کنند؛ چرا که این روش کالا را در حدود هفت تا ۱۵ روز به بازار می رساند و ریسک واردکننده را کاهش می دهد.
وی درباره وضعیت بازار تلفن همراه نیز اظهار کرد: مشکل اصلی در ماه های اخیر، محدودیت تخصیص ارز بوده و کاهش تخصیص ارز یکی از دلایل افزایش قیمت تلفن همراه است. با افزایش واردات و عرضه، می توان امیدوار بود بخشی از مشکلات قیمتی بازار برطرف شود.
روحانی اصفهانی درباره حضور سپاهان همراه در الکامپ ۱۴۰۵ گفت: هدف اصلی حضور ما در این نمایشگاه، شبکه سازی و معرفی خدمات جدید هلدینگ از جمله ظرفیت های تولیدی و خدمات پستی است. شرکت ما حدود سه سال است که دانش بنیان شده و در حوزه تلفن همراه، ساعت هوشمند و توسعه محصولات جدید فعالیت می کند.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از خدمات این مجموعه در چین به صنف تلفن همراه و لوازم جانبی موبایل اختصاص دارد، افزود: امروز تلفن همراه به یک کالای استراتژیک در زندگی مردم تبدیل شده و کاربرد آن حتی از بسیاری از ابزارهای رسانهای نیز بیشتر شده است؛ بنابراین صنف موبایل یکی از بخشهایی است که نیاز گستردهای به خدمات تجاری و وارداتی در چین دارد.
روحانی اصفهانی ادامه داد: شرکتهای حملونقلی در زمینه واردات تلفن همراه، اکسسوری و تسهیلگری تجاری فعالیت میکند و یکی از خدمات مجموعه نیز ارائه خدمات پستی است؛ این خدمات هم برای ارسال محصولات صادراتی و هم برای ارسال کالاهای وارداتی ارائه میشود.
مدیرعامل شرکت حمل نقلی با اشاره به فاصله صنعت پست ایران با کشورهای پیشرفته اظهار کرد: خدمات پستی در کشور ما با کشورهایی مانند آلمان، ژاپن و چین فاصله دارد و شرکتهای بزرگی مانند DHL و FedEx نیز در بازار جهانی جزو لیدرهای صنعت کریری و پستی هستند.
وی گفت: برای تکمیل زنجیره ارزش و خدمات هلدینگ، شرکت «همراه دژ» را تأسیس کردهایم. این شرکت با دریافت مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری و همچنین مجوز پستی از سازمان تنظیم مقررات، در این حوزه فعالیت میکند و به کسبوکارها و مشتریان خدمات پستی ارائه میدهد.
روحانی اصفهانی افزود: تلاش میکنیم هر مرسولهای را که مشتریان در هر نقطه از چین یا سایر نقاط دنیا داشته باشند، در مدت کمتر از هفت روز کاری از مبدأ به مقصد برسانیم.
روحانی اصفهانی ادامه داد: یکی از خدماتی که در این کارخانه به کسبوکارها ارائه میکنیم، تولید بدون کارخانه است. افرادی که علاقهمند هستند برند خود را توسعه دهند یا محصول جدیدی تولید کنند، میتوانند از ظرفیت این مجموعه استفاده کنند و فرآیند مونتاژ و تولید کالای آنها در کارخانه انجام شود.
جنگ و تغییر مسیر حمل کالا از چین
روحانی اصفهانی در ادامه درباره تأثیر جنگ بر فعالیت تجار و شرکتهای تولیدی اظهار کرد: متأسفانه جنگ تحمیلی خسارتها و ضرر و زیانهای سنگینی به فعالان اقتصادی وارد کرد. بسته شدن تنگه هرمز موجب شد کالاهای تجار و شرکتهای تولیدی با ریسکهای زیادی مواجه شوند و دموراژهای زیادی به آنها تحمیل شود.
وی افزود: در این شرایط تلاش کردیم راهکارها و مسیرهای جدیدی پیدا کنیم و با مدیریت زمان، مسیر زمینی انتقال کالا از چین را راهاندازی کردیم. در این مسیر، کالا از طریق کامیون، تریلی و کانتینر منتقل میشود که مسیر امنتری محسوب میشود.
مدیرعامل شرکت حملونقلی تصریح کرد: با استفاده از مسیرهای جدید، توانستهایم محدودیتهای ایجادشده در حوزه کشتیرانی و تجارت را دور بزنیم و در حال حاضر کالا را در کمتر از ۴۰ روز از طریق ریل یا کامیون از چین به گمرکات ایران منتقل و سپس به مشتریان تحویل میدهیم.
هزینه حمل زمینی تا ۵۰ درصد قیمت کالا را افزایش میدهد
روحانی اصفهانی با اشاره به افزایش هزینههای حملونقل گفت: استفاده از مسیرهای جدید طبیعتاً هزینههای بیشتری دارد. در حال حاضر هزینه حمل یک کانتینر ۴۰ فوتی در مسیر دریایی حدود ۸ تا ۹ هزار دلار است، اما در مسیر زمینی، هزینه حمل میتواند قیمت تمامشده کالا را حدود ۵۰ درصد افزایش دهد.
وی تأکید کرد: با وجود افزایش هزینهها، تلاش ما این است که توقفی در ارائه خدمات ایجاد نشود و برای ارسال محصولات و کالاها به سراسر دنیا، چه از طریق هوایی و چه دریایی، راهکار داشته باشیم.
کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی واردات دریایی
مدیرعامل شرکت حملونقلی درباره مقایسه حجم واردات پیش و پس از جنگ گفت: در حوزه حملونقل هوایی، حجم کالا تغییر چندانی نداشته است؛ چراکه مسیرهای هوایی همچنان فعال هستند و شرکتهایی مانند هواپیمایی ماهان و سایر شرکتها حملونقل هوایی کالا را انجام میدهند.
روحانی اصفهانی افزود: اما در حوزه حملونقل دریایی، بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش واردات داشتهایم.
وی به واردکنندگان توصیه کرد: با توجه به نوسانات موجود در حوزه واردات، پیشنهاد شرکت سپاهان همراه این است که واردکنندگان در شرایط فعلی، بهویژه برای کالاهای کمحجم و گرانقیمت، از مسیر هوایی استفاده کنند.
توصیه به واردکنندگان برای استفاده از حمل هوایی
روحانی اصفهانی گفت: حمل هوایی باعث میشود کالا سریعتر به بازار برسد. زمان حمل هوایی حداقل حدود هفت روز و حداکثر ۱۵ روز است و در این شرایط، ریسک واردکنندگان نیز به حداقل میرسد و میتوانند سهم بازار و قدرت رقابت خود را حفظ کنند.
وی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که واردکنندگان در شرایط فعلی، برای کالاهای کمحجم و گرانقیمت، مسیر هوایی را انتخاب کنند. در حال حاضر نیز بسیاری از تولیدکنندگان مواد اولیه مورد نیاز خود در حوزه تلفن همراه را به صورت هوایی وارد میکنند.
مدیرعامل شرکت حملونقلی با بیان اینکه تلفن همراه یک کالای استراتژیک در این حوزه محسوب میشود، اظهار کرد: عمده واردات تلفن همراه از فریزون دبی انجام میشود و تقریباً ۱۰۰ درصد واردات تلفن همراه از طریق هوایی صورت میگیرد و به ندرت شاهد واردات تلفن همراه از مسیر دریایی یا زمینی هستیم.
روحانی اصفهانی افزود: چندین محصول جدید در مجموعه تولید و دانش فنی مورد نیاز برای آنها نهادینه شده است و علاوه بر تولید محصولات خودمان، در حال کمک به شرکتها و کسبوکارهای دیگر نیز هستیم.
وی با اشاره به خدمات تجاری سپاهان همراه گفت: در زمینه ثبت سفارش، چه در رویه تجاری کشور و چه در رویههایی مانند رویه ملوانی که میتواند به تسهیل تجارت کمک کند، مشکلی نداریم و برای کالاهای مختلف، راهکار و سلوشن ارائه میکنیم.
مدیرعامل شرکت حملونقلی درباره نقاط ضعف صنعت پست و کوریری کشور گفت: سیستم پستی و کوریری ما نسبت به شرکتهایی مانند DHL، FedEx و Aramex فاصله زیادی دارد. سرعت شرکتهای بینالمللی بیشتر است و زیرساختهایی که آنها در اختیار دارند، بسیار قویتر است.
روحانی اصفهانی افزود: در حوزه قطعات تلفن همراه نیز که امروز بازار استراتژیک و مهمی دارد، قطعاتی مانند LCD تلفن همراه، تاچ، اسپیکر، فلت و سایر قطعات را وارد میکنیم و هم سفارشگذاری و هم تسهیلگری و واردات این محصولات را برای فعالان این حوزه انجام میدهیم.