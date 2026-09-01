باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ رقابتهای قهرمانی کشور وزنهبرداری نوجوانان دختر در رده سنی ۱۶ و ۱۷ سال طی دو روز به میزبانی قزوین برگزار شد و تیم کرمان در رقابتی نزدیک با مدعیان، پس از اصفهان و فارس در جایگاه سوم قرار گرفت.
در ردهبندی تیمی، اصفهان با ۵۰۹ امتیاز صدرنشین شد، فارس با ۴۸۶ امتیاز در جایگاه دوم ایستاد و کرمان با ۴۵۶ امتیاز سوم شد؛ جایگاهی که حاصل درخشش نمایندگان استان در بخش انفرادی و جمعآوری امتیازهای ارزشمند برای تیم بود.
طلای سهگانه هرناشکی در ۴۵ کیلوگرم
در دسته ۴۵ کیلوگرم، ستایش هرناشکی یکی از درخشانترین چهرههای کرمان بود و با کسب سه مدال طلا در بخشهای مختلف، سهم مهمی در موفقیت تیم استان داشت.
در دسته ۴۹ کیلوگرم نیز ستایش سیوندینسب با کسب دو مدال طلا و یک نقره، دومین نماینده طلایی کرمان لقب گرفت و عنوان نخست مجموع این دسته را به دست آورد.
۶ مدال برنز برای دو دختر کرمانی
در دسته ۵۷ کیلوگرم، نازنین فاطمه رویان با کسب سه مدال برنز به جمع مدالآوران کرمان اضافه شد.
همچنین مهسیما محمدی در دسته ۶۱ کیلوگرم سه مدال برنز به دست آورد تا سهم او نیز در موفقیت تیم کرمان ثبت شود.
به این ترتیب، چهار نماینده کرمان در بخش انفرادی مجموعاً ۱۲ مدال شامل پنج طلا، یک نقره و شش برنز به دست آوردند؛ مدالهایی که در کنار امتیازهای تیمی، کرمان را به سکوی سوم رقابتهای قهرمانی کشور رساند.
کرمان پشت سر دو مدعی اصلی
در پایان این رقابتها، اصفهان با ۵۰۹ امتیاز در صدر ایستاد، فارس با ۴۸۶ امتیاز دوم شد و کرمان با ۴۵۶ امتیاز جایگاه سوم را به خود اختصاص داد.
پس از کرمان نیز خوزستان با ۴۲۲ امتیاز، خراسان رضوی با ۳۹۶ امتیاز، مازندران و تهران هر کدام با ۳۸۴ امتیاز، همدان با ۳۲۴ امتیاز، آذربایجان غربی با ۲۰۶ امتیاز و لرستان با ۱۴۵ امتیاز در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
هدایت تیم کرمان در این مسابقات بر عهده ساره فتحاللهی و حمیده شریفی به عنوان مربی بود و پروین خدمتی نیز سرپرستی تیم استان را بر عهده داشت.
سکوی سوم قزوین، حاصل درخشش چهار دختر نوجوان کرمانی بود؛ چهار وزنهبرداری که با ۱۲ مدال و ۴۵۶ امتیاز نام کرمان را میان سه تیم برتر وزنهبرداری نوجوانان دختر کشور نشاندند.