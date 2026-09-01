مجموعه‌ای از اسناد و تصمیمات با حضور و مشارکت سران کشور‌های عضو سازمان شانگهای از جمله رئیس‌جمهور ایران بررسی، تصویب و امضا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان نشست سران کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان، مجموعه‌ای از اسناد و تصمیمات با حضور و مشارکت سران کشور‌های عضو این سازمان از جمله رئیس‌جمهوری اسلامی ایران بررسی، تصویب و امضا شد. بر اساس فهرست اسناد ارائه‌شده در نشست، «بیانیه بیشکک به مناسبت بیست‌وپنجمین سالگرد سازمان همکاری شانگهای» از جمله اسناد این نشست بود. همچنین «پروتکل مربوط به ایجاد اصلاحات و الحاقات در منشور سازمان همکاری شانگهای» و تصمیم‌هایی درباره تصویب آیین‌نامه مرکز جامع مقابله با چالش‌ها و تهدید‌های امنیتی کشور‌های عضو و آیین‌نامه کمیته اجرایی مرکز مبارزه با مواد مخدر در دستور کار قرار گرفت.

تصمیم درباره تأمین ترجمه برای فعالیت‌های سازمان، برنامه تعامل کشور‌های عضو در زمینه مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر تا سال ۲۰۳۰، برنامه هماهنگی اقدامات برای مقابله با گسترش مواد مخدر مصنوعی و پیش‌ساز‌ها تا سال ۲۰۳۰ و برنامه اقدام برای توسعه بنادر و مراکز لجستیکی در بازه زمانی ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ نیز از دیگر اسناد و تصمیمات این نشست عنوان شده است.

همچنین تصمیم درباره تصویب ابتکار حفظ و مدیریت پایدار تنوع زیستی و برنامه اقدامات مشترک برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۱، مفهوم ایجاد مراکز منطقه‌ای پردازش داده، ظرفیت‌های محاسباتی و توسعه هوش مصنوعی و برنامه همکاری در زمینه ایجاد «کریدور فناوری سبز» برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ در زمره اسناد ارائه‌شده قرار دارد.

اعلام شهر لاهور پاکستان به عنوان پایتخت گردشگری و فرهنگی سازمان همکاری شانگهای در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷، تصمیم درباره امضای یادداشت تفاهم میان دبیرخانه سازمان و کمیسیون اتحادیه آفریقا، برنامه تعامل کشور‌های عضو در زمینه تأمین امنیت بین‌المللی اطلاعات و اصلاحات و الحاقات در آیین‌نامه عنوان افتخاری «سفیر حسن نیت» نیز از دیگر موارد مندرج در فهرست اسناد این نشست است.

در ادامه، تصمیم درباره تصویب گزارش‌های سالانه دبیرکل سازمان همکاری شانگهای و شورای ساختار منطقه‌ای ضدتروریستی، همچنین تصمیم درباره خاتمه اعتبار تصمیمات پیشین شورای رؤسای کشور‌های عضو، در فهرست اسناد نشست قرار گرفته است.

در کنار این اسناد، بیانیه‌هایی نیز در حوزه‌های تقویت مشارکت چندجانبه در راستای امنیت هسته‌ای و امنیت فیزیکی هسته‌ای، توسعه تعامل در زمینه صرفه‌جویی و بهره‌وری انرژی، توسعه تعامل در حوزه سامانه‌های انرژی و حمایت و تقویت نهاد خانواده ارائه شده است. در فهرست سند، این بیانیه‌ها صراحتاً «بدون امضا» ذکر شده‌اند.

همچنین «بیانیه درباره ارائه کمک به دولت‌های آسیب‌دیده از شرایط اضطراری»، «یادداشت تفاهم درباره همکاری در زمینه مقابله با تغییرات اقلیمی»، «یادداشت تفاهم درباره تعامل در حوزه اطلاعات» میان دستگاه‌های ذی‌صلاح و «یادداشت تفاهم درباره تعامل در حوزه هوش مصنوعی» از دیگر اسناد و بیانیه‌های مندرج در فهرست نشست سران سازمان همکاری شانگهای است.

منبع: ریاست جمهوری

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، سازمان شانگهای چین
خبرهای مرتبط
پزشکیان: کشورهای شانگهای پلاس سهم مهمی در تحقق جهان چندقطبی خواهند داشت
گفت‌وگوی کوتاه رؤسای جمهور ایران و چین در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای
دیدار روسای جمهور ایران و آذربایجان/ تاکید بر توسعه و تعمیق مناسبات دو کشور
مراسم افتتاحیه ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایر با حضور پزشکیان آغاز شد
سه پیشنهاد ایران برای ارتقای نقش سازمان همکاری شانگهای
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نهاد مدیریت خلیج‌فارس: فهرست شناور‌های متخلف بروز شد
بقائی: تقلیل فلسفه وجودی سازمان ملل به پیشگیری از بروز جنگ بین ابرقدرت‌ها، خطرناک است
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۱۲ شهریور
پاسخ‌های ایران به جنایات آمریکا باید محکم‌تر و دردآورتر باشد
چرا جمهوری اسلامی ایران به پایگاه تیتین در اردن حمله کرد؟
آخرین اخبار
چرا جمهوری اسلامی ایران به پایگاه تیتین در اردن حمله کرد؟
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۱۲ شهریور
پاسخ‌های ایران به جنایات آمریکا باید محکم‌تر و دردآورتر باشد
بقائی: تقلیل فلسفه وجودی سازمان ملل به پیشگیری از بروز جنگ بین ابرقدرت‌ها، خطرناک است
نهاد مدیریت خلیج‌فارس: فهرست شناور‌های متخلف بروز شد
شرایط کشور، تغییر رفتار در حوزه سلامت را الزامی کرده است/ تأکید بر پرهیز از ایجاد تقاضا بدون برخورداری از منابع
عارف: با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جنگ رمضان، شرایط دفاعی کشور دائماً بهبود یافت
عراقچی بر حمایت قاطع ایران از فلسطین تاکید کرد/ درخواست حماس برای اقدام فوری جهان اسلام
تأکید وزیر امور خارجه بر تقویت همکاری‌های اقتصادی و کنسولی ایران و عراق
بقائی: سیریک داستان نیست؛ حتی پروپاگاندای آمریکایی هم حمله به غیرنظامیان را انکار نمی‌کند
سردار ابن‌الرضا: اطلاعات ذی‌قیمتی از ظرفیت‌های فناورانه دشمن داریم
شانزدهمین نمایشگاه خیریه انجمن دیپلماتیک بانوان افتتاح شد
تأکید وزیر امور خارجه بر تقویت همکاری‌های ایران و روسیه در دیدار با سرکنسول جدید ایران در کازان
وزارت خارجه: پاسخ ایران به تجاوز آمریکا در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع انجام شد
قالیباف: ایران و جبهه مقاومت در یک مسیر جوهری علیه استکبار قرار دارند
مومنی: از صداوسیما برای اجرای رویداد ملی «ایران جان» تشکر می‌کنم
بقائی: جنایت در سیریک نشانه دیگری از سقوط اخلاقی آمریکاست
تفاهم اسلام‌آباد و نقش میانجی‌ها؛ تأکید بر تداوم بی‌اعتمادی تهران به واشنگتن
سرلشکر رضایی: راهبرد جدید ایران بنیان‌ دشمن را درهم خواهد شکست
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی: مردم امشب جنایت جنگی آمریکا در هرمزگان را محکوم می‌کنند
نیکزاد: حمله آمریکا به سیریک در استمرار جنایات میناب و لامرد بود
قالیباف: تمام اقدامات آمریکا به تقلید از شیطان و خود آمریکا شیطان بزرگ است
تشریح ابعاد مختلف سفر رئیس‌جمهور به قرقیزستان/ تصویب تشکیل شورای عالی هنر و ادبیات
تکذیب برخی ادعا‌ها درباره توسعه روابط با چین
سپاه: دو فروند کشتی نفتکش متخلف با رفتن روی مین منفجر و متوقف شدند
حمله آمریکا به مراسم عروسی در سیریک، جنایتی ضدانسانی است
ادامه حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌های آمریکا در بحرین و امارات