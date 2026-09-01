باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان، مجموعهای از اسناد و تصمیمات با حضور و مشارکت سران کشورهای عضو این سازمان از جمله رئیسجمهوری اسلامی ایران بررسی، تصویب و امضا شد. بر اساس فهرست اسناد ارائهشده در نشست، «بیانیه بیشکک به مناسبت بیستوپنجمین سالگرد سازمان همکاری شانگهای» از جمله اسناد این نشست بود. همچنین «پروتکل مربوط به ایجاد اصلاحات و الحاقات در منشور سازمان همکاری شانگهای» و تصمیمهایی درباره تصویب آییننامه مرکز جامع مقابله با چالشها و تهدیدهای امنیتی کشورهای عضو و آییننامه کمیته اجرایی مرکز مبارزه با مواد مخدر در دستور کار قرار گرفت.
تصمیم درباره تأمین ترجمه برای فعالیتهای سازمان، برنامه تعامل کشورهای عضو در زمینه مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر تا سال ۲۰۳۰، برنامه هماهنگی اقدامات برای مقابله با گسترش مواد مخدر مصنوعی و پیشسازها تا سال ۲۰۳۰ و برنامه اقدام برای توسعه بنادر و مراکز لجستیکی در بازه زمانی ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ نیز از دیگر اسناد و تصمیمات این نشست عنوان شده است.
همچنین تصمیم درباره تصویب ابتکار حفظ و مدیریت پایدار تنوع زیستی و برنامه اقدامات مشترک برای سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۱، مفهوم ایجاد مراکز منطقهای پردازش داده، ظرفیتهای محاسباتی و توسعه هوش مصنوعی و برنامه همکاری در زمینه ایجاد «کریدور فناوری سبز» برای سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ در زمره اسناد ارائهشده قرار دارد.
اعلام شهر لاهور پاکستان به عنوان پایتخت گردشگری و فرهنگی سازمان همکاری شانگهای در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷، تصمیم درباره امضای یادداشت تفاهم میان دبیرخانه سازمان و کمیسیون اتحادیه آفریقا، برنامه تعامل کشورهای عضو در زمینه تأمین امنیت بینالمللی اطلاعات و اصلاحات و الحاقات در آییننامه عنوان افتخاری «سفیر حسن نیت» نیز از دیگر موارد مندرج در فهرست اسناد این نشست است.
در ادامه، تصمیم درباره تصویب گزارشهای سالانه دبیرکل سازمان همکاری شانگهای و شورای ساختار منطقهای ضدتروریستی، همچنین تصمیم درباره خاتمه اعتبار تصمیمات پیشین شورای رؤسای کشورهای عضو، در فهرست اسناد نشست قرار گرفته است.
در کنار این اسناد، بیانیههایی نیز در حوزههای تقویت مشارکت چندجانبه در راستای امنیت هستهای و امنیت فیزیکی هستهای، توسعه تعامل در زمینه صرفهجویی و بهرهوری انرژی، توسعه تعامل در حوزه سامانههای انرژی و حمایت و تقویت نهاد خانواده ارائه شده است. در فهرست سند، این بیانیهها صراحتاً «بدون امضا» ذکر شدهاند.
همچنین «بیانیه درباره ارائه کمک به دولتهای آسیبدیده از شرایط اضطراری»، «یادداشت تفاهم درباره همکاری در زمینه مقابله با تغییرات اقلیمی»، «یادداشت تفاهم درباره تعامل در حوزه اطلاعات» میان دستگاههای ذیصلاح و «یادداشت تفاهم درباره تعامل در حوزه هوش مصنوعی» از دیگر اسناد و بیانیههای مندرج در فهرست نشست سران سازمان همکاری شانگهای است.
منبع: ریاست جمهوری