معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به این که تعامل حداکثری راهبرد جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌الملل است، گفت: دیپلماسی فرهنگی با محوریت سازمان فرهنگ، باید در خدمت وحدت ملت‌ها باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - نخستین دوره «جایزه جهانی دیپلماسی فرهنگی و عمومی» با هدف شناسایی، معرفی و حمایت از روایتگران مؤثر ایران در عرصه بین‌الملل صبح امروز (۱۰ شهریور ماه) با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، حجت‌الاسلام محمدمهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، اسماعیل بقایی هامانه سخنگوی وزارت امور خارجه و جمعی از هنرمندان، اصحاب رسانه و کنشگران عرصه دیپلماسی عمومی در حسینیه الزهرا (س) واقع در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد. 

در این مراسم معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تقویت وحدت میان کشور‌های اسلامی و کشور‌های جنوب گفت: دیپلماسی را محدود به یک حوزه نمی‌دانیم و گفت‌و‌گو، همفکری و همکاری برای دستیابی به اهداف مشترک باید در عرصه‌های مختلف، به‌ویژه دیپلماسی فرهنگی و عمومی، دنبال شود.

عارف، ضمن قدردانی از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای برگزاری این مراسم و دعوت از اندیشمندان، چهره‌های فرهنگی و مهمانان خارجی، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، وحدت امت اسلامی و همکاری میان کشور‌های اسلامی را یکی از راهبرد‌های اساسی خود می‌دانسته است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مشترک فرهنگی و تمدنی کشور‌های منطقه افزود: دشمنان مشترک کشور‌های اسلامی همواره تلاش کرده‌اند میان ملت‌های منطقه فاصله ایجاد کنند، اما ملت‌ها به‌تدریج اهمیت وحدت و همکاری را بیشتر درک کرده‌اند.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش دیپلماسی عمومی و فرهنگی تصریح کرد: فرهنگ ابزار بسیار قدرتمندی برای ایجاد تفاهم میان ملت‌هاست و باید از ظرفیت اندیشمندان، هنرمندان، نخبگان و کنشگران فرهنگی برای تقویت ارتباط میان ملت‌ها استفاده کرد.

عارف همچنین با اشاره به نقش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: این سازمان با هدف تقویت ارتباطات فرهنگی میان ملت‌ها و تلاش برای تحقق مشترکات فرهنگی و انسانی شکل گرفته و اقدامات آن در معرفی فرهنگ، تمدن و ظرفیت‌های انسانی ایران به جهانیان ارزشمند است.

وی با انتقاد از رویکرد‌های دوگانه غرب در موضوع حقوق بشر و آزادی بیان اظهار کرد: امروز بسیاری از نهاد‌های بین‌المللی که با شعار دفاع از حقوق انسان شکل گرفته‌اند، در مواردی تحت تأثیر نظام سلطه قرار دارند و برخورد‌های دوگانه با کشور‌ها و ملت‌ها نشان‌دهنده فاصله میان ادعا و عمل است.

معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: کشور‌های اسلامی و کشور‌های در حال توسعه با تکیه بر عقبه تمدنی، ظرفیت‌های فرهنگی و مشترکات فراوان خود می‌توانند در اصلاح ساختار‌های ناعادلانه بین‌المللی نقش‌آفرین باشند.

عارف با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران اهل جنگ نیست، اما از منافع ملی خود دفاع می‌کند، گفت: ما اهل گفت‌و‌گو هستیم و همواره بر تعامل حداکثری تأکید داشته‌ایم، اما در دفاع از منافع ملی و کشورمان به هیچ وجه کوتاه نمی‌آییم.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد برگزاری چنین نشست‌ها و رویداد‌هایی زمینه‌ساز تفاهم، همدلی و وحدت بیشتر میان ملت‌ها و کشور‌های مختلف جهان باشد.

گفتنی است سی و یکمین سالروز تاسیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بهانه‌ای شد تا مسئولین این مجموعه با دعوت از کنشگرانی که در حوزه ایران اسلامی و معرفی ظرفیت‌های کشور در عرصه بین‌المللی فعالیت مستمر و موثر می‌کنند، تجلیل شود. از همین رو اساس دایر کردن دبیرخانه جایزه جهانی دیپلماسی فرهنگی و عمومی مطرح و در ادامه برگزیدگان و شایستگان تقدیر در ۱۳ عرصه از جانب اعضاء کمیته‌های تخصصی در حوزه‌های فرهنگ و هنر، دیپلماسی عمومی، دیپلماسی علمی، روایتگری از ایران، کنشگران رسانه‌ای، ایرانیان خارج از کشور، زنان، قرآن و تبلیغ، حقوق، ترجمه و نشر، سازمان‌های مردم‌نهاد، ادیان توحیدی و ورزش مورد شناسایی قرار گرفتند که هیات داوران این دوره در نهایت از سیصد گزینه پیشنهاد شده به دبیرخانه این رویداد، در نهایت ۴۵ چهره داخلی و خارجی را شایسته تجلیل انتخاب کردند.

برچسب ها: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ، دیپلماسی اسلامی ، فرهنگ عمومی
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