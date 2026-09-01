تغییرات جدید مربوط به مصوبه سیاست­‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی از سوی رییس‌جمهور ابلاغ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده اصلاح و تکمیل مصوبه الحاق یک تبصره به ماده واحده اصلاح و تکمیل مصوبه سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه) (مصوب جلسه ۹۱۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی) را که در جلسه ۹۲۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۵۸۲ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ را برای اجرا ابلاغ کرد.

در ابلاغیه ماده واحده «اصلاح و تکمیل مصوبه الحاق یک تبصره به ماده واحده اصلاح و تکمیل مصوبه سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» خطاب به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش‌وپرورش، شورای عالی آموزش‌وپرورش، شورای سنجش و پذیرش دانشجو و سازمان سنجش آموزش کشور آمده است:

ماده واحده «اصلاح و تکمیل مصوبه الحاق یک تبصره به ماده واحده اصلاح و تکمیل مصوبه سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» (مصوب جلسه ۹۱۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی)» که در جلسه ۹۲۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۵۸۲ شورای معین این شورا به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

«ماده واحده- جزء (ب) و جزء (ج) مصوبه «الحاق یک تبصره به ماده واحده اصلاح و تکمیل مصوبه سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» (مصوب جلسه ۹۱۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی)» به شرح ذیل؛ اصلاح و تکمیل و همچنین یک جزء جدید به آن الحاق می‌گردد:

تبصره -

ب- در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵؛ برای همه متقاضیان ورود به آموزش عالی؛ سابقه تحصیلی پایه یازدهم با تأثیر مثبت و پایه دوازدهم با تأثیر قطعی بر اساس نتایج آزمون‌های نهایی دروس مصوب جلسه ۱۰۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ شورای عالی آموزش‌وپرورش و جلسه ۴۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ شورای سنجش و پذیرش دانشجو، در نمره کل سابقه تحصیلی لحاظ می‌شود و سهم نمره کل سابقه تحصیلی برای همه متقاضیان ورود به آموزش عالی در رشته‌های پرمتقاضی؛ ۶۰ درصد می‌باشد.

در جزء (ج) مصوبه فوق، تعداد دروس آزمون نهایی تشکیل سابقه تحصیلی پایه یازدهم براساس نتایج آزمون‌های نهایی دروس مصوب جلسه ۱۰۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ شورای عالی آموزش‌وپرورش و جلسه ۴۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ شورای سنجش و پذیرش دانشجو می‌باشد.

یک جزء جدید به عنوان جزء (د) به شرح ذیل، به مصوبه فوق، الحاق می‌گردد:

تصمیم‌گیری در مورد تعداد دروس آزمون نهایی برای تشکیل سابقه تحصیلی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۷ به بعد، به شورای عالی آموزش‌وپرورش واگذار می‌شود؛ مشروط بر آنکه تعداد دروس مذکور، کمتر از دروس مصوب جلسه ۱۰۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ این شورا و جلسه ۴۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ شورای سنجش و پذیرش دانشجو، نباشد».

برچسب ها: شورای عالی انقلاب فرهنگی ، کنکور
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۲ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
باز هم سهمیه ها یا جدید و بی‌عدالتی و نارضایتی بیشتر .
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۳ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
کسی میدونه اگه نمرات ترمیم اول امسال فردی کمتر از نمرات پارسالش بود کدوم نمره لحاظ میشه چون شایعت زیادی در این مورد هست
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