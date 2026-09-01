باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد کرمی اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به افزایش حجم تردد و ایجاد ترافیک سنگین در مسیر (جنوب به شمال) آزادراه تهران–شمال و محور چالوس اظهار کرد: به منظور مدیریت و روانسازی ترافیک، مقرر شده است از ساعت ۱۲ ظهر امروز، ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۵، تردد کلیه وسایل نقلیه در مسیر (شمال به جنوب)، از مرزنآباد به سمت تهران، محدود و در ادامه تردد در مسیر (جنوب به شمال) به صورت یکطرفه مدیریت شود.
وی افزود: این محدودیت ترافیکی تا زمان تخلیه بار ترافیک و عادی شدن شرایط تردد ادامه خواهد داشت و پس از تخلیه کامل بار ترافیکی، محدودیت اعمالشده با تصمیم پلیس راه رفع خواهد شد.
وی در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی راههای کشور نیز گفت: در حال حاضر در آزادراه تهران–شمال در مسیر جنوب به شمال، محدوده تونل تالون و حدفاصل تونل شماره ۱۶ تا تونل شماره ۱۸ ترافیک سنگین گزارش شده است.
رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در محور چالوس نیز در مسیر جنوب به شمال و حدفاصل پل زنگوله تا سیاهبیشه ترافیک سنگین است.
وی با اشاره به وضعیت ترافیکی سایر محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در محور هراز در مسیر رفت و برگشت محدوده سهراهی چلاو، ترافیک سنگین گزارش شده و در محور فیروزکوه نیز مسیر جنوب به شمال در محدوده پل سفید با ترافیک سنگین مواجه است.
سردار کرمی اسد افزود: در آزادراه قزوین–رشت نیز مسیر جنوب به شمال در محدودههای بکباغی و امامزاده هاشم ترافیک سنگین دارد.
وی گفت: همچنین در محور قدیم تهران–بومهن محدوده پیچهای جاجرود، آزادراه قزوین–کرج–تهران در محدودههای ماموت، محمدشهر و حدفاصل پل کلاک تا پل فردیس، آزادراه کرج–قزوین در محدوده ینگی امام و بزرگراه ورامین–تهران در محدوده قلعهنو نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.
رئیس پلیس راه راهور فراجا در ادامه با اشاره به محورهایی که تردد در آنها روان است، بیان کرد: در حال حاضر تردد در آزادراه تهران–پردیس در مسیر رفت و برگشت روان است و همچنین در محورهای چالوس، فیروزکوه، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر شمال به جنوب تردد به صورت روان انجام میشود.
وی درباره آخرین وضعیت جوی محورهای مواصلاتی نیز گفت: در محور فیروزکوه و آزادراه قزوین–رشت بارش باران و مهگرفتگی گزارش شده و سایر محورهای شمالی در حال حاضر فاقد مداخلات جوی هستند.
سردار کرمی اسد خاطرنشان کرد: بارش باران در برخی از محورهای استانهای گیلان، مازندران و اردبیل نیز گزارش شده است.
وی در پایان از رانندگان خواست با توجه به افزایش حجم تردد در محورهای شمالی و اعمال محدودیتهای ترافیکی، ضمن برنامهریزی مناسب برای سفر، از عجله و شتاب خودداری کرده و در طول مسیر با رعایت کامل قوانین و مقررات رانندگی و توجه به توصیهها و دستورات عوامل پلیس راه، در روانسازی ترافیک و افزایش ایمنی سفر همکاری کنند.
منبع: پلیس راه