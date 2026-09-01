باشگاه خبرنگاران جوان،ایلیا محمدی- استقلال و پرسپولیس چهارشنبه ۱۱ شهریورماه در هفته پنجم لیگ برتر، برای صدوهفتمین بار مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند؛ دیداری که این بار برخلاف سنت همیشگی، در ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان برگزار خواهد شد تا یکی از بزرگ‌ترین مسابقات فوتبال ایران، برای نخستین‌بار در اصفهان برگزار شود.

دربی ۱۰۷ در شرایطی از راه می‌رسد که شرایط دو تیم در شروع فصل، جذابیت مسابقه را دوچندان کرده است. استقلال در هفته‌های ابتدایی عملکرد دفاعی بسیار خوبی داشته و پرسپولیس نیز با خط حمله‌ای خطرناک به دنبال شکستن سد دفاعی رقیب سنتی است. همین تقابل میان خط حمله سرخ‌ها و ساختار دفاعی آبی‌ها می‌تواند یکی از کلیدی‌ترین نبرد‌های مسابقه باشد. شهریور؛ ماه خاطرات خاص سرخابی‌ها دربی ۱۰۷ نهمین تقابل استقلال و پرسپولیس در ماه شهریور خواهد بود. در هشت دیدار قبلی این ماه، پرسپولیس دو بار به پیروزی رسیده، استقلال یک بار در وقت قانونی و یک بار نیز در ضربات پنالتی برنده شده و چهار مسابقه با تساوی خاتمه یافته است.



اما نخستین دربی شهریور، نام خود را برای همیشه در تاریخ فوتبال ایران ثبت کرد. ۱۶ شهریور ۱۳۵۲؛ روزی که تاریخ نوشته شد پرسپولیس در نخستین دربی شهریورماه تاریخ، با نتیجه باورنکردنی ۶ بر صفر استقلال را شکست داد؛ مسابقه‌ای که همچنان سنگین‌ترین شکست تاریخ استقلال برابر پرسپولیس و پرگل‌ترین پیروزی تاریخ شهرآورد پایتخت محسوب می‌شود. همایون بهزادی در آن مسابقه هت‌تریک کرد، ایرج سلیمانی دو گل زد و حسین کلانی دیگر گل سرخ‌ها را به ثمر رساند. پس از آن، دو تیم در ۱۸ شهریور ۱۳۶۷ به تساوی یک بر یک رسیدند. سال‌ها بعد، در ۲۵ شهریور ۱۳۹۰ استقلال با نتیجه ۲ بر صفر پیروز شد. دربی ۵ شهریور ۱۳۹۹ نیز با تساوی ۲ بر ۲ در وقت قانونی به پایان رسید و استقلال در ضربات پنالتی برنده شد.

آخرین تقابل شهریوری دو تیم نیز ۲۴ شهریور ۱۴۰۳ برگزار شد که پرسپولیس با یک گل استقلال را شکست داد. زاید و یکی از باورنکردنی‌ترین بازگشت‌ها در تاریخ دربی، فقط ۶ بر صفر نیست که در حافظه هواداران باقی مانده است. یکی از ماندگارترین مسابقات، دربی ۷۴ در ۱۳ بهمن ۱۳۹۰ بود؛ مسابقه‌ای که استقلال با دو گل پیش افتاد، اما پرسپولیس با هت‌تریک ایمون زاید در دقایق پایانی، یکی از عجیب‌ترین بازگشت‌های تاریخ شهرآورد را رقم زد که پرسپولی ۱۰ نفره در ۱۰ دقیقه بازی باخته رو به برد تبدیل کرد و ۳ بر ۲بازی را برد. چهار سال بعد نیز پرسپولیس در یکی از پرگل‌ترین دربی‌های تاریخ لیگ برتر، استقلال را ۴ بر ۲ شکست داد؛ مسابقه‌ای که مهدی طارمی دو بار، رامین رضاییان و محسن مسلمان برای سرخ‌ها گلزنی کردند. در سوی مقابل، استقلال نیز خاطرات پررنگی در تاریخ شهرآورد دارد؛ از جمله پیروزی ۳ بر ۲ در دربی ۸۵ و برد‌های ۳ بر صفر که از قاطع‌ترین پیروزی‌های آبی‌ها برابر رقیب سنتی محسوب می‌شوند.



یک دربی با حاشیه‌ای متفاوت انتقال شهرآورد به اصفهان خود یکی از مهم‌ترین حواشی این مسابقه است. طولانی شدن آماده‌سازی ورزشگاه آزادی باعث شد نقش‌جهان به عنوان میزبان دربی ۱۰۷ انتخاب شود؛ اتفاقی که برای نخستین بار در تاریخ لیگ برتر، اصفهان را به محل برگزاری این مسابقه حساس تبدیل می‌کند. موضوع سهم هواداران نیز از دیگر مسائل مورد توجه پیش از بازی بود و برخلاف قانون معمول ۹۰ به ۱۰، برای این مسابقه سهمی برابر برای هواداران دو تیم در نظر گرفته شده است.



حالا نقش‌جهان آماده میزبانی از مسابقه‌ای است که گذشته‌ای پر از عدد، رکورد، خاطره و حاشیه دارد؛ اما هیچ‌کدام از اینها تضمینی برای نتیجه نیست. استقلال می‌خواهد دربی ۱۰۷ را به ادامه روند خوب خود تبدیل کند و پرسپولیس به دنبال آن است که یک بار دیگر در مهم‌ترین بازی فوتبال ایران دست بالا را داشته باشد. چهارشنبه شب، تاریخ دربی یک صفحه تازه خواهد داشت؛ صفحه‌ای که این بار در نصف‌جهان نوشته می‌شود. در دوران ۵۷ ساله دربی‌ها , ۲۹ برد پرسپولیس , ۲۶ برد استقلال و ۵۰ دربی مساوی ثبت شده است.



(نتایج 20 دربی اخیر بین پرسپولیس و استقلال )

۸۸. پرسپولیس ۳ - استقلال ۰ (انضباطی)

۸۹. استقلال ۰ - پرسپولیس ۰،

۹۰. پرسپولیس ۱ - استقلال ۰ (نوراللهی ۲۱)

۹۱. استقلال ۰ - پرسپولیس ۱ (مهدی عبدی ۸۱)

۹۲. پرسپولیس ۲ - استقلال ۲ (علیپور ۳۹، بشار رسن ۸۹ | مطهری ۲۴، ۵۱)

۹۳. پرسپولیس ۲ - استقلال ۲ (بشار رسن ۴۹، علیپور ۸۸ | قایدی ۴، دانشگر ۹۰+۳)

۹۴. پرسپولیس ۲ - استقلال ۲ (عبدی ۵۱، امیری ۶۶ | مطهری ۲، قائدی ۹۰+۳)

۹۵. پرسپولیس ۱ - استقلال ۰ (آل کثیر ۵۶)

۹۶. پرسپولیس ۰ - استقلال ۰ (استقلال ۴-۳ در پنالتی)

۹۷. استقلال ۰ - پرسپولیس ۰،

۹۸. پرسپولیس ۱ - استقلال ۱ (نعمتی ۳۸ | ژستد ۸۱)

۹۹. استقلال ۲ - پرسپولیس ۲ (قائدی ۱۶، مطهری ۵۰ | گولسیانی ۸۹)

۱۰۰. پرسپولیس ۱ - استقلال ۰ (آل کثیر ۵۰)

۱۰۱. استقلال ۱ - پرسپولیس ۲ (ترابی ۳۰، عالیشاه ۱۵ | مرادمند ۹۰+۱۱)

۱۰۲. پرسپولیس ۱ - استقلال ۱ (عالیشاه ۷۷ | یامگا ۹۰+۷ پنالتی)

۱۰۳. استقلال ۰ - پرسپولیس ۰،

۱۰۴. استقلال ۰ - پرسپولیس ۱ (کنعانی‌زادگان ۹۰+۳ پنالتی)

۱۰۵. پرسپولیس ۲ - استقلال ۱ (کنعانی‌زادگان ۴۵ و علیپور ۷۰| علیرضا کوشکی ۵۵)

۱۰۶. پرسپولیس ۰ - استقلال ۰





