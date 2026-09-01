رئیس شورای اسلامی شهر تهران در رابطه با برگزاری انتخابات شورا گفت: قانون می‌گوید که فعالیت شورا‌ها قانونی است یا خیر؟ مدت زمان فعالیت شورا پایان یافته، اما به دلایلی مجلس و شعام این مدت را تمدید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  مهدی چمران در حاشیه چهارصد و بیست و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز حسابرسان شهرداری برای سال ۱۴۰۵ انتخاب خواهند شد، اظهار کرد: حسابرسان امسال مستقر خواهند شد و گزارشات خود را در سال آینده ارائه خواهند کرد.

وی افزود: طرح یادمان اقتدار و تعدادی از باغات نیز در دستور کار قرار دارد. طرح پناهگاه‌ها و فضا‌های زیرسطحی هم مورد بررسی قرار می‌گیرد. 

چمران با بیان اینکه طرح یادمان اقتدار یک طرح کلی است، یادآور شد: بر این اساس یادمان‌های جنگ ۱۲ روزه و رمضان طراحی خواهند شد که در نقاط آسیب دیده نصب می‌شود تا یادآور مقاومت مردم باشد. 

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در رابطه با برگزاری انتخابات شورا هم گفت: قانون می‌گوید که فعالیت شورا‌ها قانونی است یا خیر؟ مدت زمان فعالیت شورا پایان یافته، اما به دلایلی مجلس و شعام این مدت را تمدید کردند. اگر فعالیت شورا‌ها غیر قانونی بود ۱۳۰ هزار شورایی کار غیر قانونی نمی‌کردند.

وی ادامه داد: تاریخی در مهرماه برای انتخابات مشخص کردند، اما شعام اعلام کرده که باید جنگ پایان یابد و دو ماه پس از آن انتخابات برگزار شود. این موضوع بسیار روشن و صریح است و جای بحث و کش و قوس ندارد. 

چمران با بیان اینکه مردم تهران گروگان نمایشگاه بین‌المللی هستند، تصریح کرد: هر زمان نمایشگاه برگزار می‌شود، کسانی که از مسیر‌های اطراف تردد می‌کنند قطعاً ناسزا می‌گویند و حق هم دارند، اما گویا دوستان پوست کلفت هستند و از این ناسزا‌ها لذت می‌برند. شهر آفتاب در خارج از شهر آماده است، اما حاضرند ناراحتی مردم را تحمل کنند. امیدواریم خدا به آنها عقل دهد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در مورد سر دادن شعار‌ها در سطح شهر و آزار بیماران، خاطرنشان کرد: این شعار‌ها برای انسان‌هاست؛ مردم کجا بروند؟ به بیابان و کویر؟ مردم لذت می‌برند که شهر آنها مملو از انزجار از ناانسان‌های کثیف است. 

وی ادامه داد: عده‌ای می‌گفتند بیماران از شعار‌ها آزار می‌بینند؛ مانند وقتی که در ایلام المانی نصب شده بود می‌گفتند با این المان افراد خودکشی می‌کنند. این المان حذف شد، اما خودکشی هم افزایش یافت.

چمران با بیان اینکه برای بازسازی خانه‌های آسیب دیده اضافه تراکم داده شد و تراکم فروشی صورت نگرفت، گفت: قرار شد آیین‌نامه‌ها به طور مشخص در یک سامانه لحاظ شود که انتقال حق توسعه مشخص باشد. در ساختمان‌هایی که تخریب شدند اگر عرض معبر کافی نباشد و نتوانند اضافه تراکم دهند، این حق توسعه به فضایی دیگر منتقل می‌شود. اقدامات شفاف است و ناظر این اقدامات شوراست.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به حضور حجاب‌بان‌ها در بازار تهران، تاکید کرد: قاعدتاً اگر قرار باشد کاری در شهر انجام شود باید با مدیریت شهری هماهنگی صورت بگیرد. بنده اطلاعی از جزئیات این موضوع ندارم.

برچسب ها: شورا ، مهدی چمران
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۱ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
بود نبود شورای هیچ اثری در زندگی مردم ندارد فقط هزینه دور ریختن است مثل مجلس ایران.
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