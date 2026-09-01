کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که تلاش‌های دیپلماتیک در مورد تنگه هرمز همچنان ادامه دارد، اما تاکنون موفق به دستیابی به پیشرفتی نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند -کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، می‌گوید تلاش‌های دیپلماتیک در مورد تنگه هرمز ادامه دارد، اما تاکنون موفق به دستیابی به پیشرفتی نشده است.

کالاس پیش از نشست غیررسمی وزرای دفاع اتحادیه اروپا در ویکلو، ایرلند، گفت: «آزادی ناوبری باید مورد احترام قرار گیرد. تلاش‌های دیپلماتیک همچنان ادامه دارد، اما در حال حاضر هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده است.»

«برای ما مهم است که برای این مسیرهایی که قبلاً باز بوده‌اند، هیچ عوارض یا هزینه‌ای وجود نداشته باشد.»

کالاس گفت که وزرا همچنین در مورد یک مأموریت احتمالی اروپا برای حمایت از نیروهای مسلح لبنان بحث خواهند کرد.

کالاس از اتحادیه اروپا از کشورها خواست رهگیرهای در حال انقضا را به اوکراین بدهند

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین از کشورهایی که رهگیرهای پدافند هوایی آنها در حال نزدیک شدن به تاریخ انقضا هستند، خواست تا آنها را در اختیار اوکراین قرار دهند و گفت که این کشور فاقد سامانه‌های مورد نیاز برای محافظت از غیرنظامیان است.

کالاس با ورود به ویکلو، ایرلند، برای نشست غیررسمی وزرای دفاع اتحادیه اروپا، گفت: «مسئله اصلی، پدافند هوایی است. آنها با کمبود رهگیر مواجه هستند.»

او گفت: «ما می‌دانیم که برخی از کشورها رهگیرهایی دارند که به زودی منقضی می‌شوند. بنابراین، بسیار خوب خواهد بود اگر آن‌ها به اوکراین داده شوند تا بتوانند از آنها برای محافظت از مردم خود استفاده کنند.»

کالاس گفت که اتحادیه اروپا همچنین برای تهیه رهگیر برای اوکراین با کشورهای خارج از این بلوک در تماس است، در حالی که کار برای توسعه رهگیرهای اروپایی با کی‌اف در حال انجام است.

او گفت که وزرا ابتدا در مورد اوکراین بحث خواهند کرد و افزود که ماه‌های ژوئیه و اوت مرگبارترین ماه‌ها برای غیرنظامیان در این کشور بوده است.

کالاس گفت: «روسیه واقعاً در حال تشدید حملات برای آسیب رساندن هرچه بیشتر به مردم اوکراین و شکستن آنها است» و افزود که اوکراینی‌ها «استوار ایستاده‌اند» و به حمایت نیاز دارند.

قرار بود وزرا همچنین در مورد فضا بحث کنند، که کالاس آن را به عنوان یک عامل کلیدی در دفاع توصیف کرد و به کاربردهای غیرنظامی و نظامی آن اشاره کرد.

او گفت: «ما واقعاً نیاز به افزایش تلاش‌ها داریم تا همچنان یک قدرت فضایی باقی بمانیم.»

منبع: آناتولی

برچسب ها: اتحادیه اروپا ، تنگه هرمز
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۲ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
پول بده بیاد
خسارت وغرامت ما رو بدید
بعد تلاشهای دیپلماتیک دنبال کنید
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