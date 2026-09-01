باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سمانه غلامی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به احتمال رگبار در مناطق شیب تند از عدم گرفتگی زهکش ها اطمینان حاصل کنند تا از غرقابی شدن ریشه گیاهان و فرسایش خاک جلوگیری شود.

به گفته وی، در زمان پیش بینی رگبار از مصرف کود بویژه کودهای نیتروژن که به راحتی با آب شسته می شود، خودداری شود چراکه رگبار می تواند منجر به شست و شوی کود و هدررفت آن شود.

غلامی ادامه داد: با توجه به آنکه رگبار با رعد و برق همراه است، از سلامت سیستم های برق کشی و عایق بودن گلخانه ها و استحکام پوشش واحدها اطمینان حاصل کنند تا از آسیب دیدگی تجهیزات در اثر نوسانات برق جلوگیری شود.

کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: در مناطق دارای وزش باد شدید نسبت به بستن یا مهار کردن گیاهان حساس و بلندقامت اقدام شود تا از شکستگی ساقه جلوگیری شود، همچنین از پخش کردن کودهای ریز یا سموم در ساعات وزش باد جلوگیری شود .

براساس نقشه های هواشناسی، طی ۲ روز آینده در شمال استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و استان های واقع در سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی ابرناکی و رگبار باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد پیش بینی می شود.

طی ۲ روز آینده در مناطق شمال غرب و غرب کشور در برخی ساعات افزایش وزش باد گاهی گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود.

روز پنج شنبه در شرق سواحل دریای خزر و خراسان شمالی بارش پراکنده رخ می دهد و روز جمعه در غالب مناطق کشور جوی پایدار مستقر می شود و تنها در ارتفاعات البرز افزایش ابر و رگبار پراکنده رخ می دهد.