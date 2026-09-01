روسیه درباره احتمال محاصره کالینینگراد از سوی غرب هشدار داد و تاکید کرد به هرگونه تشدید تنش در منطقه بالتیک، قاطعانه پاسخ خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - الکساندر گروشکو، معاون وزیر امور خارجه روسیه، روز سه‌شنبه گفت که تشدید اوضاع در اطراف کالینینگراد نگران‌کننده است و خاطرنشان کرد که غرب آمادگی خود را برای محاصره آن در صورت تشدید تنش‌ها پنهان نمی‌کند.

گروشکو در حاشیه مجمع اقتصادی شرق به خبرنگاران گفت: «وضعیت رو به وخامت در اطراف کالینینگراد بسیار نگران‌کننده است. کشور‌های غربی این واقعیت را پنهان نمی‌کنند که در صورت تشدید تنش‌ها، ممکن است منطقه ما را محاصره کنند.»

گروشکو تأکید کرد که روسیه تمام قابلیت‌های نظامی و فنی لازم برای تضمین امنیت خود در پرتو فعالیت‌های غربی در نزدیکی مرزهایش را دارد.

او گفت که ناتو در حال توسعه جناح شرقی خود، ایجاد یک سیستم لجستیکی و انجام رزمایش‌های نظامی گسترده در مرز‌های روسیه، از جمله رزمایش‌هایی است که شامل سناریو‌های تهاجمی می‌شود.

در همین راستا ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، تایید کرد که روسیه به هرگونه تشدید اوضاع نظامی و سیاسی در منطقه دریای بالتیک قاطعانه و مخرب پاسخ خواهد داد.

زاخارووا در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «در صورت تشدید بیشتر اوضاع نظامی و سیاسی در دریای بالتیک، باید بار دیگر تأکید کرد که پاسخ طرف روسی به آغازگران این ماجراجویی‌های دیوانه‌وار ضد روسی قاطع خواهد بود. آنها باید این را بدانند.»

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: روسیه و ناتو ، روسیه و اروپا
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