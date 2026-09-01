تحرک و بازی در فضای باز؛ پادزهر استفاده از موبایل در کودکان + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - میزان فعالیت فیزیکی کودک می‌تواند تا حدی اثرات منفی استفاده از صفحات دیجیتال را خنثی کند؛ به‌گونه‌ای که کودکی که یک ساعت در فضای باز بازی و فعالیت می‌کند، در مقایسه با کودکی که همان زمان را صرف موبایل می‌کند، شرایط متعادل‌تری دارد. این تعادل با افزایش فعالیت بدنی بیشتر می‌شود.

در مقابل، کودکی که بیشتر زمان خود را در خانه و بدون تحرک می‌گذراند، حتی با وجود استفاده کوتاه‌مدت از موبایل، ممکن است در معرض پیامدهای منفی بیشتری قرار بگیرد. بنابراین مسئله فقط کم‌کردن زمان صفحه‌نمایش نیست؛ بلکه ایجاد تعادل میان استفاده از فناوری، تحرک، بازی و حضور کودک در فضای باز اهمیت اساسی دارد.