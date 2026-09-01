رسانه‌های رژیم صهیونیستی از نارضایتی تل‌آویو نسبت به پیشرفت ارتش لبنان در روند خلع سلاح حزب‌الله در جنوب این کشور خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سازمان رادیو و تلویزیون رژیم تروریستی اسرائیل فاش کرد که این رژیم نارضایتی خود را از پیشرفت ارتش لبنان تاکنون در ماموریت خلع سلاح حزب‌الله در مناطق آزمایشی جنوب لبنان که در آن فعالیت می‌کند، ابراز کرده است.

به ادعای این گزارش یک مقام آمریکایی تاکید کرد که دو طرف برای دستیابی به توافقی در آینده که ثبات در منطقه را تضمین کند، با یکدیگر همکاری می‌کنند و خاطرنشان کرد که این روند زمان‌بر خواهد بود و هماهنگی و مشورت بیشتری برای اطمینان از اجرای کامل تعهدات و دستیابی به اهداف امنیت و ثبات در مرز جنوبی لبنان مورد نیاز است.

شایان ذکر است که توافق چارچوب میان لبنان و رژیم صهیونیستی پس از پنج دور مذاکرات با میانجی‌گری آمریکا، در ژوئن ۲۰۲۶ شکل گرفت. بر اساس این توافق، اجرای تدریجی تعهدات امنیتی از جمله استقرار ارتش لبنان در مناطق مشخصی از جنوب این کشور و خلع سلاح گروه‌های مسلح غیردولتی، پیش‌بینی شده و عقب‌نشینی تدریجی نیروهای رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالی جنوب لبنان نیز به اجرای این تعهدات گره خورده است. 

منبع: تایمز اسرائیل

برچسب ها: ارتش اسرائیل ، جنوب لبنان ، حزب الله لبنان
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