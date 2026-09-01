باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، روز سه‌شنبه در جریان دیدار خود با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در بیشکک، بر این نکته تأکید کرد که پایبندی به یادداشت تفاهم اسلام‌آباد ژوئن ۲۰۲۶ که توسط ایالات متحده و ایران منعقد شده است، برای پیشرفت ضروری است.

این گفت‌وگوها که در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای (SCO) برگزار شد، روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای را پوشش داد. هر دو وزیر متعهد به ادامه گفت‌وگو در مورد نگرانی‌های مشترک شدند.

دار از راه‌حل‌های دیپلماتیک بر درگیری‌ها حمایت کرد و بر ارتباطات به عنوان عاملی حیاتی برای ثبات تأکید نمود.

منبع: رویترز