باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در مراسم نخستین دوره «جایزه جهانی دیپلماسی فرهنگی و عمومی» با هدف شناسایی، معرفی و حمایت از روایتگران مؤثر ایران در عرصه بینالملل با بیان اینکه دیپلماسی عمومی در دنیای امروز، یک فعالیت حاشیهای یا تکمیلی در سیاست خارجی نیست؛ گفت: در جهانی که گاهی یک تصویر، یک روایت و حتی یک فرسته در شبکههای اجتماعی یا یک واژه میتواند به اندازه یک کنش سیاسی در شکلدهی به افکار عمومی موثر باشد، دیپلماسی عمومی به بخشی حیاتی و جداییناپذیر از سیاست خارجی و منظومه دیپلماسی کشور بدل شده است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: برای ما ایرانیان، دیپلماسی عمومی بیش از هر چیز باید بتواند سخن ایران را، آنگونه که هست، با اتکا به حقیقت، تاریخ، فرهنگ و سرمایه عظیم تمدنی این سرزمین به گوش جهانیان برساند و ایران را به جهان بشناساند. جهان باید ایران را بفهمد، پیام ایران را دریابد و رفتار ایران را درک کند. طبیعتاً چنین ماموریت بزرگی در توان یک دستگاه یا یک سازمان بهتنهایی نیست. دیپلماسی عمومی یک منظومه ملی است. وزارت امور خارجه، در چارچوب مسئولیت ذاتی خود در پیشبرد سیاست خارجی و به واسطه شبکه نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان، نقطه اتصال ظرفیتهای ملی کشور با محیط بینالمللی است؛ اما قدرت و اثربخشی این ماموریت در گرو آن است که بتواند از همه ظرفیتهای مردمی، فرهنگی، علمی، هنری، رسانهای و اجتماعی ایران بهره گیرد.
بقایی با اشاره به اینکه در این منظومه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بیتردید یکی از مهمترین شرکای دستگاه دیپلماسی و در واقع، شریک ممتاز وزارت امور خارجه و یکی از بازوان ارزشمند فرهنگی کشور است، افزود: همانگونه که دانشگاهها، اهالی فرهنگ و هنر، رسانهها، اندیشمندان، ورزشکاران، ایرانیان خارج از کشور و بسیاری دیگر از نهادها و کنشگران، هر یک بخشی از قدرت نرم ایران را نمایندگی میکنند. ما بیش از هر چیز به یک تعریف مشترک برای ایران نیاز داریم؛ تعریفی مشترک از ماموریت ایران. موضوع اصلی روشن است: «تصویر ایران و روایت ایران».
وی ادامه داد: از همین منظر، بار دیگر ابتکار دوستان عزیزمان در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای توجه بیش از پیش به دیپلماسی عمومی را ارج مینهیم و امیدواریم این ابتکار، سرآغاز همکاریهای منسجمتر میان این سازمان، وزارت امور خارجه و سایر نهادهای فرهنگی و رسانهای کشور باشد.
جایزه «دیپلماسی فرهنگی» در تقابل با «ایرانهراسی» تعریف میشود
حجتالاسلام محمدمهدی ایمانیپور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، با گرامیداشت یاد امام خمینی (ره) افزود: امام راحل به ما جرأت ایستادن و قدرتمند شدن دادند و همواره بر بیان حقایق جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک رسالت تأکید داشتند. ایشان «جهاد تبیین» را مورد تأکید قرار میدادند و تصویر ایران را دارای دو کارکرد دفعی و رفعی میدانستند؛ به این معنا که روایت درست از ایران میتواند هم دفع شر کند و مانع جنگ شود و هم به رفع شر و مشکلات کمک کند.
حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانیپور با تأکید بر اهمیت روایت صحیح از جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: هدف غایی نخستین دوره جایزه دیپلماسی فرهنگی و عمومی، شناسایی و قدردانی از راویان حقیقی ایران و مقابله با پروژه تحریف و ایرانهراسی است.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به شرایط امروز کشور تصریح کرد: تحریم در بسیاری از موارد مقدمه جنگ است و اگر بتوانیم تحریف عقاید و واقعیتهای جمهوری اسلامی ایران را کنار بزنیم، میتوان امیدوار بود که زمینه برای رفع تحریمها و جلوگیری از جنگ فراهم شود.روایت صحیح و بیان حقایق ایران میتواند در شکلدهی به افکار عمومی جهان و مقابله با تصویرسازیهای نادرست علیه کشور مؤثر باشد.
وی درباره اهداف برگزاری نخستین دوره جایزه دیپلماسی فرهنگی و عمومی گفت: جایزه به خودی خود مطلوبیت ذاتی ندارد، بلکه از این جایزه چند انتظار داریم. نخست، شناخت راویان جمهوری اسلامی ایران است؛ چرا که اگر ندانیم راویان حقیقی ایران چه کسانی هستند، فرصت شبکهسازی، همکاری و پایدارسازی روابط با آنان را نخواهیم داشت.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افزود: هدف دوم، قدرشناسی و حقشناسی از این افراد است و در نهایت، هدف غایی جایزه، مبارزه با تحریف جمهوری اسلامی ایران، بیان حقایق کشور و مقابله با پروژه ایرانهراسی است.همه بخشها در تصویر ایران سهیم هستند. امروز نمیتوان میان ساحتهای اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی در تصویر ایران تفکیک مطلق قائل شد. همه نهادها و بهویژه نهادهای مردمی در ایجاد تصویر شایسته از ایران سهیم هستند.
وی افزود: مؤسسات مردمنهاد و «انسانرسانهها» نقش کلیدی در تصویر ایران دارند و سهم بزرگی در دیپلماسی عمومی کشور ایفا میکنند؛ چرا که اساساً دیپلماسی عمومی مردممحور است. این جایزه با تمرکز بر حوزه فرهنگ و دیپلماسی عمومی، از تصویرگرانی تقدیر میکند که به صورت مستقیمتر در معرفی فرهنگ و ظرفیتهای فرهنگی ایران و دیپلماسی عمومی کشور نقش دارند و این به معنای نادیده گرفتن نقش سایر حوزهها نیست.