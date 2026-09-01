عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی گفت: در جلسه کمیسیون شورای قیمت گذاری پس از بررسی آنالیز هزینه‌های تولید و تورم به جمع بندی رسیدیم که برین اساس قیمت منطقی هر کیلو گندم برای سال زراعی آینده ۸۵ هزار تومان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت تا کنون بیش از ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تن گندم با ارزش ۴۲۰ همت از کشاورزان خریداری شده است.

به گفته وی، امسال برآوردها بر آن بود که تولید گندم به ۱۴.۵ میلیون تن برسد که از این میزان ۱۲ تا ۱۳ میلیون تن خرید تضمینی صورت بگیرد، اما متاسفانه نحوه پرداخت مطالبات به میزان خرید آسیب زد و منجر به خروج بخشی از گندم از چرخه خرید تضمینی شد.

هاشمی ادامه داد: با استمرار روند فعلی پرداخت مطالبات پیش بینی می شود که ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تن دیگر به میزان خرید افزوده شود، درحالیکه با تسریع در روند پرداخت و تسویه مطالبات گندمکاران میزان خرید به ۱۰ میلیون تن خواهد رسید چراکه بخشی از گندم در انبارهای کشاورزان است.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه روز گذشته اولین جلسه کمیسیون شورای قیمت گذاری برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه آنالیز قیمت ها و تورم مورد بررسی قرار گرفت و به جمع بندی در خصوص قیمت خرید گندم رسیدیم که در جلسه کمیسیون شورا که روز شنبه برگزار می شود، در صورت عدم کارشکنی سازمان برنامه و بودجه قیمت خرید گندم نهایی و ابلاغ خواهد شد.

عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی قیمت منطقی خرید تضمینی هر کیلو گندم برای سال زراعی جدید را ۸۵ هزار تومان اعلام کرد و گفت: اعضای شورا در خصوص این نرخ بر مبنای هزینه های تولید به توافق رسیدند.

برچسب ها: قیمت گندم ، تولید گندم ، خرید تضمینی گندم
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