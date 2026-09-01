باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حیدری مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل و لجستیک کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در خصوص ورود ناوگان حمل‌ونقل ریلی اظهار کرد: شرکت در عمر کوتاه فعالیت خود در حوزه لجستیک ورود خوبی داشته است و در ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ با حضور وزیر راه و شهرسازی، بزرگ‌ترین قرارداد یا تفاهم‌نامه ریلی تاریخ کشور را به ارزش ۷۲۰ میلیون دلار به امضا رساندیم.

وی افزود: خوشبختانه در اجرای تعهدات خود حتی جلوتر از برنامه هستیم و بخشی از تعهداتی که در تفاهم‌نامه آمده بود، پیش از امضای قرارداد نیز انجام شده بود.

حیدری با اشاره به ساخت واگن‌های مخزن‌دار در داخل کشور تصریح کرد: این واگن‌ها با افتخار در یک شرکت ایرانی و با توان جوانان ایرانی ساخته شده است. با وجود تمایل شرکت‌های خارجی برای اجرای این قرارداد، ما آن را به یک شرکت ایرانی، یعنی فولاد درخشان اراک، واگذار کردیم.

مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل و لجستیک کشور ادامه داد: امروز ۳۵۰ واگن مخزن‌دار در حال حرکت روی ریل هستند و حمل سوخت و صادرات سوخت را انجام می‌دهند.

وی همچنین از آغاز ساخت واگن‌های حمل بنزین برای نخستین‌بار در کشور خبر داد و گفت: در کنار ساخت واگن‌های مخزن‌دار، ساخت واگن‌های حمل بنزین را نیز برای نخستین‌بار در کشور آغاز کردیم که این طرح نیز با اتکا به توان داخلی در حال اجراست و در نهایت ۶۰۰ واگن مخزن‌دار حمل بنزین در این بخش پیش‌بینی شده است.

توسعه مسیرهای جدید صادرات سوخت

حیدری درباره مسیر حمل سوخت و مقاصد صادراتی این محموله‌ها اظهار کرد: در حال حاضر صادرات را با استفاده از واگن‌های مخزن‌دار آغاز کرده‌ایم و پس از اتفاقات رخ‌داده در تنگه هرمز، مسیرهای جدیدی نیز برای حمل و صادرات باز شده است.

وی افزود: به دلیل محدودیت‌های موجود، در حال حاضر نمی‌توانم جزئیات مربوط به مسیرها و کشورهای مقصد را اعلام کنم، اما هم واگن‌های مخزن‌دار در این زمینه فعال هستند و هم تعداد ۶ هزار دستگاه ایزوتانک در اختیار داریم که از طریق ایزوتایپ‌ها نیز عملیات حمل را انجام می‌دهیم.

مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل و لجستیک کشور گفت: تعداد فلک‌تایم‌ها نیز در حال افزایش است و امیدواریم این تعداد به‌زودی به ۱۰ هزار دستگاه برسد.

افزایش سهم حمل بار ریلی به بیش از ۱۰ درصد

حیدری در ادامه با اشاره به عملکرد شرکت در حوزه حمل‌ونقل ریلی گفت: یکی از اقدامات موفق شرکت، افزایش حجم حمل بار از طریق شبکه ریلی بوده است.

وی ادامه داد: در ابتدای فعالیت، در جلسه‌ای با مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، اعلام شد که سهم حمل‌ونقل ریلی از جابه‌جایی بار حدود ۷ درصد است، اما این رقم اکنون به بیش از ۱۰ درصد رسیده و افتخار داریم که بخشی از این افزایش حجم حمل بار، توسط مجموعه ما محقق شده است.

مدیرعامل شرکت حمل‌ونقلی با تشریح برنامه‌های این مجموعه در حوزه حمل‌ونقل شهری و جاده‌ای گفت: هدف ما ارائه خدمات اجتماعی در شأن مردم ایران، کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا، ارتقای امنیت مسافران و ایجاد اشتغال در صنعت حمل‌ونقل است.**

وی افزود: یکی از اهداف اصلی ما کاهش مصرف سوخت و کمک به کنترل آلودگی‌های ناشی از آن بود؛ به همین دلیل خودروهای توانمند و برقی را وارد چرخه حمل‌ونقل کردیم و در کنار آن، موضوع امنیت مسافران نیز به‌صورت جدی مورد توجه قرار گرفت.

نصب دوربین در تاکسی‌ها برای افزایش امنیت مسافران

مدیرعامل شرکت حمل‌ونقلی با اشاره به استفاده از دوربین‌های نظارتی در تاکسی‌های این مجموعه گفت: در تاکسی‌های ما دوربین‌هایی نصب شده است که امکان مشاهده فضای داخل خودرو از طریق تلفن همراه را برای خانواده‌ها فراهم می‌کند.

حیدری ادامه داد: اطلاعات این دوربین‌ها در دیتاسنترهای مجموعه تا ۶ ماه ذخیره می‌شود و خانواده‌ها می‌توانند در طول مسیر، وضعیت داخل خودرو را بررسی کنند.

وی با اشاره به اهمیت این موضوع برای خانواده‌ها گفت: همواره می‌گویم که در این سیستم حتی می‌توان یک کودک پنج‌ساله را با خودروهای ما جابه‌جا کرد و پدر و مادر می‌توانند با آرامش وضعیت او را تا رسیدن به مقصد بررسی کنند.

کرج، پایلوت فعالیت خودروهای برقی

مدیرعامل شرکت حمل‌ونقلی درباره توسعه فعالیت این مجموعه در شهرهای مختلف اظهار کرد: در استان البرز، شهر کرج را به دلیل نزدیکی به تهران به‌عنوان شهر پایلوت انتخاب کردیم و فعالیت خود را با تعدادی از خودروهای چانگان تمام‌برقی آغاز کردیم.

حیدری افزود: خوشبختانه استقبال از این خودروها بسیار خوب بود و همین موضوع موجب شد برنامه توسعه فعالیت در شهرهای دیگر نیز در دستور کار قرار گیرد.

وی ادامه داد: در منطقه آزاد ارس و چابهار نیز برنامه‌هایی داریم و امیدواریم افتتاح این خدمات در این مناطق انجام شود. همچنین در شهرهای مشهد، اصفهان و شیراز نیز زیرساخت‌های لازم در حال آماده‌سازی است.

حیدری درباره برنامه این شرکت برای ورود به بازار حمل‌ونقل تهران گفت: تهران یک کلانشهر بزرگ است و طبیعتاً تقاضای حمل‌ونقل در آن بالا خواهد بود. بنابراین برای کنترل عرضه و تقاضا باید تعداد قابل توجهی خودرو در این شهر آماده‌سازی شود.

وی با بیان اینکه برآورد اولیه این مجموعه، نیاز به حدود ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو در تهران است، گفت: این تعداد قرار نیست یک‌باره وارد ناوگان شود، بلکه به‌صورت تدریجی و در فازهای مختلف انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت حمل‌ونقلی ابراز امیدواری کرد: با همکاری ارگان‌های مربوطه و مجموعه دادسفر، این طرح هرچه سریع‌تر اجرایی شود.

«مردم و مسئولان» دو بال توسعه حمل‌ونقل

حیدری با تأکید بر نقش مردم و مسئولان در توسعه این طرح اظهار کرد: ما همواره معتقد بوده‌ایم که مجموعه «داد» در کنار مردم و مسئولان قرار دارد و هیچ‌گاه به دنبال دریافت تسهیلات و امتیازات خاص نبوده‌ایم.

وی افزود: آنچه از مسئولان انتظار داریم این است که به‌عنوان بازوی ما، در مسیر اجرای طرح‌ها و اتفاقاتی که در حوزه حمل‌ونقل رقم می‌زنیم، نقش تسهیل‌گر داشته باشند.

ورود به حوزه اتوبوسرانی و حمل‌ونقل بین‌شهری

وی درباره برنامه‌های این شرکت در حوزه اتوبوسرانی نیز اظهار کرد: برای ورود به حوزه حمل‌ونقل بین‌شهری اقدامات اولیه انجام شده و با یکی از شرکت‌های اتوبوس‌سازی داخلی نیز توافق‌نامه‌ای منعقد کرده‌ایم.

حیدری ابراز امیدواری کرد که این مجموعه به‌زودی بتواند فعالیت خود را در حوزه حمل‌ونقل بین‌شهری نیز آغاز کند.

وی همچنین از اعلام آمادگی برای همکاری در حوزه حمل‌ونقل درون‌شهری اتوبوسی خبر داد و گفت: با شهرداری تهران و برخی شهرداری‌های شهرهای دیگر از جمله مشهد اعلام آمادگی کرده‌ایم تا بستر لازم را برای واردات اتوبوس‌های برقی و همچنین مشارکت در جابه‌جایی مسافران شهری فراهم کنیم.

فعالیت شرکت با حدود هزار کشنده

مدیرعامل شرکت حمل‌ونقلی در ادامه با اشاره به فعالیت این مجموعه در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: شرکت «آوان‌سیل» که در هلدینگ «داد» فعال شده، یک شرکت بزرگ‌مقیاس است و فعالیت خود را با نزدیک به هزار دستگاه کشنده ادامه می‌دهد.

حیدری افزود: بخشی از این کشنده‌ها مالکیتی و بخشی نیز در اختیار شرکت قرار دارد و پیش‌بینی ما این است که تعداد این ناوگان تا پایان سال و سال آینده به حدود ۲ هزار دستگاه برسد. در این زمینه توافقات اولیه با برخی شرکت‌ها نیز انجام شده است.

توسعه ناوگان جاده‌ای برای مقابله با فرسودگی

وی با اشاره به اهمیت حمل‌ونقل جاده‌ای در ایران اظهار کرد: حمل‌ونقل جاده‌ای در ایران یک بخش اساسی است و برخلاف بسیاری از کشورها که بخش قابل توجهی از حمل مسافر و بار آنها از طریق ریل انجام می‌شود، در ایران بخش عمده حمل‌ونقل از طریق جاده صورت می‌گیرد.

حیدری ادامه داد: در برخی آمارها عمر ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای کشور تا ۲۵ سال اعلام شده است؛ بنابراین با ناوگانی فرسوده مواجه هستیم و تلاش کرده‌ایم در این حوزه زیرساختی نیز وارد شویم.

وی گفت: ورود ما به این حوزه موجب شده اتفاقات خوبی در زمینه حمل LPG به کشورهای همسایه و همچنین حمل محصولات و مشتقات دیگر رقم بخورد.

مدیرعامل شرکت حمل‌ونقلی ابراز امیدواری کرد با توسعه فعالیت‌ها، بخشی از مشکلات مربوط به عمر بالای ناوگان و فرسودگی خودروهای حمل‌ونقل جاده‌ای برطرف شود.